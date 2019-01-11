اللّمة للإشهارات والإعلانات مرحبا بكم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,988
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23,205
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#1
السلام عليكم جميعا
يومك طيّب مبارك تقبل الله منكم ومنا خالص الدعاء
مما لاشك فيه أنكم وانتم تشاهدوني التلفاز ترون أنواع مختلفة من الإعلانات
منها ماهو مضحك ومنها ما مرات أتخيل الزيت سوف يرقص من نغمة الإشهار
وساعات أجد عجائز المفروض تعلم البنات أمر مفيد وتستر نفسها ترقص وتغني لنوع من القهوة :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ففكرت وقلت يا مرام مابهم أهل اللّمة مستوى ثقافي وأدبي جميل جدا
ردود راقية أي نعم بعض التعصب والمزاج حسب أحوالنا الجوية
لكن اللّمة تصلح كشركة إعلانات
ولما لا ولكن نحن لن نروّج لمواد غذائية
بل كل سيروّج لما يحسن فعله أو لشيء جرّبه أو لعضو ما وجد عنده أمر ضروري ولا يجب إهماله كالعادة يا أطفالي اللّماويون ولا داعي للغضب من كلمة أطفال
أنا ادلّلكم

1547226761901.png

مثلا كاتبتنا العبقرية
قرأت العديد من الكتب ومن خبرتها تعمل لنا أشهار كتابي عن أحسن رواية أو كتابة قرأته
الأخ @sami44 يقوم بالإشهار لمنتوج وجد أنّه رائع ويفيد وينصحنا به أو يقدم إشهار حلو عضو في فقرة معينة
أو أحد الأعضاء يعرف الأخ سامي وما قدّمه في الماضي للمنتدى ويقوم بتعرف أو يعد فقرة إشهارية للأخ خاصة الأعضاء مثلي لم يعرفو الأخ من قبل
وهكذا
نقوم بإعلانات ونتدرب على كتابة نصوص إشهارية
1547226811306.png

وحسب معرفتي بأغلب الأعضاء سوف أقوم بفقرة إشهارية للأخت @لؤلؤة قسنطينة


نقدم لكم منتوج مريم قسنطينية
منتوج لماوي أصلي ......جيد للنقاش ملائم لكل الظروف ....محايد لكل الأطراف شعاره رب أخي لم تلده أمي
بين هذا وذاك القسم تجده كما تجد السكر في كل بيت وهل يخلو السكر من بيوتنا
كذلك مريم لا يخلو المنتدى من دونها .....
منتوجنا ليس للبيع ولا للتقليد ضمان سيرة الإنتساب وسيرة التواصل مع الغير ضمان منتوجنا هو رد من الكثير من الردود
@لؤلؤة قسنطينة لا هو مشروب يشرب ولا اكل يؤكل ولا لباس يلبس
هي بلسم للجرح يشفى
حقوق الإنتاج محفوظة ممنوع التقليد

أتمنى ان ينال منتوجنا لؤلؤة قسنطينة إعجابكم وأظنه نال رضانا وفرحتنا بإنتاجه لذلك
شكرا لك أنت منتوج اللّمة على العطاء
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هيا تفضلوا ولنرى إذا انتم ناجحون في الإشهار

الموضوع لكم وأتمنى أن ينال إعجابكم

وشكرا للجميع


1547226698792.png


 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#2
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,988
الإعجابات
23,205
النقاط
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#2
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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,660
الإعجابات
22,549
النقاط
1,056
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خاطيني الاشهارات نتفرج برك عليكم هههههههههه
بارك الله فيك للموضوع الجميل والمميز زجعله في ميزان حسناتك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#4
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,988
الإعجابات
23,205
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#4
قال ماغيكاي تشان:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خاطيني الاشهارات نتفرج برك عليكم هههههههههه
بارك الله فيك للموضوع الجميل والمميز زجعله في ميزان حسناتك
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
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السلام عليكم
يا اختي وكلنا لم نعمل في مصالح الإشهار وليست لنا خبرة لكن جربي أنت تعرفين كل الاعضاء ومواهبهم يعني تستطعين كتابة فقرة
هذا الموضوع بالتحديد لا احد يقول لي لا اعرف ولا علاقة لي لماوية معنا إذن تستطعين انتظر فقرتك
وشكرا لك وإحترامي لك اختي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#5
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
14,083
الإعجابات
50,569
النقاط
2,251
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتيني بالضحك ههههه عجبتني حقوق الانتاج محفوظة هههه
إذا هناك إشهار للأعضاء نحكم لي ردت لفوق بعد
شيماء @ماغيكاي تشان إذا تبحث على كُتيّب صغير ديني يحثك على الحلال والحرام
عليك بمصادقة شيماء
تسعدك إذا انزعجت وتضربك بالبشماق إذا قلت شكرا هههه
ضد الشكر هي ههه إذا تريد زيادة عدد إعجابتك ما عليك إلا بها ههههه
والغاشي كامل في الحومة يحب الأخت شيمومة هههه
علابالي خلطتها كامل
وإذا على حاجة ننصحكم بيها ونديرلها اشهار اممم خليوني نخمم
مازال مالقيتش حاجة هههه
بالاك كتاب لكل شخص مكتئب درك نديرلكم الاشهار
لكل من اكتئب أو أظلمت الحياة في وجهه وفشل
بين يديك كتاب لأنك الله، يعيدك لوعيك ويجعل الحياة أجمل في عينيك
ستكسب منه مطالعة وراحة نفسية
خاطيني الاشهارات باينة هههه درست مقياس التسويق هباءً ههههه
 
وحي القلم

وحي القلم

:: نجم اللمة ::
#6
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
4,034
الإعجابات
6,662
النقاط
1,441
محل الإقامة
غليزان
#6

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله عليك أختي الفاضلة @ليليا مرام
عودة ميمونة وحضورك بقوة كما عهدناك مبدعة بمواضيعك الراقية
فكرتك جميلة الله يبارك
لي عودة بإذن الله
وفقك الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,988
الإعجابات
23,205
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#7
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قتلتيني بالضحك ههههه عجبتني حقوق الانتاج محفوظة هههه
إذا هناك إشهار للأعضاء نحكم لي ردت لفوق بعد
شيماء @ماغيكاي تشان إذا تبحث على كُتيّب صغير ديني يحثك على الحلال والحرام
عليك بمصادقة شيماء
تسعدك إذا انزعجت وتضربك بالبشماق إذا قلت شكرا هههه
ضد الشكر هي ههه إذا تريد زيادة عدد إعجابتك ما عليك إلا بها ههههه
والغاشي كامل في الحومة يحب الأخت شيمومة هههه
علابالي خلطتها كامل
وإذا على حاجة ننصحكم بيها ونديرلها اشهار اممم خليوني نخمم
مازال مالقيتش حاجة هههه
بالاك كتاب لكل شخص مكتئب درك نديرلكم الاشهار
لكل من اكتئب أو أظلمت الحياة في وجهه وفشل
بين يديك كتاب لأنك الله، يعيدك لوعيك ويجعل الحياة أجمل في عينيك
ستكسب منه مطالعة وراحة نفسية
خاطيني الاشهارات باينة هههه درست مقياس التسويق هباءً ههههه
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم اختي مريم
روعة وصفت صاحبة البشماق أحسن وصف وفعلا من يريد ان يعرف معلومات في الدين يطلع عليها ما شاء الله
نعم اكيد حقوق الإنتاج محفوظة مريومة وحدة لدينا
نعم لأنك الله رائع أقرأه حملته على الهاتف رائع جدا وله الفضل الكبير في تقبلي لمرضي والعيش معه خاصة السلام النفسي الذي اعيشه هذه الأيام
لالا روعة فالإشهارات بلاك كاش صاحب مصنع يجي ليك هههه
شكرا لك مريم نورت الموضوع
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#8
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,988
الإعجابات
23,205
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#8
قال وحي القلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله عليك أختي الفاضلة @ليليا مرام
عودة ميمونة وحضورك بقوة كما عهدناك مبدعة بمواضيعك الراقية
فكرتك جميلة الله يبارك
لي عودة بإذن الله
وفقك الله
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السلام عليكم اخي حليم كيف حالك وحال الأهل
بارك الله فيك اخي الفاضل شهادة أعتز بها من قلم مميز مثلك ويسرني انك مازلت في المنتدى
شكرا لك وفقنا وإياكم اخي الكريم
انتظر عودتك لا أحب العربون ههه
بارك الله فيك
 
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