كرسي التعارف طبعة 2019

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,859
الإعجابات
63,400
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



. يــســرنــا نــحــنــ اعضاء منتدى اللمة الجزائرية ..

في منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد

فكرة هذا الموضوع هو أننا سنصطاد في كل مرة

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على كرسي التعارف




وسيقوم جميع الأعضاء بطرح أسئلة على العضو الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره في الحياة وفي المنتدى


ملاحظة:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف.
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها.
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع.
ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر ويبدا بطرح الأسئلة عليه
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة




لكل ضيف في الموضوع وسام

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تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع




انتظرونا مع اول ضيف


 
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
#2
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,438
الإعجابات
13,059
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#2
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا بعودة الموضوع الجميل إلى اللمة والذي يجعلنا نستفيد من خبرات الاعضاء في الحياة ،وخلق روابط اخوية
في انتظار العضو الذي سيقع في شبكة الصيد ،وهناك مجموعة من الاعضاء ما شاء الله عادو إلى اللمة واكيد عادو بخبرات جديدة في الحياة
وهناك اعضاء جدد نشطو مؤخرا في الاقسام كلها
وهناك اعضاء دائمون هنا كحجر الوادي القوي الذي لا تهزه السيول ،وهم مشكورون على الوفاء والعمل الدؤوب
بارك الله فيك الاخت الكريمة
في انتظار الحلقة الاولى
احترامي وتقديري
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,859
الإعجابات
63,400
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,875
الإعجابات
49,504
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إييه يا حسراه على كرسي التعارف كنا نعيطولو كرسي الاعتراف هههه
خاطر يشنشفوك بالأسئلة هههه كانت القعدة عليه حلوة بزااف
كان حلمي نقعد عليه وقعدتني عليه شيماء نظن
المهم سعيدة بعودة هذا الموضوع المسلي والذي يفتح بوابة التعارف بين الاعضاء
فكثيرا ما عرفنا أعضاء وأحببناهم كإخوة وأخوات ويشرفنا معرفة المزيد عن حياتهم
فشكرا لإعادة إحياء هذه السلسلة الشيقة
في انتظار أول ضيف يشرف معنا على هاد الكرسي :)
تحياتي
 
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