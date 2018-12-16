المفرمسة السطايفية ~•~

أشــواق 19
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ☺بصحتكم 😘😜😜😜
المفرمسة او شخشوخة من الأطباق التقليدية التي تعكس عبق تاريخ المائدة السطايفية..
لاحظت معظم الولايات كي نقولو مفرمسة ميعرفوهاش مي نظن هو اختلاف في الأسماء برك..ليوم حبيت نوضح ببعض صور طريقة لي نديرو بيها المفرمسة 😋😋😋😋
المقادير :
المقادير :
500غ دقيق
ملعقة ملح صغيرة
الماء
كيفية تحضير رقائق الشخشوخة أو ما يسمى المسمن :
غربلي الطحين والدقيق في إناء ثم ضعي حفرة في وسط واسكبي نصف كاس ماء، اعجني العجينة حتى تصبح متجانسة ومطاطية وسهلة الاستعمال، اتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق ثم شكلي كويرات و اتركيها على حدى.
بعد ذلك سطحي الكريات وافرشيها حتى تصبح على شكل رقائق ونديروها طيب
ثم تقطع مربعات صغيرة او تفتت بالاصابع
المرق :
نأخذ قطع من اللحم الغنمي بعد غسلها توضع في برمة ثم نضيف إليها
2 حبات بصل نقطعوهم
، فصوص ثوم مرحية، 4 حبات طماطم مقشرة و مرحية، قليلا من الملح ، الزيت ، فلفل أحمر، قليل من الفلفل أسود، قليل من الكسبر مرحي، طماطم مصبرة لكن كمية قليلة لأننا استعملنا فلفل احمر و طماطم حب مرحية، الحمص ثم نضعها تتقلى جيدا ثم نضيف لها الماء ونخلوها طيب
نقوم بتفوير المفرمسة وبعد نحطوها في طبسي وديكوريها كيما تحبي 😋😋😋😋
المفرمسة او شخشوخة من الأطباق التقليدية التي تعكس عبق تاريخ المائدة السطايفية..
لاحظت معظم الولايات كي نقولو مفرمسة ميعرفوهاش مي نظن هو اختلاف في الأسماء برك..ليوم حبيت نوضح ببعض صور طريقة لي نديرو بيها المفرمسة 😋😋😋😋
المقادير :
المقادير :
500غ دقيق
ملعقة ملح صغيرة
الماء
كيفية تحضير رقائق الشخشوخة أو ما يسمى المسمن :
غربلي الطحين والدقيق في إناء ثم ضعي حفرة في وسط واسكبي نصف كاس ماء، اعجني العجينة حتى تصبح متجانسة ومطاطية وسهلة الاستعمال، اتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق ثم شكلي كويرات و اتركيها على حدى.
بعد ذلك سطحي الكريات وافرشيها حتى تصبح على شكل رقائق ونديروها طيب
ثم تقطع مربعات صغيرة او تفتت بالاصابع
المرق :
نأخذ قطع من اللحم الغنمي بعد غسلها توضع في برمة ثم نضيف إليها
2 حبات بصل نقطعوهم
، فصوص ثوم مرحية، 4 حبات طماطم مقشرة و مرحية، قليلا من الملح ، الزيت ، فلفل أحمر، قليل من الفلفل أسود، قليل من الكسبر مرحي، طماطم مصبرة لكن كمية قليلة لأننا استعملنا فلفل احمر و طماطم حب مرحية، الحمص ثم نضعها تتقلى جيدا ثم نضيف لها الماء ونخلوها طيب
نقوم بتفوير المفرمسة وبعد نحطوها في طبسي وديكوريها كيما تحبي 😋😋😋😋