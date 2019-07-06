لغز غير مسجل 14 من ( sami44)

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله
لقد عدنا من جديد لاستكمال سلاسل الالغاز الفكريية اتمنى تفاعلكم
لغز اليوم هو الرابع عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد
اللغز يقول
شخصية شهيرة وكان لها في اتاريخ اثر
عاشت فالقصور وبالقوة والغمض تذكر
خلدها التاريخ كرمز للحكم والجمال الباهر
اسمها مألوف اوله جمع لا واحد له
اخره معروف لاعب ومدرب بكرةالقدم اشتهر
تقبلو تحية من اخوكم # sami44
لقد عدنا من جديد لاستكمال سلاسل الالغاز الفكريية اتمنى تفاعلكم
لغز اليوم هو الرابع عشر في سلسلة الغازي الفكرية
هو سهل جدا ويمكن تحلوه من اول رد
اللغز يقول
شخصية شهيرة وكان لها في اتاريخ اثر
عاشت فالقصور وبالقوة والغمض تذكر
خلدها التاريخ كرمز للحكم والجمال الباهر
اسمها مألوف اوله جمع لا واحد له
اخره معروف لاعب ومدرب بكرةالقدم اشتهر
تقبلو تحية من اخوكم # sami44