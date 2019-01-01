تنبيه و تذكير ( من ادارة المسابقات في اللمة )

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,853
الإعجابات
22,502
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#1
ـ احبتي اعضاء اللمة قبل فترة طرحنا موضوع عن المسابقة الكبرى للمة فيه كل التفاصيل

إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون لموسمها السابع ـ الكل معني بالمشاركة ـ

ـ و لله الحمد عندنا مشاركات في عدد من الاقسام اقل ما يقال عنها مشاركات ابهرتنا
من حيث المستوى و التنسيق

تجميع مواضيع مسابقة مميزون لكل الاقسام

يبقى فقط ان ننوه ان هناك قسمين ما زالا بدون مشاركات و هما

1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام خمسة اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ تدخين الاطفال او المراهقين
ـ العزلة و الانطواء امراض تهدد مستقبلنا
ـ العنف اللفظي
ـ في بيتنا ملتحيي
ـ في بيتنا منقبة

2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام خمس اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟
ـ تمشي على استحياء
ـ رفض الطفل للمدرسة
ـ تأثير ونتائج الشبكات التواصل الاجتماعي
ـ الثقافة الجنسية في مدارسنا شر لابد منه ام شر يراد لأولادنا

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و منه ننتظر و نذكركم بالمسابقة
و نتمنى ان تكون هناك مشاركات تليق بالقسمين و بالمسابقة و باللمة ككل

بارك الله فيكم
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,853
الإعجابات
22,502
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
الكل معني
هته القائمة كوبي كولي
@sanaya
@خديجة ph
@اميرة المدائن
@amro mostafa@
@sami44
@فريد أبوفيصل
@ملكة زوجي
@جليلوس
@أم منيــــــر
@أم أحمــــد يــسّ
@البحر الهادي
@Autumn leaves@
@لؤلؤة قسنطينة
@The tank
@Skor m@k
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
 
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