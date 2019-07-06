لغز غير مسجل 14 من ( sami44)

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,766
النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

105537


لقد عدنا من جديد لاستكمال سلاسل الالغاز الفكريية اتمنى تفاعلكم


لغز اليوم هو الرابع عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد

109134
اللغز يقول

شخصية شهيرة وكان لها في اتاريخ اثر
عاشت فالقصور وبالقوة والغمض تذكر
خلدها التاريخ كرمز للحكم والجمال الباهر
اسمها مألوف اوله جمع لا واحد له
اخره معروف لاعب ومدرب بكرةالقدم اشتهر


تقبلو تحية من اخوكم # sami44


109135


 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
10,766
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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