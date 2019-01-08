لغز غير مسجل (5) من sami44

sami44

sami44

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
2,914
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله





لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



اللغز يقول



اسألك عن شيء من مملكة النبات
يحي في الصيف وثماره تؤكل
يعيش في الرمال وله في السهول مكان
اسمه معروف وله بمملكة الحيوان نضير
به سبعة حروف
ان حدفنا حروف التعريف اصبح شخصية معروفة وللجزائريين مألوفة







من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
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الإعجابات
50,469
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللغز الخامس، وانا وين كنت في الالغاز السابقة :unsure:
زعما الصبارة هههه
راني غير نخلط
نفكر ونرجع بحول الله
 
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