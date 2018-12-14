(arteco) طلاء الفلات والشقق

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
7,899
الإعجابات
1,426
النقاط
351
#1
السلام عليكم ورحمة الله
الارتكو طلاء الفلات والشقق

y.jpeg
اليوم جبتلكم نوع من الطلاء الديكوري من اروع انواع الطلاء
المنتوج متواجد في الجزائر بعدة ماركات عالمية والايطالي هو الاحسن
سعر الكيلوغرام منه يساوي 220 دينار ويمكنه تطبيق خمس امتار مربعة
هو منتوج مائي لافابل ديكوري على شكل هلام ثقيل نوعا ما يضاف له حبيبات ملونة حسب الطلب
يمكن مزجه يأي نوع من الالوان ويمكن اضافة له مواد تزيينية اخرى كالبدرة البراقة او سائل الl50
x.jpeg
اضافة البودرة البراقة يعطي الارتكو نضرة مميزة واضافة الl50 يعطيه البريق الساحر
يمكن اضافة الماجيك لايت للارتكو
بما انه طلاء ديكوري يستحسن تطبيقه في الصالون او الهول او الكولوار وهدا في اماكن محددة كحائط من اربعة او مدخل مطبخ من جهة الهول
ويكون اجمل في السلالم والاماكن العالية عن الارض
o.jpeg t.jpeg i.jpeg a.jpeg
يمكن تطبيقه في الهول في النصف الاعلى وفي النصف الاسفل يمكن عمل السيراميك او القرين دو مارب او التغليف البلاستيكي وغيره
e.jpeg b.jpeg
طريقة العمل سهلة نوعا ما او اسهل من الستيكو والبرلاتو
الادوات المستعملة في التطبيق متوفرة وهي فرشاة خاصة و مالك بلاستيكي خاص ورولو للفيكساتير والفينيل
images..jpeg 99.jpeg
بعد تهيئة الحائط باللوندوي ومن الاحسن يكون لوندوي الجاهز لانه صلب ومضاد للرطوبة نقوم ب بعمل طبقة من الفينيل باستعمال الرولو
بعد جفاف الفينيل نقوم بعمل طبقة من البريمر 500 وهو عبارة عن فيكساتير يستحسن العمل به لضمان العمل وجودته
w.jpeg
من بعد نقوم بتطبيق الارتكو
هناط طريقتين
الطريقة الاولى عمل ديكور عشوائي بالفرشاة وهو الشائع و الطرقة الثانية ديكور بخطوط مستقيمة
b.jpeg v.jpeg
وهنا يجب ان نتوقف بعد كل ربع ساعة ونعود للوراء من حيث بدأنا ونقوم بنفس العمل والطريقة بالمالك البلاستيكي
على فكرة الفرشاة لتوزيع الارتكو والمالك البلاستيكي لتوزيع النقاط الممزوجة مع الارتكو وتحويلها الاى طاشات وهي ما يزيد الارتكو رونقا وجمالا
ويمكن العمل بالبوشوار بعد الانتهاء من الطلاء لعمل رسومات او اشكال بين الحائط والسقف
يمكن عمله في الاسقف في اماكن محددة وبالوان خفيفة

و بعد مدة قصيرة ترى النتيجة بام عينيك
للامانة الموضوع من اجتهادي الخاص
اي استفسار انا في الخدمة
اتمنى لكم الاستفادة ولا تنسوني من خالص الدعاء
 

المرفقات

يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top