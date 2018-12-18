اقدم حلوة <><><><>جزائرية <><><><>

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#1
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#1
السلام عليكم
غوالى يسعدنى ويزيدنى فخراا
اعرفكم اليوم باقدم واروع
حلوة جزائرية
وهذا سيتذكرها كل من نساها
هى واحدة اذن من الحلويات الجزائرية المحضة السهلة التحضير لاتحتاج لاى جهد ولا مكونات كثير
IMG_20181205_091028.jpg

IMG_20181205_091006.jpg
المكونات:
راح تكون بنفس الكيلة ولا العبر
كيلة زيت
كيلة سكر
كيلة حليب ناقصة اصبع
كيلة بيض كامل
نحتاج للفرينة حتى نحصل حتى عجينة متلاصقة
علبة ياؤوغت ذوق المشمش 100g
اخترت هاذ النوع لانوو ريحة المشمش فيه قاوية
كيسين خميرة الحلوة
قرصة ملح
فانيلا
للتحضير :
في ايناء نحط
الزيت +سكر +حليب +بيض +فانيلا +ملح +الياؤوغت
نخلطهم مليح نلم بالفرينة مسيرة +كيسين خميرة الحلوة عندما
نتحصل على عجينة متلاصقة نتوقف
IMG_20181205_092446.jpg
كي نتحصل على العجينة نحي منها شوياا عجينة نضيفلها الفرينة حتى نحسها نشفتلى مليح ونحطها اكوتى

ناخذ العجينة الاولة نحلى فالسنيوة مدهونة بالزبدة ومرشوشة فرينة
IMG_20181205_093454.jpg
ونحلها بيدي نعاون روحى بالزيت
مش بالفرينة
وبعد مانحلها ندهنها بمربي المشمس
ودووك نرجع للعجينة اللى ضفنالها الفرينة
نجيب سكرفااج ونسكرفجها فوق المعجون دالي
تكون ناشفة مليح بالفرينة باه تعاونك
IMG_20181205_094712.jpg
ونثقبها بالفرشيطة
IMG_20181214_121017.jpg
نحطها فالفرن نار متوسطة ونعسها
حتى تحمار من فوق والتحت
تاخذ تقريبا 20min



IMG_20181214_121123.jpg
والشكل النهائي
IMG_20181214_121529.jpg
بصحتكم
IMG_20181214_121416.jpg
IMG_20181214_121252.jpg
تحياتى لكم جميعاا
890286.gif nounous
 
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