السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



اعراض التسنين عند الاطفال الرضع وعلاجها

​

تورم و انتفاخ اللثة و احمرارها فرك و حك اللثة مص وعض الانامل او الاجسام الصلبة بطريقة ملحوظة لدرجة انه من الممكن ان يجرح لثته نتاج هذا التصرف الأرق وعدم الانتظام في النوم بسبب الألم تغير عشوائي في درجة حرارة جسمه و الاصابة المتكررة بالحمى التقلبات وعدم انتظامه في الرضاعة البكاء الشديد دون توقفبسبب الالم حدة في الطبع وزيادة العصبية بشكل واضح فقدان الشهية التهاب الاذنين التهاب الانف التهاب الحنجرة الاسهال القيئ و الدوخة

تبدأ اعراض التسنين بداية من الشهر السادس او خلال الشهر السابع وتختلف من طفل لآخر ويتم اكتمال ظهور الاسنان اللبنية خلال الثلاثة أعوام الأولى من عمر طفلك ومن المحتمل ان يتأخر نمو أسنان طفلك وذلك لعدة أسباب مختلفة وعلى رأسها العوامل الوراثية وكذلك مشاكل عضوية في اللثة وغيرها



ما يجب على الام الانتباه له و فعله عند ظهور اعراض التسنين ​

عليك اعطاء الطفل خافضا للحرارة إذا كانت حرارته مرتفعة مع مراعاة ما يتناسب مع طفلك إذا زاد شعوره بالألم فاعطه مسكن شراب موصوف من قبل طبيب الأطفال فهو مخدر ومطهر في الوقت ذاته لتخفيف الألم يمكنك إعطائه العضاضة الطبية مع مراعاة غسلها باستمرار قومي بدهان لثته بالجيل المسكن مع تدليكه بإصبعك بلطف ولكن لا تضعي الجل المخدر قبل الرضاعة يفضل بعد الرضاعة

و يجب على الأم ان تكون صبورة جدا في هذه الفترة و اعطائه الحنان الكامل اثناء فترة ألمه