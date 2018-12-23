أحلام غارقة

soso ana
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة آخرين إثر احتراق قارب قبالة الساحل الجزائري
يؤرقني موضوع ركوب قوارب الموت نحو المجهول
ومع تزايد عدد حوادث هذه الظاهرة يوما بعد يوم اخترت ان افتح موضوعا نقاشي حول هذه الظاهرة
في الامس
يؤرقني موضوع ركوب قوارب الموت نحو المجهول
ومع تزايد عدد حوادث هذه الظاهرة يوما بعد يوم اخترت ان افتح موضوعا نقاشي حول هذه الظاهرة
في الامس
وغيرهم
معاناة بلا حدود وكوارث انسانية مستمرة وزداد عدد ضحاياها يوما بعد يوم هذه هي نهاية رحلة
البحث عن مستقبل افضل على الشاطئ الاخر
وخلال ركوضهم نحو المجهول ضحو بالغالي والنفيس
وتركوا كل ماهو جميل مبددين كل مخاوف الفشل باحثين عن الاحلام متحدين الصعاب
لتنتهي هذه القصة بمأساة فيلتهمهم البحر ويجعل من قصة
هؤلاء الشباب الحالمون مجرد نسمات عابرة
ووقودا له
نعم هذه هي بكل بساطة قصة مأساة الشعب الجزائري
ولكن السؤال المطروح لماذا يترك الشعب الجزائري كل شيء لمجازفة لا يعلم نهايتها ولا أحد يضمن
نجاحها؟
ذلك دليل على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الشباب في هذه البلاد وهذا
لتدني المستوى الاقتصادي للأفراد، الأمر الذي يحد من طموحهم وأمانيهم في عيشة كريمة
بالعشرات، يخوضون غمار عمليات الهجرة السرية؛ وبالعشرات يوقفهم حراس السواحل الجزائرية في الشرق والوسط والغرب وكذا
على الضفة الاخرى
كثير من الشباب يعلمون مسبقا أن الموت يسكن هذه القوارب، ولكنهم لا يأبهون لذلك بعد أن لم يجدوا من حكامهم سوى الظلم والقمع والاستئثار بالسلطة والثروات
إنهم يُبحرون بشباك مليئة بالأحلام بعيدا عن أوطانهم التي ضنت عليهم حتى بالأكفان، فصار ملح البحر ودموعهم هي الكفن والسكن الأبدي! وكل صباح يبدو البحر الأبيض المتوسط حزينا وكئيبا ورماديا، وكأنه مقبرة مائية كبيرة بعد ثورة غليانه المتكررة، وعلى طول جسده الممتد ترقد عشرات الجثث!
فما الحل ياترى؟ انتظر مشاركاتكم ايها اللماويون
1- ماهو رأيك الخاص في هجرة الشباب نحو الضفة الغربية؟
2- هل لأوضاع الجزائر الداخلية سبب في ذلك؟
3- ما هو الحل الذي يمكن اتخاذه؟
رأيكم يهمني
تحياتي