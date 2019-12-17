ألغاز المسابقة الكبرى للمة ـ اهل اللمة متميزون دائما

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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احبتي كل عام و انتم و اللمة بخير
أحبتي إليكم الألغاز المعنية بالمسابقة الكبرى للمة
و تحت شعار
أهل اللمة متميزون دائما
المسابقة الكبرى لعيد اللمة 8 تحت شعار ـ اهل اللمة متميزون دائما
توضيح هام
ـ الإجابات ترسل في رسالة خاصة الى الأخ العزيز @sami44
ـ اختيار الفائز يكون حسب الإجابة الصحيحة و التنظيم الجيج
ـ الألغاز الأربعة معنية
إليكم الألغاز
المسابقة من اعتداد الأخ @sami44
بالتوفيق للجميع
و كل عام و الجميع بألف خير
ادارة اللمة الجرائرية
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