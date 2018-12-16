نتائج أوسكار اللمة الجزائرية لسنة 2018

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,019
الإعجابات
63,967
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



بعد تحية الإسلام نتقدم بأجمل تحيات الإحترام والتقدير لكل الأعضاء

كما وعدناكم ها نحن نضرب لكم موعدا هذه الليلة من أجل الإعلان عن

نتائج أوسكار منتدى اللمة الجزائرية لسنة 2018 مـــ


وبدون إطالة نعلن لكم عن هذه الأسماء ونتقدم لكل الأسماء المرشحة

بالشكر والعرفان كلٌ باسمه لأن صفحات اللمة لا تكفي لشكرهم

دون أن ننسى بقية الأعضاء الذين يشكرون أيضا على ما يقدمونه

من مجهودات نلاحظها يوميا ونرجع لها الفضل في استمرارية اللمة

النتائج :

أفضل عضو/ة:
الاختيار كان على أساس عدد ونوعية المواضيع الحصرية المقدمة من طرف العضو/ة خلال السنة+الحضور السنوي..نوعية الردود والتعامل مع الأعضاء ..

@حلم كبير

@Soumia hadj mohammed

يتحصلان على وسام +1000 نقطة شرفية

6_1529770436l.jpg.gif


الأعضاء المرشحون :

@فاعل الخير
@فتى من الغد
@dahman kz

@ناصر dz
@aljentel
@HAMZA USMA
@حلم كبير
@theking@
@choayb1987
@عشريني متمرد
@حاتم07
@Chicobustan
@ربي اغفرلي
@خووخه
@قلم مغرور
@قطر الندىdz
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@*amani*
@missing heart]
@sanaya
@كهينة القبائلية
@Malika Tlm
@مناجاتي لسجادتي
@امنيات
@وقفة صدق
@heba biba

يتحصلون على وسام

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+300 نقطة شرفية


أفضل عضو شرفي :

@فريد أبوفيصل
يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

سسسسسسسسس.gif

المرشحتان :

@لاريمان
@آمِيْرَتُه

تتحصلان على وسام الترشح+300 نقطة شرفية



أفضل عضو في منتدى مشكلتي :

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

44_1540386721l.jpg.gif
المرشحون:

@أشرقت نفسي
@أم أحمــــد يــسّ
@choayb1987
تتحصلان على وسام الترشح +300 نقطة شرفية

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أفضل مشرف للسنة :

@The tank
يتحصل على وسام+1000 نقطة شرفية

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المرشح :
@البحر الهادي

يتحصل على وسام الترشح +300 نقطة شرفية



أفضل مشرفة للسنة :

@Yasmina.yaso

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

بببببببببببببببببببببببببببببق.gif

المرشحات :

@ضآحكة مستبشرة
@سكون الفجر
@لؤلؤة قسنطينة

وسام +300 نقطة شرفية

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- أفضل مشرف مشرف(ة) المميز(ة) السنوي :

@Skor m@k

يتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

@زهور الأمل

تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

عععع.gif


المرشحان :
@عقــ اللمه ــيد
@جليلوس

المرشحات :


@أشــواق 19
@بشرى ملاك
@دعاء الجنات
@همس الوُرود
@أم منيــــــر
@faith8

وسام الترشح +300 نقطة شرفية


ؤؤ.gif


أفضل مراقب :

@الامين محمد
وسام+1000 نقطة شرفية

ققق.gif

المرشح :
@Ma$Ter
يتحصل على وسام الترشح+300 نقطة شرفية

أفضل موهبة :

في مجال الرسم :

رسمتي✐
Madjda

في مجال التصوير :

جولة بين أحضان الاخضرار ~بكمرتي~ الجزء الثاني ^^
@ضيوف وسـنغادر


في مجال المهارات اليدوية :

تطبيقي لطلاء (leopard)
@sami44


في مجال التصميم :

Design 3D
@barbe blanche

في فن المونتاج والفيديو :

مناظر صحراوية
@Nacer Eddine 2012

في فن كتابة الخواطر والأشعار :

قمر و أمل
@الأزرق الملكي

في مجال كتابة القصص والروايات :



ما بعد الغيرة
@متهجئ الحرف


يتحصلون على وسام+100 نقطة شرفية
موهبة.gif

المرشحون :
@جودا الجميلة
@mohamedfathi
@"viola"
@آمال بكر
@Oum Loukmane
@بنت الـ25
@ابتهال عبدالله
@Autumn leaves@
@زهور الشوق
@سكون الفجر
@وحي القلم
@sanaya
@ذكريات
@سوار سوف


أفضل موضوع للسنة :

الإثبات في الزواج ......حق أي منها
@ليليا مرام


تتحصل على وسام +1000 نقطة شرفية

موضوع.gif

المرشحون :


@Salah eddin
@البدر المشرق
@zagane
يتحصلون على وسام الترشح+300 نقطة شرفية





هو تقييم وحوصلة لعام كامل من العطاء ، وذلك يخص مجموعة الأعضاء والمشرفين والمشرفات والمراقبين.
وهدفها تكريم وتحفيز وشكر اكثر المتواجدين في اللمة الجزائرية تميزا وابداعا .




بارك الله فيكم
وجمعنا واياكم في عام اللمة الثالث عشر بحول الله




ادارة اللمة الجزائرية



















 

المرفقات

آخر تعديل:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,019
الإعجابات
63,967
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#2
الف مبارك للجميع. هنيئا للمة بابناء مثلكم ...اتمنى عاما آخر مليئا بالتألق والنجاح ...كما لا ننسى الشكر والتقدير والاحترام لاخ @4algeria.com و الاخ @Fethi.dz ربي يبارك فيهما ...كامل الطاقم الاداري الذي يعمل بجد من اجل استمرار المنتدى .
 
آخر تعديل:
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,471
الإعجابات
2,618
النقاط
171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3

االسلام عليكم ....
هنيئاا لناا جميعاا بسنة جديدة في حضن احلى تجمع اللمة الجزائرية
وهنيئاا لجميع الفائزين
جعل الله هذه المبادرة في مزان حسنات كل العاملين عليها
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,380
الإعجابات
21,304
النقاط
756
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الف مبارك للفائزين وكلنا فاىزون بتواجدنا هاهنا وان شاء الله يكون تواجدنا مفيذا بما يحب ويرضي الله
بارك الله فيكم للمجهودات الجميلة ولعملكم القيم ومواضيعكم التي اقل ما يقال عنها انها رااااااائعة ماشاء الله لاقوة الا بالله وجعلها الله في ميزان حسناتكم
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#6
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,855
الإعجابات
22,516
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#6
بصدق اكثر وااحد لابد ان نكرمه و يستحق التكريم هو
اختي بكل فخر @السلطانة
تستحقين كل و اسمى معاني الأخوة الصادقة و الاحترام الصادق
اختي العزيزة ام ياسمين
 
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