حلوة الطابع من مطبخي و على طريقتي ....

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



حلوة الطابع من مطبخي و على طريقتي



المقادير و طريقة التحضير :

كيلة بيض ( انا الكيل تاعي فيه 6 بيضات )
كيلة سكر عادي
كيلة و شوية زيت
2 ملاعق نشاء
فانيلا و مبشور ليمون

نحطهم في إناء و نميكسيهم بالبرا ميكسور ( bras mixeur )

+ 2 خميرة حلوى و نلم بالفرينة للحصول على عجينة طرية

نشكلها كرات متساوية و نحطها في صينية الفرن فيها ورق طهي

أو نحلها فوق ورق الطهي و نطبعها بقوالب حسب الرغبة

ندهنهم بصفار البيض فيه شوية فانيلا


و نطيبهم في فرن ساخن من قبل حتى اكتساب اللون الذهبي

النتيجة

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