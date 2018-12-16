نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2018

بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

نتائج أوسكا

ر منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018 مـــ

وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :