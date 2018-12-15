كيف تكتب للمة

خديجة ph

خديجة ph

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
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محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
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أنثى
#1
السلام عليكم اخواني و خاوتي اللماوين
يجول الواحد و يصول في مواضيع اللمة و يقعد يقلب المواضيع في راسو يا ترى كفاش جات العضو هذا الفكرة هذي و علاش كتب موضوع عنها . و تبدا تفكر لو اني مكانو كنت حكيت عالجانب هذا من الموضوع مش الجانب هذا تقرا التعليقات ههههه تتمنى لو كنت مكانو و ترد على هذاك التعليق .
المهم حبيت نعرف كيف يكتب اعضاء اللمة لللماوين هل تنوضو الصباح تحلو عينيكم تجيكم فكرة تكتب موضوع هل تستنى يصرالك موقف باه تكتب موضوع صراحة هل تكتب مواضيع لاجل عدد المشاركات و الاوسمة ام هل تبات الفكرة في راسك ايام و ليالي تتخمر حتى تعطينا الزبدة و هل في هذه اللحظة عندك مواضيع معلقة تنتظر تتبلور
و الناس المضربة عقولها عن كتابة المواضيع (كي حالتي) ما هو السبب بعييييدا عن انعدام الوقت و الانشغال.
اما التعليقات صراحة هل تقروها كلها حتى لو كانت تتعدى العشرين سطر ولو كانت منقولة من صفحات فتاوى او استشارات كان يمكن فقط وضع رابطها و هل تكتفي في تعليقاتك ببارك الله فيك ام لو كتبت لابد و تناقش و تتابع الموضوع
خلونا نفيد و نستفيد ربما ترميولنا كابلات الهام نبرونشيوها .
سلام
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا نورتي :-p:-p:-p ايتها الهرابة
سالقي عليك القبض


بالنسبة للناس لي اون مود غزال الصايمين على المواضيع هادي دعوة ليكم باه تنشطو
ساهلة ماهلة تقدرو تكتبو مواضيع من الحاسوب من التابلات من الهاتف الحمد لله اللمة راهي متطورة
انا عن نفسي المواضيع لي فيها صور نكون مثلا نخمملها من قبل نصور الصور في فترة ومباعد نخدم بيهم موضوع
اما المواضيع العامة فمنخممش نجي طول نخربش ونكتب موضوع
اون مود البيت بيتي خخخ منحشم مانتحشم :ROFLMAO:
التعليقات نقراها اكيد
اما المنقولة فبدون نفاق مرات نقراها ومرات كي تعود طويلة طويلة وزيد منقولة نفشل ومنقراهاش
ومرات ندخل كضيف نقرا غير التعليقات وكي يعود مزاجي رايق نطول ونرد حسب نوعية الموضوع
تقبلي مروري
ياريت الموضوع يكون فيه تنوع ردود باه نستفادو منها جميع فيما يفيد اللمة
كيما درك راني نكتبلك والعشا او على النار ههه يطيب
وصلاة المغرب راه يادن راني نزرب
 
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