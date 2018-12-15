كيف تكتب للمة

السلام عليكم اخواني و خاوتي اللماوين

يجول الواحد و يصول في مواضيع اللمة و يقعد يقلب المواضيع في راسو يا ترى كفاش جات العضو هذا الفكرة هذي و علاش كتب موضوع عنها . و تبدا تفكر لو اني مكانو كنت حكيت عالجانب هذا من الموضوع مش الجانب هذا تقرا التعليقات ههههه تتمنى لو كنت مكانو و ترد على هذاك التعليق .

المهم حبيت نعرف كيف يكتب اعضاء اللمة لللماوين هل تنوضو الصباح تحلو عينيكم تجيكم فكرة تكتب موضوع هل تستنى يصرالك موقف باه تكتب موضوع صراحة هل تكتب مواضيع لاجل عدد المشاركات و الاوسمة ام هل تبات الفكرة في راسك ايام و ليالي تتخمر حتى تعطينا الزبدة و هل في هذه اللحظة عندك مواضيع معلقة تنتظر تتبلور

و الناس المضربة عقولها عن كتابة المواضيع (كي حالتي) ما هو السبب بعييييدا عن انعدام الوقت و الانشغال.

اما التعليقات صراحة هل تقروها كلها حتى لو كانت تتعدى العشرين سطر ولو كانت منقولة من صفحات فتاوى او استشارات كان يمكن فقط وضع رابطها و هل تكتفي في تعليقاتك ببارك الله فيك ام لو كتبت لابد و تناقش و تتابع الموضوع

خلونا نفيد و نستفيد ربما ترميولنا كابلات الهام نبرونشيوها .

سلام