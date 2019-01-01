صورة لنفس المكان مع اختلاف الزمان

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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#1
السلام عليكم ورحمة الله

اعضاء اللمة الطيبين

اوفياء ركن لقطات من تصويري

اليوم جاتني فكرة في هد الركن ويا ريت لو كل عضو يدخل هنا يكمل الموضوع بالطريقة المطلوبة

بالتأكيد ان كل عضو يملك هاتف جوال او كامرا او الة تصوير يكون عنده صور لاماكن صورها بنفسه صور لاماكن مهما كانت او صور لاشياء معينة ادا امكنه يعيد تصوير هد الاماكن او الاشياء

مهما كانت الصور بسيطة المهم تكون الصور في نفس المكان اللدي اخدت منه الصور الاولى

ولا يهم الفارق الزمني بين الصورتين

وحبدا لو يكون مع كل صورة تعليق



اتمنى تكون الفكرة قد وصلت



وهنا مثال على ما كنت اقول




الصورة الاولى مأخودة في 2011 في فصل الشتاء يوم سقوط الثلج في مدينتي (الصورة بالهاتف)

05022012175.jpg


والصورة الثانية في نفس المكان سنة 2019 (الصورة بالهاتف)



20190101_164928.jpg


كل الاحترام والتقدير من اخوكم سامي44
 
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