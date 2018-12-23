أحلام غارقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يؤرقني موضوع ركوب قوارب الموت نحو المجهول

ومع تزايد عدد حوادث هذه الظاهرة يوما بعد يوم اخترت ان افتح موضوعا نقاشي حول هذه الظاهرة

في الامس ​

فقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة آخرين إثر احتراق قارب قبالة الساحل الجزائري



وغيرهم