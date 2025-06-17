ام أمينة
:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حلوة الطابع من مطبخي و على طريقتي
المقادير و طريقة التحضير :
كيلة بيض ( انا الكيل تاعي فيه 6 بيضات )
كيلة سكر عادي
كيلة و شوية زيت
2 ملاعق نشاء
فانيلا و مبشور ليمون
نحطهم في إناء و نميكسيهم بالبرا ميكسور ( bras mixeur )
+ 2 خميرة حلوى و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية
نشكلها كرات متساوية و نحطها في صينية الفرن فيها ورق طهي
أو نحلها فوق ورق الطهي و نطبعها بقوالب حسب الرغبة
ندهنهم بصفار البيض فيه شوية فانيلا
و نطيبهم في فرن ساخن من قبل حتى اكتساب اللون الذهبي
النتيجة
حلوة الطابع من مطبخي و على طريقتي
المقادير و طريقة التحضير :
كيلة بيض ( انا الكيل تاعي فيه 6 بيضات )
كيلة سكر عادي
كيلة و شوية زيت
2 ملاعق نشاء
فانيلا و مبشور ليمون
نحطهم في إناء و نميكسيهم بالبرا ميكسور ( bras mixeur )
+ 2 خميرة حلوى و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية
نشكلها كرات متساوية و نحطها في صينية الفرن فيها ورق طهي
أو نحلها فوق ورق الطهي و نطبعها بقوالب حسب الرغبة
ندهنهم بصفار البيض فيه شوية فانيلا
و نطيبهم في فرن ساخن من قبل حتى اكتساب اللون الذهبي
النتيجة