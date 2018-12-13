الانفجار النسوي

السلام عليكم

صعدت الحافلة فلم يكم هناك من الرجال الا انا والسائق والقابض وكانت مكتظة بالنساء لدرجة اني بقيت واقف

انتظرت ان تنهض احداهن وتقول لي تفضل بالجلوس لانك وحيد بيننا كما كنا نعملها قديما عندما تكون الحافلة مملوئة بالشباب والرجال وتصعد امرأة ينهض احدهم ويقول لها اجلسي مكاني ==لم يردو لنا الجميل بعد كل هذه السنين هههه=

دخلت البلدية من أجل استخراج وثيقة التي تمضي امرأة والتي بتفويض منه امرأة واللاتي امام الحاسوب كلهن نساء ورجل او اثنان فقط في الخلفية يراقبون واحيانا يتصكعون

ومن امامي وعن جانبي ومن خلفي طوابير من النساء لاستخراج وثائقهم وكلهم يتكلمون والمستمع الوحيد هو انا وبعض الرجال هنا وهناك انهكهم ضجيج كضجيج الحمام او زقزقة العصافير في غير وقتها

وعندما توجهت الى قصر العدالة نفس الشيء

ومع ذهابي الى المدرسة وجدت ان المسؤول مديرة والمعلمين فقط معلمات ولم يكن هناك من الرجال الا انا والحارس المسكين امام الباب

ونفس الشيء بالنسبة للمتوسطة مديرة واستاذات واستاذ هنا وهناك مع الحراس وانا

وعندما عدت الى خيمة بها معرض بيع وجدته مكتض بالنساء منهم من تشتري ومنهم من تتجول ومنهم من تتنزه فقط و منهم ؟؟؟؟



والادهى والامر سجلت في منتدى اللمة فوجدت نفس الشيئ التفوق النسوي

امازال هذا الكابوس يلاحقني حتى على النت



اعتقدت انه مجرد التفتح والانفتاح ولكن عندما دخلت المدارس وجدت نصف صف للذكور واربعة صفوف للاناث

مررت على المستشفى مليئ بالممرضات وقليل من الممرضين والطبيبات اكثر من الاطباء

وفي قسم التوليد المواليد من الاناث اكثر من المواليد من الذكور

اخشى ما اخشاه ان يعاود العالم تجربة وأد البنات ودفنهم احياء

واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم



بعد سنين سنسمع بجمعية رجالية تطالب بالمساوات في الحقوق بين الرجال-مساكين- والنساء



للنقاش

الى ماذا يرجع هذا التفوق النسوي على الرجال فجأة

هل هو الغزو النسوي للاسواق ومجال العمل

هل هو تقهقر الرجال وحرقهم للبحر واكلهم الحوت

هل هو زيادة مواليد نسبة الاناث على الذكور

ما السبب في هذا

اريد حلا قبل ان يندثر الرجال من المعمورة