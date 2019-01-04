أنت من علمتني أن أخجل من نفسي

السلام عليكم جميعا جمعة مباركة تقبل الله منكم ومنا

اليوم إخترت هذا القسم حتى أكتب هذا الموضوع من باب أنني في فترة تفاؤل فأردت مشاركتكم وأنتم أن تشاركوني بقصص من واقعكم بأمور أثرت بكم وجعلتكم تتفاؤلون خيرا في الحياة



أنت نعم أنت أكلمك يا من تجلس على هذا

أتعلم أنك منحتني القوة لأكمل حياتي وحتى ورجلاي مكسورتان وجلست عليه كما تجلس ولكنني وقفت وبالعكزات أمشي لكن أنظر لك كم من سنة وانت تجلس عليه ووجهك ضاحك وبشوش واراك تخرج من المسجد لتصلي وأنظ لغيرك بكامل صحته وبمر مرور الكرام على المسجد ولا يركع لله لديه كل شيء وانت حرمت من كل شي وسبحانك ربي الفرق كبير وشاسع

وأنت خاصة انت عندما نظرت إلى صاحب الكرسي نظرت لك



هذا الطفل الكفيف الذي عندما علم ان الله يعوضه في الحبيبتان بالجنة قال لا أريد أن يرجع بصري فبكى الإمام من قوة هذا الطفل ومدى تقبله لوضعه

فأنا وأنت أيها المقعد نرى الدنيا والكيفيف لا يراها هنا انا انت نظرنا إلى بعضنا وحمدنا الله بفضلكم أنتم يا من حرمتم نعمة البصر

وأحدثك انت نعم أنت يا من بترت أطرافك





أنظر لكم فأعلم أنني بخير وبصحة جيدة جدا حرمتم أجزاء من أجسادكم والسعادة تنفجر من عيونكم لأن الإيمان بقلوبكم عظيم جدا

وأخرون يملكون كل أطرافهم ويسخطون ويشتمون وينكرون نعم الله عليهم فإلى متى نتنكر لنعم الله علينا

وأحدثكم أنتم أيتها الأمهات عندما ترين هؤلاء الأطفال



عندمات تنظرين لبرائتهم وتنظرين لعيونهم انظري لأمهاتهم ونظراتهم لطفلك كم تتمنى هذه الأم ان يكون إبنها مثل إبنك أي نعم تعتز به وتفخر ولكن الألم حبيس القلب ليس لأن إبنها منهم لأنها أم وتفكر في هذا الطفل عندما يكبر ومن يرعاه في غيابها

تفكر في حياته ونظرة المتجمع التي لا ترحم

فإلى متى ننظر لغيرنا نظرة نتمنى لو نعيش حالهم لدقائق

ذكرت عينة ممن آخذهم عبرة ف حياتي لأستمر ولست شيئا أمام الملايير حول العالم من المرضى وما يعانوه من آلام وأوجاع

لكن بهم أتفائل وأضحك وأستمر وانظر لمرضي على أنه هدية من ربي لأكون مع هؤلاء من المقربون إلى الله إن شاء الله

أنتم أخبروني ماذا صادفتن في حياتكم من قصص جعلتموها عبر وقوة قي حياتكم

مني لكم

تفاؤلوا خيرا تجدوه عند الله الكثير إصبراو على مصابكم مهما كان ولا نصغر هموم غيرنا فمن ليس لديه مريض لديه هم من نوع آخر

فرج الله مصابكم وهمومكم فقط أنظروا حولكم لتجدوا من هم أكثر منكم وهذا درس تعلمته لا يجب أن أظن انني الوحيدة المريضة أو الوحيدة التي ليست ككل النساء بل أنظر لنفسي الآن نظرة مختلفة بفضل هؤلاء بأنني أفضل بكثير ولدي نعم هم محرمون منها