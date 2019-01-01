صورة لنفس المكان مع اختلاف الزمان

السلام عليكم ورحمة الله
اعضاء اللمة الطيبين
اوفياء ركن لقطات من تصويري
اليوم جاتني فكرة في هد الركن ويا ريت لو كل عضو يدخل هنا يكمل الموضوع بالطريقة المطلوبة
اوفياء ركن لقطات من تصويري
اليوم جاتني فكرة في هد الركن ويا ريت لو كل عضو يدخل هنا يكمل الموضوع بالطريقة المطلوبة
بالتأكيد ان كل عضو يملك هاتف جوال او كامرا او الة تصوير يكون عنده صور لاماكن صورها بنفسه صور لاماكن مهما كانت او صور لاشياء معينة ادا امكنه يعيد تصوير هد الاماكن او الاشياء
مهما كانت الصور بسيطة المهم تكون الصور في نفس المكان اللدي اخدت منه الصور الاولى
ولا يهم الفارق الزمني بين الصورتين
وحبدا لو يكون مع كل صورة تعليق
مهما كانت الصور بسيطة المهم تكون الصور في نفس المكان اللدي اخدت منه الصور الاولى
ولا يهم الفارق الزمني بين الصورتين
وحبدا لو يكون مع كل صورة تعليق
اتمنى تكون الفكرة قد وصلت
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