لغز غير مسجل (6) من sami44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز
وهو اسهل من السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيء من عجائب خلق الرحمان
طاهر ومؤثر وله في نفس الملوك اثر
غالي الثمن وقيمته بالضوء تضهر
الوانه كثر والوردي منه مبهر
اسمه غريب ولكل الناس معروف
به سبعة حروف
اوله عند الانسان واخره من مملكة الحيوان
لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز
وهو اسهل من السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيء من عجائب خلق الرحمان
طاهر ومؤثر وله في نفس الملوك اثر
غالي الثمن وقيمته بالضوء تضهر
الوانه كثر والوردي منه مبهر
اسمه غريب ولكل الناس معروف
به سبعة حروف
اوله عند الانسان واخره من مملكة الحيوان
من اخوكم sami44
بالتوفيق
بالتوفيق