لغز غير مسجل (11) من sami44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لغز اليوم هو اللغز رقم 11من سلسلة الغازي الفكرية
وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ منه النافع وكثيره ضار
لغز اليوم هو اللغز رقم 11من سلسلة الغازي الفكرية
وهو من اسهل الالغاز التي صنعتها
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
اسألك عن شيئ منه النافع وكثيره ضار
يوجد في كل الاقطار واصله من الخضار
اسمه خفيف وذوقه من البهار
غني عن التعريف يهواه الصغار وحتى الكبار
اوله في القرأن مذكور وله اسرار
واخره في سامي 44 موجود
من اخوكم sami44
بالتوفيق
اسمه خفيف وذوقه من البهار
غني عن التعريف يهواه الصغار وحتى الكبار
اوله في القرأن مذكور وله اسرار
واخره في سامي 44 موجود
من اخوكم sami44
بالتوفيق