نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2018

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء
كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن
نتائج أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018 مـــ
وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة
بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم
دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه
من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة
النتائج :
أفضل عضو/ة:
الاختيار كان على أساس عدد ونوعية المواضيع الحصرية المقدمة من طرف العضو/ة خلال السنة+الحضور السنوي..نوعية الردود والتعامل مع الأعضاء ..
@حلم كبير
@Soumia hadj mohammed
يتحصلان على وسام +1000 نقطة شرفية
الأعضاء المرشحون :
@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz
@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
@theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
@ربي اغفرلي
@خووخه
@قلم مغرور
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@missing heart]
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba
يتحصلون على وسام
+300 نقطة شرفية
أفضل عضو شرفي :
@فريد أبوفيصل
يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحتان :
@لاريمان
@آمِيْرَتُه
تتحصلان على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
أفضل عضو في منتدى مشكلتي :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحون:
@أشرقت نفسي
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
تتحصلان على وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مشرف للسنة :
@The tank
يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية
المرشح :
@البحر الهادي
يتحصل على وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مشرفة للسنة :
@Yasmina.yaso
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحات :
@ضآحكة مستبشرة
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة
وسام +300 نقطة شرفية
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
@Skor m@k
يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
@زهور الأمل
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحان :
@عقــ اللمه ــيد
@جليلوس
المرشحات :
@أشــواق 19
@بشرى ملاك
@دعاء الجنات
@همس الوُرود
@أم منيــــــر
@faith8
وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مراقب :
@الامين محمد
وسام+1000 نقطة شرفية
المرشح :
@Ma$Ter
يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
أفضل موهبة :
في مجال الرسم :
رسمتي✐
Madjda
في مجال التصوير :
جولة بين أحضان الاخضرار ~بكمرتي~ الجزء الثاني ^^
@ضيوف وسـنغادر
يتحصلان على وسام +1000 نقطة شرفية
الأعضاء المرشحون :
@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz
@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
@theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
@ربي اغفرلي
@خووخه
@قلم مغرور
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@missing heart]
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba
يتحصلون على وسام
+300 نقطة شرفية
أفضل عضو شرفي :
@فريد أبوفيصل
يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحتان :
@لاريمان
@آمِيْرَتُه
تتحصلان على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
أفضل عضو في منتدى مشكلتي :
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحون:
@أشرقت نفسي
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
تتحصلان على وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مشرف للسنة :
@The tank
يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية
المرشح :
@البحر الهادي
يتحصل على وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مشرفة للسنة :
@Yasmina.yaso
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحات :
@ضآحكة مستبشرة
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة
وسام +300 نقطة شرفية
- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :
@Skor m@k
يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
@زهور الأمل
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحان :
@عقــ اللمه ــيد
@جليلوس
المرشحات :
@أشــواق 19
@بشرى ملاك
@دعاء الجنات
@همس الوُرود
@أم منيــــــر
@faith8
وسام الترشح +300 نقطة شرفية
أفضل مراقب :
@الامين محمد
وسام+1000 نقطة شرفية
المرشح :
@Ma$Ter
يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
أفضل موهبة :
في مجال الرسم :
رسمتي✐
Madjda
في مجال التصوير :
جولة بين أحضان الاخضرار ~بكمرتي~ الجزء الثاني ^^
@ضيوف وسـنغادر
في مجال المهارات اليدوية :
تطبيقي لطلاء (leopard)
@sami44
في مجال التصميم :
Design 3D
@barbe blanche
في فن المونتاج والفيديو :
مناظر صحراوية
@Nacer Eddine 2012
في فن كتابة الخواطر والأشعار :
قمر و أمل
@الأزرق الملكي
في مجال كتابة القصص والروايات :
ما بعد الغيرة
@متهجئ الحرف
يتحصلون على وسام+100 نقطة شرفية
المرشحون :
@جودا الجميلة
@mohamedfathi
@"viola"
@آمال بكر
@Oum Loukmane
@بنت الـ25
@ابتهال عبدالله
@Autumn leaves@
@زهور الشوق
@سكون الفجر
@وحي القلم
@sanaya
@ذكريات
@سوار سوف
تطبيقي لطلاء (leopard)
@sami44
في مجال التصميم :
Design 3D
@barbe blanche
في فن المونتاج والفيديو :
مناظر صحراوية
@Nacer Eddine 2012
في فن كتابة الخواطر والأشعار :
قمر و أمل
@الأزرق الملكي
في مجال كتابة القصص والروايات :
ما بعد الغيرة
@متهجئ الحرف
يتحصلون على وسام+100 نقطة شرفية
المرشحون :
@جودا الجميلة
@mohamedfathi
@"viola"
@آمال بكر
@Oum Loukmane
@بنت الـ25
@ابتهال عبدالله
@Autumn leaves@
@زهور الشوق
@سكون الفجر
@وحي القلم
@sanaya
@ذكريات
@سوار سوف
أفضل موضوع للسنة :
الإثبات في الزواج ......حق أي منها
@ليليا مرام
تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية
المرشحون :
@Salah eddin
@البدر المشرق
@zagane
يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية
هو تقييم وحوصلة لعام كامل من العطاء ، وذلك يخص مجموعة الأعضاء والمشرفين والمشرفات والمراقبين.
وهدفها تكريم وتحفيز وشكر اكثر المتواجدين في اللمة الجزائرية تميزا وابداعا .
بارك الله فيكم
وجمعنا واياكم في عام اللمة الثالث عشر بحول الله
ادارة اللمة الجزائرية
وهدفها تكريم وتحفيز وشكر اكثر المتواجدين في اللمة الجزائرية تميزا وابداعا .
بارك الله فيكم
وجمعنا واياكم في عام اللمة الثالث عشر بحول الله
ادارة اللمة الجزائرية
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