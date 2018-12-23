أحلام غارقة

soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
113
الإعجابات
153
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يؤرقني موضوع ركوب قوارب الموت نحو المجهول
ومع تزايد عدد حوادث هذه الظاهرة يوما بعد يوم اخترت ان افتح موضوعا نقاشي حول هذه الظاهرة
في الامس
فقدان 20 مهاجرا وانقاذ تسعة آخرين إثر احتراق قارب قبالة الساحل الجزائري

وغيرهم


معاناة بلا حدود وكوارث انسانية مستمرة وزداد عدد ضحاياها يوما بعد يوم هذه هي نهاية رحلة
البحث عن مستقبل افضل على الشاطئ الاخر
وخلال ركوضهم نحو المجهول ضحو بالغالي والنفيس
وتركوا كل ماهو جميل مبددين كل مخاوف الفشل باحثين عن الاحلام متحدين الصعاب
لتنتهي هذه القصة بمأساة فيلتهمهم البحر ويجعل من قصة
هؤلاء الشباب الحالمون مجرد نسمات عابرة
ووقودا له
نعم هذه هي بكل بساطة قصة مأساة الشعب الجزائري
ولكن السؤال المطروح لماذا يترك الشعب الجزائري كل شيء لمجازفة لا يعلم نهايتها ولا أحد يضمن
نجاحها؟
ذلك دليل على الأوضاع التي يعيشها هؤلاء الشباب في هذه البلاد وهذا
لتدني المستوى الاقتصادي للأفراد، الأمر الذي يحد من طموحهم وأمانيهم في عيشة كريمة

بالعشرات، يخوضون غمار عمليات الهجرة السرية؛ وبالعشرات يوقفهم حراس السواحل الجزائرية في الشرق والوسط والغرب وكذا
على الضفة الاخرى
كثير من الشباب يعلمون مسبقا أن الموت يسكن هذه القوارب، ولكنهم لا يأبهون لذلك بعد أن لم يجدوا من حكامهم سوى الظلم والقمع والاستئثار بالسلطة والثروات
إنهم يُبحرون بشباك مليئة بالأحلام بعيدا عن أوطانهم التي ضنت عليهم حتى بالأكفان، فصار ملح البحر ودموعهم هي الكفن والسكن الأبدي! وكل صباح يبدو البحر الأبيض المتوسط حزينا وكئيبا ورماديا، وكأنه مقبرة مائية كبيرة بعد ثورة غليانه المتكررة، وعلى طول جسده الممتد ترقد عشرات الجثث!
فما الحل ياترى؟ انتظر مشاركاتكم ايها اللماويون
1- ماهو رأيك الخاص في هجرة الشباب نحو الضفة الغربية؟
2- هل لأوضاع الجزائر الداخلية سبب في ذلك؟
3- ما هو الحل الذي يمكن اتخاذه؟

رأيكم يهمني
تحياتي
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#2
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
113
الإعجابات
153
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#2
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الدعوة عامة للجميع
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
113
الإعجابات
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النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
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#3
آخر تعديل:
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#4
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,253
الإعجابات
20,955
النقاط
756
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
انحني صدقا امام روعة طرحك غاليت
احجز مكني ولي عودة باذن الله غاليتي
وان كنت لا تعلمين انا ميسينغ هارت وقد غيرت اسمي
 
soso ana

soso ana

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
113
الإعجابات
153
النقاط
9
محل الإقامة
اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#5
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك
انحني صدقا امام روعة طرحك غاليت
احجز مكني ولي عودة باذن الله غاليتي
وان كنت لا تعلمين انا ميسينغ هارت وقد غيرت اسمي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيكي البركة غاليتي
اقف امام كلامك الثاني عاجزة اللسان
الجميل هو حضوركم
لى الشرف
اشكرك جزيل الشكر
بانتظار عودتك على احر من الجمر
هههه صدقا لم اكن اعلم انك ميسينغ هارت
ولكن كنت اعلم مدى صدق مشاعرك ولطفك
تحياتي
 
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