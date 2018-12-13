الانفجار النسوي

zagane

zagane

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#1
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ذكر
#1
السلام عليكم
صعدت الحافلة فلم يكم هناك من الرجال الا انا والسائق والقابض وكانت مكتظة بالنساء لدرجة اني بقيت واقف
انتظرت ان تنهض احداهن وتقول لي تفضل بالجلوس لانك وحيد بيننا كما كنا نعملها قديما عندما تكون الحافلة مملوئة بالشباب والرجال وتصعد امرأة ينهض احدهم ويقول لها اجلسي مكاني ==لم يردو لنا الجميل بعد كل هذه السنين هههه=
دخلت البلدية من أجل استخراج وثيقة التي تمضي امرأة والتي بتفويض منه امرأة واللاتي امام الحاسوب كلهن نساء ورجل او اثنان فقط في الخلفية يراقبون واحيانا يتصكعون
ومن امامي وعن جانبي ومن خلفي طوابير من النساء لاستخراج وثائقهم وكلهم يتكلمون والمستمع الوحيد هو انا وبعض الرجال هنا وهناك انهكهم ضجيج كضجيج الحمام او زقزقة العصافير في غير وقتها
وعندما توجهت الى قصر العدالة نفس الشيء
ومع ذهابي الى المدرسة وجدت ان المسؤول مديرة والمعلمين فقط معلمات ولم يكن هناك من الرجال الا انا والحارس المسكين امام الباب
ونفس الشيء بالنسبة للمتوسطة مديرة واستاذات واستاذ هنا وهناك مع الحراس وانا
وعندما عدت الى خيمة بها معرض بيع وجدته مكتض بالنساء منهم من تشتري ومنهم من تتجول ومنهم من تتنزه فقط و منهم ؟؟؟؟

والادهى والامر سجلت في منتدى اللمة فوجدت نفس الشيئ التفوق النسوي
امازال هذا الكابوس يلاحقني حتى على النت

اعتقدت انه مجرد التفتح والانفتاح ولكن عندما دخلت المدارس وجدت نصف صف للذكور واربعة صفوف للاناث
مررت على المستشفى مليئ بالممرضات وقليل من الممرضين والطبيبات اكثر من الاطباء
وفي قسم التوليد المواليد من الاناث اكثر من المواليد من الذكور
اخشى ما اخشاه ان يعاود العالم تجربة وأد البنات ودفنهم احياء
واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم

بعد سنين سنسمع بجمعية رجالية تطالب بالمساوات في الحقوق بين الرجال-مساكين- والنساء

للنقاش
الى ماذا يرجع هذا التفوق النسوي على الرجال فجأة
هل هو الغزو النسوي للاسواق ومجال العمل
هل هو تقهقر الرجال وحرقهم للبحر واكلهم الحوت
هل هو زيادة مواليد نسبة الاناث على الذكور
ما السبب في هذا
اريد حلا قبل ان يندثر الرجال من المعمورة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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#2
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أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبتني غير قبل أن يندثر الرجال من المعمورة هههه
لي عودة بحول الله​
 
zagane

zagane

:: عضو بارز ::
#3
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معسكر
الجنس
ذكر
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عجبتني غير قبل أن يندثر الرجال من المعمورة هههه
لي عودة بحول الله​
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السلام عليكم
نعم فلقد اصبحنا نعد على الاظافر
اريد حلا قبل ان يندثر الرجال من المعمورة

والحل موجود كـأن يتم نقل معظم النساء للعيش في المريخ دون رجال الى ان يتوفاهم الموت بعد التاكد من وجود الحياة فيه هههه ويحدث توازن على الارض
على ان تتم مراسيم الدفن ونقل الرفاةواقامة الجنائز على الارض بحضور اهل الميتات
 
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rycerz

rycerz

:: عضو فعّال ::
#4
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محل الإقامة
แวนคูเวอร์
الجنس
ذكر
#4
تمنيت أن أشارك بعمق في هذا الموضوع المهم لكن للأسف مشاغلي تعيقني على ذلك
غير أنني أشير إلى نقطة خطيرة ..
لا يخفى علينا ما توصّلت إليه جهات في الغرب من ابتكارات علمية و وسائل تقنية يمكن تطبيقها في إستراتيجيتهم الشاملة للغزو و الهيمنة على أعداءهم و منافسيهم ..
أردت أن أقول أنه بما أن الغرب تدخّل في ما نأكل و في ما نلبس فمن الوارد جدا أن لهم يد في التأثير على الفيزيولوجية و البيولوجية لأجسادنا مما تسبب في النقصان الرهيب للمواليد الذكور .. (لا تصدّقوا الإحصائيات التي تُعرض علينا بشكل رسمي).
 
zagane

zagane

:: عضو بارز ::
#5
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
5,091
الإعجابات
1,474
النقاط
351
محل الإقامة
معسكر
الجنس
ذكر
#5
قال rycerz:
تمنيت أن أشارك بعمق في هذا الموضوع المهم لكن للأسف مشاغلي تعيقني على ذلك
غير أنني أشير إلى نقطة خطيرة ..
لا يخفى علينا ما توصّلت إليه جهات في الغرب من ابتكارات علمية و وسائل تقنية يمكن تطبيقها في إستراتيجيتهم الشاملة للغزو و الهيمنة على أعداءهم و منافسيهم ..
أردت أن أقول أنه بما أن الغرب تدخّل في ما نأكل و في ما نلبس فمن الوارد جدا أن لهم يد في التأثير على الفيزيولوجية و البيولوجية لأجسادنا مما تسبب في النقصان الرهيب للمواليد الذكور .. (لا تصدّقوا الإحصائيات التي تُعرض علينا بشكل رسمي).
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم

بارك الله فيك
ولكن اعتقد ان هذا الامر مستبعد فالدول الاجنبية تعيش نفس المشكل
أريد حلا قبل ان يندثر الرجال
 
zagane

zagane

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
2 جويلية 2007
المشاركات
5,091
الإعجابات
1,474
النقاط
351
محل الإقامة
معسكر
الجنس
ذكر
#6
قال rycerz:
تمنيت أن أشارك بعمق في هذا الموضوع المهم لكن للأسف مشاغلي تعيقني على ذلك
غير أنني أشير إلى نقطة خطيرة ..
لا يخفى علينا ما توصّلت إليه جهات في الغرب من ابتكارات علمية و وسائل تقنية يمكن تطبيقها في إستراتيجيتهم الشاملة للغزو و الهيمنة على أعداءهم و منافسيهم ..
أردت أن أقول أنه بما أن الغرب تدخّل في ما نأكل و في ما نلبس فمن الوارد جدا أن لهم يد في التأثير على الفيزيولوجية و البيولوجية لأجسادنا مما تسبب في النقصان الرهيب للمواليد الذكور .. (لا تصدّقوا الإحصائيات التي تُعرض علينا بشكل رسمي).
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم

بارك الله فيك
ولكن اعتقد ان هذا الامر مستبعد فالدول الاجنبية تعيش نفس المشكل
أريد حلا قبل ان يندثر الرجال
 
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