لغز غير مسجل (5) من sami44

السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيء من مملكة النبات
يحي في الصيف وثماره تؤكل
يعيش في الرمال وله في السهول مكان
اسمه معروف وله بمملكة الحيوان نضير
به سبعة حروف
ان حدفنا حروف التعريف اصبح شخصية معروفة وللجزائريين مألوفة
لغز اليوم اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيء من مملكة النبات
يحي في الصيف وثماره تؤكل
يعيش في الرمال وله في السهول مكان
اسمه معروف وله بمملكة الحيوان نضير
به سبعة حروف
ان حدفنا حروف التعريف اصبح شخصية معروفة وللجزائريين مألوفة
من اخوكم sami44
بالتوفيق
بالتوفيق