لغز غير مسجل (6) من sami44

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#1
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,301
الإعجابات
3,115
النقاط
451
#1
السلام عليكم ورحمة الله







لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز

وهو اسهل من السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد



اللغز يقول





اسألك عن شيء من عجائب خلق الرحمان
طاهر ومؤثر وله في نفس الملوك اثر
غالي الثمن وقيمته بالضوء تضهر
الوانه كثر والوردي منه مبهر

اسمه غريب ولكل الناس معروف
به سبعة حروف
اوله عند الانسان واخره من مملكة الحيوان




من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#3
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,301
الإعجابات
3,115
النقاط
451
#3
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
#5
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,301
الإعجابات
3,115
النقاط
451
#5
قال ماغيكاي تشان:
ملقيتوش انا تان هههههه
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لازم تفكري ما تقوليليش مازلتي مريضة راكي لاباس عليك وتتفرجي في السوبرناترول
مشكورة على الطلة الطيبة ايتها الشغيغة انتضر عودتك
 
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