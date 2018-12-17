ما رأيكم في حمام معدني بالبترول في الجزائر

السلام عليكم

سمعنا بوصفات غريبة تعتمد عليها السيّدات للعناية ببشرتهنّ على مرّ الزمان، لعلّ أغربها ما كانت تقوم به الملكة الفرعونيّة الجميلة "كليوباترا"، إذ كانت تستحمّ بلبن الحمير، نظراً إلى آثاره المفيدة للبشرة. كذلك سمعنا بعدّة أنواع أخرى مثل الشوكولاته والعسل واللبن وغيرها من الأمور.

لكنّ السيّدات في آذربيجان يستخدمن (البترول) النّفط كحمّام للبشرة، نظراً إلى فوائده الطبيعيّة، بحسب ما ينتشر في تلك البلاد الغنيّة بالنّفط.

وتستحمّ السيّدات في آذربيجان بأحواض النّفط الخام السّاخن ذات 40 درجة مئويّة لعلاج الأمراض الجلديّة والروماتيزم والتهاب المفاصل، فضلاً عن دوره في تهدئة الأعصاب والاسترخاء.



يوجدفي مدينة «نفتالان» التي تبعد عن العاصمة باكو بحوالي 160 كلم وفيها المنتجعات السياحة التي تستخدم النفط للعلاج ويقال إن أفضل منتجع سياحي في هذا الأمر هو فندق «جنار» حيث ان النفط عديم الإحتراق وهو يساعد على علاج بعض الأمراض الجلدية ويخفف من آلام الظهر والروماتيزم والتهاب المفاصل والأعصاب ». ويتم تقسيم برميل من النفط على أربعة أشخاص للتداوي علما أن البترول المشتعل =المستعمل للحمام=يوجه إلى أغراض أخرى حيث لا يتم رميه أو التخلص منه بل يتم استغلاله في أغراض صناعية. يتزاحم الزبائن من المرضى من كل حدب وصوب إلى هذه العيادة وخصوصا من

قبل سنين كان النفط يستعمل في علاج الناس والحيوانات من الجرب والإبل من الطفح الجلدي والتقرحات من الأقطاب السياحية التي تساهم في الدخل القومي لأذربيجان إضافة إلى البترول والغار.يوجدفي مدينة «نفتالان» التي تبعد عن العاصمة باكو بحوالي 160 كلم وفيها المنتجعات السياحة التي تستخدم النفط للعلاج ويقال إن أفضل منتجع سياحي في هذا الأمر هو فندق «جنار» حيث ان النفط عديم الإحتراق وهو يساعد على علاج بعض الأمراض الجلدية ويخفف من آلام الظهر والروماتيزم والتهاب المفاصل والأعصاب ». ويتم تقسيم برميل من النفط على أربعة أشخاص للتداوي علما أن البترول المشتعل =المستعمل للحمام=يوجه إلى أغراض أخرى حيث لا يتم رميه أو التخلص منه بل يتم استغلاله في أغراض صناعية. يتزاحم الزبائن من المرضى من كل حدب وصوب إلى هذه العيادة وخصوصا من روسيا وأوروبا الشرقية لقرب المسافة إضافة إلى الخليج العربي خاصة من الإمارات العربية المتحدة قطر ومن أوروبا أيضا،قبل سنين كان النفط يستعمل في علاج الناس والحيوانات من الجرب والإبل من الطفح الجلدي والتقرحات

وفي الجزائر يوصون اصحاب سوناطراك بان يحضروه لاجيرانهم واقربائهم من اجل استعماله ضد تساقط الشعر فقط وهذا اكثر ما يعرفونه عنه من علاج.