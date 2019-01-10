قاتو الليمون

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
قاتو 🍋🍋بالليمون 🍋🍋
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250غ زبدة
4صفار بيض
كاس نشا
كاس سكر ناعم
قشور ليمون 🍋
خميرة حلويات
حلقوم ذوق الليمون للحشو
عصير الليمون🍋🍋
سكر ناعم للتزين
نلم العجينة ونحشيها حلقوم وتصنع كورات متوسطة الحجم 83e68c2be1f5b4c-a-nw-p.jpeg
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ونطهيها وتركها تبرد تماما
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ثم نخلط عصير الليمون مع ملعقة صغيرة سكر ناعم و ملعقة صغيرة فرينة
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ونغطس قاتو ونتركها تقطر و نضعها فالسكر الناعم لمدة عشر دقائق ونخرجها
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ونرش عليها السكر بالصفاية
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وفي الأخير نزينها بورود بعجينة السكر باللون الاصفر
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آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#3
آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#5
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
220
الإعجابات
322
النقاط
513
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#5
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
والله يشهي يشهي
وخرجلك روعة يعطيك الصحة اختي اية
وبااارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
وفيك بركة شكراً حبيبتي هذا من ذوقك الراقي
 
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