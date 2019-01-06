quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ضيفة العدد الثاني من كرسي التعارف

يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

وهي أننا سنصطاد في كل مرة

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد

عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي

لمدة أسبوع

وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره

وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره

-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها