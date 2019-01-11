اللّمة للإشهارات والإعلانات مرحبا بكم

السلام عليكم جميعا

يومك طيّب مبارك تقبل الله منكم ومنا خالص الدعاء

مما لاشك فيه أنكم وانتم تشاهدوني التلفاز ترون أنواع مختلفة من الإعلانات

منها ماهو مضحك ومنها ما مرات أتخيل الزيت سوف يرقص من نغمة الإشهار



ففكرت وقلت يا مرام مابهم أهل اللّمة مستوى ثقافي وأدبي جميل جدا

ردود راقية أي نعم بعض التعصب والمزاج حسب أحوالنا الجوية

لكن اللّمة تصلح كشركة إعلانات

ولما لا ولكن نحن لن نروّج لمواد غذائية

بل كل سيروّج لما يحسن فعله أو لشيء جرّبه أو لعضو ما وجد عنده أمر ضروري ولا يجب إهماله كالعادة يا أطفالي اللّماويون ولا داعي للغضب من كلمة أطفال

أنا ادلّلكم وساعات أجد عجائز المفروض تعلم البنات أمر مفيد وتستر نفسها ترقص وتغني لنوع من القهوةففكرت وقلت يا مرام مابهم أهل اللّمة مستوى ثقافي وأدبي جميل جداردود راقية أي نعم بعض التعصب والمزاج حسب أحوالنا الجويةلكن اللّمة تصلح كشركة إعلاناتولما لا ولكن نحن لن نروّج لمواد غذائيةبل كل سيروّج لما يحسن فعله أو لشيء جرّبه أو لعضو ما وجد عنده أمر ضروري ولا يجب إهماله كالعادة يا أطفالي اللّماويون ولا داعي للغضب من كلمة أطفالأنا ادلّلكم

مثلا كاتبتنا العبقرية

قرأت العديد من الكتب ومن خبرتها تعمل لنا أشهار كتابي عن أحسن رواية أو كتابة قرأته

الأخ @sami44 يقوم بالإشهار لمنتوج وجد أنّه رائع ويفيد وينصحنا به أو يقدم إشهار حلو عضو في فقرة معينة

أو أحد الأعضاء يعرف الأخ سامي وما قدّمه في الماضي للمنتدى ويقوم بتعرف أو يعد فقرة إشهارية للأخ خاصة الأعضاء مثلي لم يعرفو الأخ من قبل

وهكذا

نقوم بإعلانات ونتدرب على كتابة نصوص إشهارية



وحسب معرفتي بأغلب الأعضاء سوف أقوم بفقرة إشهارية للأخت @لؤلؤة قسنطينة

نقدم لكم منتوج مريم قسنطينية



بين هذا وذاك القسم تجده كما تجد السكر في كل بيت وهل يخلو السكر من بيوتنا

كذلك مريم لا يخلو المنتدى من دونها .....

منتوجنا ليس للبيع ولا للتقليد ضمان سيرة الإنتساب وسيرة التواصل مع الغير ضمان منتوجنا هو رد من الكثير من الردود



هي بلسم للجرح يشفى

حقوق الإنتاج محفوظة ممنوع التقليد



أتمنى ان ينال منتوجنا لؤلؤة قسنطينة إعجابكم وأظنه نال رضانا وفرحتنا بإنتاجه لذلك

شكرا لك أنت منتوج اللّمة على العطاء منتوج لماوي أصلي ......جيد للنقاش ملائم لكل الظروف ....محايد لكل الأطراف شعاره رب أخي لم تلده أميبين هذا وذاك القسم تجده كما تجد السكر في كل بيت وهل يخلو السكر من بيوتناكذلك مريم لا يخلو المنتدى من دونها .....منتوجنا ليس للبيع ولا للتقليد ضمان سيرة الإنتساب وسيرة التواصل مع الغير ضمان منتوجنا هو رد من الكثير من الردود @لؤلؤة قسنطينة لا هو مشروب يشرب ولا اكل يؤكل ولا لباس يلبسهي بلسم للجرح يشفىحقوق الإنتاج محفوظة ممنوع التقليدأتمنى ان ينال منتوجنا لؤلؤة قسنطينة إعجابكم وأظنه نال رضانا وفرحتنا بإنتاجه لذلكشكرا لك أنت منتوج اللّمة على العطاء

هيا تفضلوا ولنرى إذا انتم ناجحون في الإشهار

الموضوع لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم