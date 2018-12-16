المفرمسة السطايفية ~•~

أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
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#1
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Setif
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#1
السلام عليكم ☺

المفرمسة او شخشوخة من الأطباق التقليدية التي تعكس عبق تاريخ المائدة السطايفية..

لاحظت معظم الولايات كي نقولو مفرمسة ميعرفوهاش مي نظن هو اختلاف في الأسماء برك..ليوم حبيت نوضح ببعض صور طريقة لي نديرو بيها المفرمسة 😋😋😋😋

المقادير :

المقادير :
500غ دقيق
ملعقة ملح صغيرة
الماء

كيفية تحضير رقائق الشخشوخة أو ما يسمى المسمن :
غربلي الطحين والدقيق في إناء ثم ضعي حفرة في وسط واسكبي نصف كاس ماء، اعجني العجينة حتى تصبح متجانسة ومطاطية وسهلة الاستعمال، اتركيها ترتاح لمدة 5 دقائق ثم شكلي كويرات و اتركيها على حدى.
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بعد ذلك سطحي الكريات وافرشيها حتى تصبح على شكل رقائق ونديروها طيب

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ثم تقطع مربعات صغيرة او تفتت بالاصابع

المرق :
نأخذ قطع من اللحم الغنمي بعد غسلها توضع في برمة ثم نضيف إليها
2 حبات بصل نقطعوهم
، فصوص ثوم مرحية، 4 حبات طماطم مقشرة و مرحية، قليلا من الملح ، الزيت ، فلفل أحمر، قليل من الفلفل أسود، قليل من الكسبر مرحي، طماطم مصبرة لكن كمية قليلة لأننا استعملنا فلفل احمر و طماطم حب مرحية، الحمص ثم نضعها تتقلى جيدا ثم نضيف لها الماء ونخلوها طيب
نقوم بتفوير المفرمسة وبعد نحطوها في طبسي وديكوريها كيما تحبي 😋😋😋😋

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بصحتكم 😘😜😜😜
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
والله سخفيني هههههه تشهي:cry::love:
وتسلم ايدك ويعطيك الصحة حبيبتي
موضوع مميز انا كنت نخمم:unsure: كيفاه اديروها هاكي وضحتي
تحياتي يا عسولة:whistle:
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أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
#4
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,878
الإعجابات
10,312
النقاط
1,256
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#4
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
والله سخفيني هههههه تشهي:cry::love:
وتسلم ايدك ويعطيك الصحة حبيبتي
موضوع مميز انا كنت نخمم:unsure: كيفاه اديروها هاكي وضحتي
تحياتي يا عسولة:whistle:
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وعليكم السلاااام
يسلمكككك حبيبتي
نورتييي 😍😍😍😍😘
 
أشــواق 19

أشــواق 19

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
#5
إنضم
28 مارس 2010
المشاركات
8,878
الإعجابات
10,312
النقاط
1,256
محل الإقامة
Setif
الجنس
أنثى
#5
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