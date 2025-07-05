العاصمة: "اللمة العامة"

مركز الحركة والنقاشات، حيث يلتقي الجميع لتبادل آخر المستجدات، أخبار، نكت، يوميات، وكل ما يخطر في البال.

مدينة "اللمة التراثية"

مليئة بالقصور القديمة، الزربية واللباس التقليدي، يسمع فيها صوت القلال والطبل، وكل من يدخلها يشمّ رائحة الكسكس والنعناع.

حي "اللمة الأدبية"

بساتين من الشعر، أنهار من الخواطر، وقصور كتبها الزمن بأقلام الأعضاء، حيث الشعراء والمبدعون يتبارون بصدق الكلمات.

قرية "اللمة التقنية"

مباني ذكية، روبوتات تتحدث بالجزائرية، ولوحات مفاتيح مصنوعة من تمر دقلة نور، حيث يتحدث الجميع بلغة 0 و1.

محمية "ركن التسلية"

مثل ديزني لاند جزائرية، فيها ألعاب ومسابقات، وأسئلة ثقافية، وكرنفالات يومية تديرها نخبة من الأعضاء المرِحين.