ديكور التلفاز ديكور عصري

sami44

sami44

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السلام عليكم
امسية طيبة الجميع
من الديكورات الحديثة ديكور التلفاز
مؤخرا اصبح ديكور التلفاز من اساسيات الديكور فالفلات والشقق الفاخرة ان لم نقل في اغلب البيوت

هناك انواع كثيرة منها وكل نوع والمواد المستعملة في تنفيذه منها غالي الثمن ومنها ماهو في متناول الجميع

1 ديكور بديل الخشب مكلف نوعا ما لكنه تحفة فنية تزيد الغرفة جمالا
2 ديكور بديل الخشب مع بديل الرخام غالي الثمن لكن يستحق ذالك
3 ديكور البلاكو بلاتر غير مكلف والشكل النهاية روعة عيبه الوحيد فالصلابة
4 ديكور الجبس غير مكلف والشكل النهائي جميل حسب عامل التنفيذ

المكان المناسب اعمل ديكور التلفاز الصالون او الهول
قياسات الديكور تكون حسب قياس التلفاز
اختيار الالوان يكون بعناية مع مراعاة اللون الموجود في الحوائط المتبقية
الاضاءة الخفية عنصر اساسي في ديكور التلفاز وفيها انواع كثيرة يمكن تفصيلها في موضوع آخر لاحقا

قي ما بلي بعض الصور رفعتها من النت
صور اعمالي كبيرة الحجم ربما اضع لها موضوع خاص لاحقا

images.jpg

1_d103e072-07bc-4e19-86bd-d13220f5f569.png

téléchargement.jpeg


meuble-tv-design-sur-mesure.jpg


01_LOWD180WE_6539.jpg

meuble-tv-design-noir-mat-bois-200-cm-tempo.jpg


لاحقا اقوم بتفصيل كل نوع والمميزات العيوب وحتى التكلفة
دمتم في رعاية الله وحفضه

اخوكم ناصر
 
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