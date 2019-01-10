قاتو الليمون

آية نور اليقين
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 6 جانفي 2017
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- محل الإقامة
- أرض الله
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- أنثى
قاتو 🍋🍋بالليمون 🍋🍋
250غ زبدة
4صفار بيض
كاس نشا
كاس سكر ناعم
قشور ليمون 🍋
خميرة حلويات
حلقوم ذوق الليمون للحشو
عصير الليمون🍋🍋
سكر ناعم للتزين
نلم العجينة ونحشيها حلقوم وتصنع كورات متوسطة الحجم
ونطهيها وتركها تبرد تماما
ثم نخلط عصير الليمون مع ملعقة صغيرة سكر ناعم و ملعقة صغيرة فرينة
ونغطس قاتو ونتركها تقطر و نضعها فالسكر الناعم لمدة عشر دقائق ونخرجها
ونرش عليها السكر بالصفاية
وفي الأخير نزينها بورود بعجينة السكر باللون الاصفر
250غ زبدة
4صفار بيض
كاس نشا
كاس سكر ناعم
قشور ليمون 🍋
خميرة حلويات
حلقوم ذوق الليمون للحشو
عصير الليمون🍋🍋
سكر ناعم للتزين
نلم العجينة ونحشيها حلقوم وتصنع كورات متوسطة الحجم
ونطهيها وتركها تبرد تماما
ثم نخلط عصير الليمون مع ملعقة صغيرة سكر ناعم و ملعقة صغيرة فرينة
ونغطس قاتو ونتركها تقطر و نضعها فالسكر الناعم لمدة عشر دقائق ونخرجها
ونرش عليها السكر بالصفاية
وفي الأخير نزينها بورود بعجينة السكر باللون الاصفر