(arteco) طلاء الفلات والشقق

السلام عليكم ورحمة الله
الارتكو طلاء الفلات والشقق
اليوم جبتلكم نوع من الطلاء الديكوري من اروع انواع الطلاء
المنتوج متواجد في الجزائر بعدة ماركات عالمية والايطالي هو الاحسن
سعر الكيلوغرام منه يساوي 220 دينار ويمكنه تطبيق خمس امتار مربعة
هو منتوج مائي لافابل ديكوري على شكل هلام ثقيل نوعا ما يضاف له حبيبات ملونة حسب الطلب
يمكن مزجه يأي نوع من الالوان ويمكن اضافة له مواد تزيينية اخرى كالبدرة البراقة او سائل الl50
اضافة البودرة البراقة يعطي الارتكو نضرة مميزة واضافة الl50 يعطيه البريق الساحر
يمكن اضافة الماجيك لايت للارتكو
بما انه طلاء ديكوري يستحسن تطبيقه في الصالون او الهول او الكولوار وهدا في اماكن محددة كحائط من اربعة او مدخل مطبخ من جهة الهول
ويكون اجمل في السلالم والاماكن العالية عن الارض
يمكن تطبيقه في الهول في النصف الاعلى وفي النصف الاسفل يمكن عمل السيراميك او القرين دو مارب او التغليف البلاستيكي وغيره
طريقة العمل سهلة نوعا ما او اسهل من الستيكو والبرلاتو
الادوات المستعملة في التطبيق متوفرة وهي فرشاة خاصة و مالك بلاستيكي خاص ورولو للفيكساتير والفينيل
بعد تهيئة الحائط باللوندوي ومن الاحسن يكون لوندوي الجاهز لانه صلب ومضاد للرطوبة نقوم ب بعمل طبقة من الفينيل باستعمال الرولو
بعد جفاف الفينيل نقوم بعمل طبقة من البريمر 500 وهو عبارة عن فيكساتير يستحسن العمل به لضمان العمل وجودته
من بعد نقوم بتطبيق الارتكو
هناط طريقتين
الطريقة الاولى عمل ديكور عشوائي بالفرشاة وهو الشائع و الطرقة الثانية ديكور بخطوط مستقيمة
وهنا يجب ان نتوقف بعد كل ربع ساعة ونعود للوراء من حيث بدأنا ونقوم بنفس العمل والطريقة بالمالك البلاستيكي
على فكرة الفرشاة لتوزيع الارتكو والمالك البلاستيكي لتوزيع النقاط الممزوجة مع الارتكو وتحويلها الاى طاشات وهي ما يزيد الارتكو رونقا وجمالا
ويمكن العمل بالبوشوار بعد الانتهاء من الطلاء لعمل رسومات او اشكال بين الحائط والسقف
يمكن عمله في الاسقف في اماكن محددة وبالوان خفيفة
و بعد مدة قصيرة ترى النتيجة بام عينيك
للامانة الموضوع من اجتهادي الخاص
اي استفسار انا في الخدمة
اتمنى لكم الاستفادة ولا تنسوني من خالص الدعاء
الارتكو طلاء الفلات والشقق
اليوم جبتلكم نوع من الطلاء الديكوري من اروع انواع الطلاء
المنتوج متواجد في الجزائر بعدة ماركات عالمية والايطالي هو الاحسن
سعر الكيلوغرام منه يساوي 220 دينار ويمكنه تطبيق خمس امتار مربعة
هو منتوج مائي لافابل ديكوري على شكل هلام ثقيل نوعا ما يضاف له حبيبات ملونة حسب الطلب
يمكن مزجه يأي نوع من الالوان ويمكن اضافة له مواد تزيينية اخرى كالبدرة البراقة او سائل الl50
اضافة البودرة البراقة يعطي الارتكو نضرة مميزة واضافة الl50 يعطيه البريق الساحر
يمكن اضافة الماجيك لايت للارتكو
بما انه طلاء ديكوري يستحسن تطبيقه في الصالون او الهول او الكولوار وهدا في اماكن محددة كحائط من اربعة او مدخل مطبخ من جهة الهول
ويكون اجمل في السلالم والاماكن العالية عن الارض
يمكن تطبيقه في الهول في النصف الاعلى وفي النصف الاسفل يمكن عمل السيراميك او القرين دو مارب او التغليف البلاستيكي وغيره
طريقة العمل سهلة نوعا ما او اسهل من الستيكو والبرلاتو
الادوات المستعملة في التطبيق متوفرة وهي فرشاة خاصة و مالك بلاستيكي خاص ورولو للفيكساتير والفينيل
بعد تهيئة الحائط باللوندوي ومن الاحسن يكون لوندوي الجاهز لانه صلب ومضاد للرطوبة نقوم ب بعمل طبقة من الفينيل باستعمال الرولو
بعد جفاف الفينيل نقوم بعمل طبقة من البريمر 500 وهو عبارة عن فيكساتير يستحسن العمل به لضمان العمل وجودته
من بعد نقوم بتطبيق الارتكو
هناط طريقتين
الطريقة الاولى عمل ديكور عشوائي بالفرشاة وهو الشائع و الطرقة الثانية ديكور بخطوط مستقيمة
وهنا يجب ان نتوقف بعد كل ربع ساعة ونعود للوراء من حيث بدأنا ونقوم بنفس العمل والطريقة بالمالك البلاستيكي
على فكرة الفرشاة لتوزيع الارتكو والمالك البلاستيكي لتوزيع النقاط الممزوجة مع الارتكو وتحويلها الاى طاشات وهي ما يزيد الارتكو رونقا وجمالا
ويمكن العمل بالبوشوار بعد الانتهاء من الطلاء لعمل رسومات او اشكال بين الحائط والسقف
يمكن عمله في الاسقف في اماكن محددة وبالوان خفيفة
و بعد مدة قصيرة ترى النتيجة بام عينيك
للامانة الموضوع من اجتهادي الخاص
اي استفسار انا في الخدمة
اتمنى لكم الاستفادة ولا تنسوني من خالص الدعاء
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