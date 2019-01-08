جميل ان يملك كل منا قلب ألماس...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جميل أن يملك كل منا قلــب ألمــاس !!

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قلــب ينبض بحنايا صدره ..

قلـــب قوي صلب يتحمل الكثير .

نراه يلمع بكل جمال ويشع نوره على الملأ ..



كثيرا ما نسمع بأن فلان قلبه ضعيف !! يا مسكين

ولما ضعيف ؟!

لانه تأثر من العلاقة الفلانية .. انصدم من فلان ..

تعب بسبب خيانة حبيب او صديق ..

أو غدر بعض الاصدقاء .. وظلم الأهل له ومن يحيطون به ..



ماذا يعني !!

هل من يتأثر يكون ضعيف الشخصية أو قلبه ضعيف ؟!!

بالتأكيد لا .. أنا أعتبر هذا الشخص ذو قلب ألماس صلب قوي ..

قلب يحمل المشاعر الرقيقة .. قلب طيب حنون جدا ..



القلــب الماسي هو من يسامح رغم جراحه ..

القلب الذي يملئه الايمان بالله ..

القلب القنوع بما كتبه الله له ..

القلب الذي دائما يذكر الله .



الذي يبتعد عن الذنـــوب ..

الذي يحترم الكبير ويرحم الصغير ..

الذي يبر بوالديه وأهله ..

الذي يبتعد عن الشهوات والملذات الدنيوية ..



نبتعد عن بعضنا ونفترق ويذهب كل شخص الى طريقه ..

ولكن يبقى القلب الماسي من لا يحمل الاحقاد ..

القلب الماسي الذي لا يعرف سوى الحب والتسامح ..

الذي يعذر ويقدر ظروف اخيه وصديقه..

هذا هو القلب الماسي .. الذي يعطي بلا حدود

الذي يجعل قلبه ملجأ لكل من يحتاج له ..

الذي لا يعرف الخيانة ..القلب المخلص الوفي ..



فمن يملك مثل هذا القلب فهو انسان ماسي حقا ً ..



ومضــة ..

لنجعل قلوبنا ماسية .. خضراء عامرة بالحب ..

اللهم ياذا الجلال والاكرام إجعل قلوبنا كالماس لايشوبها شائب