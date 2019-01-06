quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf ضيفة العدد الثاني من كرسي التعارف

لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,039
الإعجابات
50,390
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1


يــســرنــا نــحــن في منتدى اللمة الجزائرية
وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين والاداريين تحت سقف واحد
أو فوق كرسي واحد
هــــــــو


فكــرة الموضوع:

وهي أننا سنصطاد في كل مرة
عضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسي
لمدة أسبوع
وسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره


ملاحظات:

-عدم طرح أسئلة محرجة للضيف
-للعضو الضيف الحق في عدم الرد على الأسئلة التي لا يريد الاجابة عنها
- في حال كان الضيف غير متصل توضع الاسئلة في الموضوع ليجيب عنها عند اتصاله وعودته للموضوع

في الأخير أملنا أن نرقى بالمنتدى ونصل رباط الأخوة بين جميع الأعضاء
كأسرة واحدة


واليوم اخترنا لكم ضيفة انضمت حديثا للمنتدى لكنها وضعت بصمتها بشكل بارز في أقسام المنتدى
العديدة، وملأت زواياه مبواضيعها القيّمة وردودها المفيدة

رحبوا معي بالأخت

@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf




مرحبا بالأخت معنا
وإقامة طيبة نتمناها لكِ بيننا
تقبلوا تحياتنا ومرحـــــبا بالجميع
 
sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,219
الإعجابات
2,799
النقاط
451
#2
السلام عليكم ورحمة الله
على حساب الشوفة انا الاول الي راح ندير معاك لونكات
اولا نعرف اسمك المستعار واش يعني
-الهواية رقم واحد عندك في حياتك
كيف كان تسجيلك في المنتدى
ما فائدتك المرجوة ن المنتدى
رؤيتك لعقليات اعضاء المنتدى في المدة التي قضيتها بما انو انتي جديدة
واش من موضوع اثرفيك لحد البكاء او الضحك
وبما انك ساكنة غير هنا واش رايك في الغاز سامي44
ولي عودة لاستكمال التحقيق
اتمنى اني طرحت عليك ما لا يزعجك
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,577
الإعجابات
22,292
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شوفو شكون هنا ياعملي ياعملي
هلا والف مرحبا بيك نورتي
اسمعي اذا تقبلي نشنفك بالاسئلة اوك نجي
اما ادا متقبليش اني نتفغج برك هههههههههه
اني نستنى فجوابك
تحياتي القلبية غاليتي
 
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