اقدم حلوة <><><><>جزائرية <><><><>

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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السلام عليكم
غوالى يسعدنى ويزيدنى فخراا
اعرفكم اليوم باقدم واروع
حلوة جزائرية
وهذا سيتذكرها كل من نساها
هى واحدة اذن من الحلويات الجزائرية المحضة السهلة التحضير لاتحتاج لاى جهد ولا مكونات كثير
المكونات:
راح تكون بنفس الكيلة ولا العبر
كيلة زيت
كيلة سكر
كيلة حليب ناقصة اصبع
كيلة بيض كامل
نحتاج للفرينة حتى نحصل حتى عجينة متلاصقة
علبة ياؤوغت ذوق المشمش 100g
اخترت هاذ النوع لانوو ريحة المشمش فيه قاوية
كيسين خميرة الحلوة
قرصة ملح
فانيلا
للتحضير :
في ايناء نحط
الزيت +سكر +حليب +بيض +فانيلا +ملح +الياؤوغت
نخلطهم مليح نلم بالفرينة مسيرة +كيسين خميرة الحلوة عندما
نتحصل على عجينة متلاصقة نتوقف
كي نتحصل على العجينة نحي منها شوياا عجينة نضيفلها الفرينة حتى نحسها نشفتلى مليح ونحطها اكوتى
ناخذ العجينة الاولة نحلى فالسنيوة مدهونة بالزبدة ومرشوشة فرينة
ونحلها بيدي نعاون روحى بالزيت
مش بالفرينة
وبعد مانحلها ندهنها بمربي المشمس
ودووك نرجع للعجينة اللى ضفنالها الفرينة
نجيب سكرفااج ونسكرفجها فوق المعجون دالي
تكون ناشفة مليح بالفرينة باه تعاونك
ونثقبها بالفرشيطة
نحطها فالفرن نار متوسطة ونعسها
حتى تحمار من فوق والتحت
تاخذ تقريبا 20min
والشكل النهائي
بصحتكم
تحياتى لكم جميعاا
nounous
غوالى يسعدنى ويزيدنى فخراا
اعرفكم اليوم باقدم واروع
حلوة جزائرية
وهذا سيتذكرها كل من نساها
هى واحدة اذن من الحلويات الجزائرية المحضة السهلة التحضير لاتحتاج لاى جهد ولا مكونات كثير
المكونات:
راح تكون بنفس الكيلة ولا العبر
كيلة زيت
كيلة سكر
كيلة حليب ناقصة اصبع
كيلة بيض كامل
نحتاج للفرينة حتى نحصل حتى عجينة متلاصقة
علبة ياؤوغت ذوق المشمش 100g
اخترت هاذ النوع لانوو ريحة المشمش فيه قاوية
كيسين خميرة الحلوة
قرصة ملح
فانيلا
للتحضير :
في ايناء نحط
الزيت +سكر +حليب +بيض +فانيلا +ملح +الياؤوغت
نخلطهم مليح نلم بالفرينة مسيرة +كيسين خميرة الحلوة عندما
نتحصل على عجينة متلاصقة نتوقف
كي نتحصل على العجينة نحي منها شوياا عجينة نضيفلها الفرينة حتى نحسها نشفتلى مليح ونحطها اكوتى
ناخذ العجينة الاولة نحلى فالسنيوة مدهونة بالزبدة ومرشوشة فرينة
ونحلها بيدي نعاون روحى بالزيت
مش بالفرينة
وبعد مانحلها ندهنها بمربي المشمس
ودووك نرجع للعجينة اللى ضفنالها الفرينة
نجيب سكرفااج ونسكرفجها فوق المعجون دالي
تكون ناشفة مليح بالفرينة باه تعاونك
ونثقبها بالفرشيطة
نحطها فالفرن نار متوسطة ونعسها
حتى تحمار من فوق والتحت
تاخذ تقريبا 20min
والشكل النهائي
بصحتكم
تحياتى لكم جميعاا
nounous