كرسي التعارف طبعة 2019

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اهلا بعودة الموضوع الجميل إلى اللمة والذي يجعلنا نستفيد من خبرات الاعضاء في الحياة ،وخلق روابط اخوية

في انتظار العضو الذي سيقع في شبكة الصيد ،وهناك مجموعة من الاعضاء ما شاء الله عادو إلى اللمة واكيد عادو بخبرات جديدة في الحياة

وهناك اعضاء جدد نشطو مؤخرا في الاقسام كلها

وهناك اعضاء دائمون هنا كحجر الوادي القوي الذي لا تهزه السيول ،وهم مشكورون على الوفاء والعمل الدؤوب

بارك الله فيك الاخت الكريمة

في انتظار الحلقة الاولى