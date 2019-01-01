تنبيه و تذكير ( من ادارة المسابقات في اللمة )

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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- 7 أفريل 2015
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ـ احبتي اعضاء اللمة قبل فترة طرحنا موضوع عن المسابقة الكبرى للمة فيه كل التفاصيل
إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون لموسمها السابع ـ الكل معني بالمشاركة ـ
ـ و لله الحمد عندنا مشاركات في عدد من الاقسام اقل ما يقال عنها مشاركات ابهرتنا
من حيث المستوى و التنسيق
تجميع مواضيع مسابقة مميزون لكل الاقسام
يبقى فقط ان ننوه ان هناك قسمين ما زالا بدون مشاركات و هما
1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام خمسة اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ تدخين الاطفال او المراهقين
ـ العزلة و الانطواء امراض تهدد مستقبلنا
ـ العنف اللفظي
ـ في بيتنا ملتحيي
ـ في بيتنا منقبة
2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام خمس اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟
ـ تمشي على استحياء
ـ رفض الطفل للمدرسة
ـ تأثير ونتائج الشبكات التواصل الاجتماعي
ـ الثقافة الجنسية في مدارسنا شر لابد منه ام شر يراد لأولادنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و منه ننتظر و نذكركم بالمسابقة
و نتمنى ان تكون هناك مشاركات تليق بالقسمين و بالمسابقة و باللمة ككل
بارك الله فيكم
إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون لموسمها السابع ـ الكل معني بالمشاركة ـ
ـ و لله الحمد عندنا مشاركات في عدد من الاقسام اقل ما يقال عنها مشاركات ابهرتنا
من حيث المستوى و التنسيق
تجميع مواضيع مسابقة مميزون لكل الاقسام
يبقى فقط ان ننوه ان هناك قسمين ما زالا بدون مشاركات و هما
1 ـ قســـم .مجتمع اللمة العام خمسة اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ تدخين الاطفال او المراهقين
ـ العزلة و الانطواء امراض تهدد مستقبلنا
ـ العنف اللفظي
ـ في بيتنا ملتحيي
ـ في بيتنا منقبة
2 ـ قســـم .منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام خمس اختيارات و المشارك يختار موضوعا واحدا
ـ الزواج المبكر هل يستطيع المراهق النجاح في تأسيس أسرة ؟
ـ تمشي على استحياء
ـ رفض الطفل للمدرسة
ـ تأثير ونتائج الشبكات التواصل الاجتماعي
ـ الثقافة الجنسية في مدارسنا شر لابد منه ام شر يراد لأولادنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و منه ننتظر و نذكركم بالمسابقة
و نتمنى ان تكون هناك مشاركات تليق بالقسمين و بالمسابقة و باللمة ككل
بارك الله فيكم