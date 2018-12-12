كرسي التعارف طبعة 2019

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
. يــســرنــا نــحــنــ اعضاء منتدى اللمة الجزائرية ..
في منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد
فكرة هذا الموضوع هو أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على كرسي التعارف
وسيقوم جميع الأعضاء بطرح أسئلة على العضو الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره في الحياة وفي المنتدى
ملاحظة:
-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف.
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها.
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع.
ولكل ضيف بعد أن ينتهي من الإجابة أن يعين ضيفا آخر ويبدا بطرح الأسئلة عليه
في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة
لكل ضيف في الموضوع وسام
تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع
انتظرونا مع اول ضيف