نفاق كلمات ..... ام مشاعر مزيفات ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة



اكره المشاعر الكاذبة

اكره النفاق وبالاخص في الاحاسيس

لم اطلب منكم الحب او الاهتمام

في الواقع اني اشك في ذلك ولا اصدقكم

الشيء الوحيد الذي طلبته كان عدم الكذب

وصدقكم في كل شيء يخصني ​

لم اطلب منم ان تعاهدوني بدوام حبكم

بل اني لم اطلب منكم ان تحبوني

ورغم ذلك قلتم انكم لن ترحلو

بل قلتم انه لا يوجد شيء سيجعلكم ترحلون

وتتخلو على ما اسميتموني " فردا من عائلتكم "



لكنني كنت اعلم، انه سياتي يوم وسترحلون

يوم ان تحبوا ذلك الحب الرومانسي

حين تقرروا الزواج

بل اني اخبرتكم اني سارحل ان لم ترحلو

فانا فتاة، واعرف انه لن تقبل اي فتاة بوجود اخت لزوجها



المؤلم كلامكم حينها

ثم لما تغير فجاة وتغيرتم

انا اتفهم، صدقا اتفهم

لكن ليس بيدي ان لا اثق بكم مجددا

فانتم نسيتم كل شيء ..... وهذا فقط الذي لم اتوقعه

لكن لاباس ......



فقط نصيحة

الناس لا يفكرون مثلكم

فلا تعاملونهم على حسب طبائعكم

حياتكم خاصة بكم وانتم احرار في قراراتكم

لكن فقط لا تعطوا وعودا لا تستطيعون ان تفوا بها



ربما يكون الامر بالنسبة لكم امرا تافها

لكنه بالنسبة للاخرين امرا مهما

اكثر مما يمكن ان تتصورون

لقد كنتم بمثابة العائلة



اخوتي من دم اخر ......

اخوتي الذين لم يروقني الله بهم من امي

لكن ياليتني استمعت لامي

كل ذلك كان كذب

مجرد هراء



المزاجية المتمردة - سوداوية مختلة -



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​