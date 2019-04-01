لغز غير مسجل (11) من sami44

sami44

sami44

:: مشرف ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته













لغز اليوم هو اللغز رقم 11من سلسلة الغازي الفكرية

وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها

اتمنى تحلوه من اول رد





اللغز يقول






اسألك عن شيئ منه النافع وكثيره ضار

يوجد في كل الاقطار واصله من الخضار

اسمه خفيف وذوقه من البهار

غني عن التعريف يهواه الصغار وحتى الكبار

اوله في القرأن مذكور وله اسرار

واخره في سامي 44 موجود












من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,600
نقاط التفاعل
8,495
النقاط
751
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