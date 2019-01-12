الخلع وكذب بعض النسوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في الآونة الأخيرة ومع المناداة بما يسمى بحقوق المرأة زادت نسبة الخلع في مجتمعنا ، وطبعا نحن لا ننكر حق المرأة في الخلع ، فنحن لا ننكر ولا نتنكر لما ثبت في الشرع ولا نتحايل لإسقاطه ولا نتهم صاحبته بإستغلال الدين عندما تطلب حقها في هذا الأمر .



ولكن كما نعلم أن الإسلام أباح للمرأة الخلع لسبب وليس بدون سبب ، فالخلع أو طلب الطلاق بدون سبب شأنه كبير جدا



قال النبي صلى الله عليه وسلم : المختلِعاتُ هنَّ المنافِقاتُ

الراوي:ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:6681



روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .



ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك ؛ لما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).

وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .

ينظر : "فتح الباري" (9/400).



فكما رأينا أن الخلع أو طلب الطلاق يجب أن يكون لسبب وليس لمزاج أو للزواج بالعشيق السابق نسأل الله العافية .



وفي الآونة الأخيرة سمعت كلمات ترددها بعض النسوة عند الدفاع عن الخلع ، كلما تتكلم إحداهن إلا وتجد في كلامه : الزوج يضرب ويسب ويشتم ويعنف ويفعل حتى تصوره كأنه

شيطان ؛ وأنا شخصيا عندما رأيت نفس العبارات ونفس الكلام يتكرر شككت في الأمر لأن عادة الكذبة مصدرها واحد ويتناقلها مجموعة من السفهاء ، وإذا بي ذات مرة أتصفح أحد المواقع الإسلامية وإذا بإمرأة تسأل وتقول أنها كذبت وقالت إن زوجها كان يعنفها ويفعل و يفعل ويفعل ويفعل فقط لتجد مبررا لطلب الخلع من أجل الزواج بشخص آخر (على حسب ما أذكر أن هذا هو سبب طلبها للخلع حسبما قالت )











فكثير من النساء البريئات يعتقدن أن كل من تطلب الخلع لابد وأنها تكون قد عاشت حياة قاسية وخاصة إذا صادفت كاذبة من الكذابات وتقول لها هذا من أجل تبريرها للخلع أمام عائلتها والمجتمع



ولا يعرفن أن هناك من الخبيثات من إستغللن هذا الحق المقيد بشروط وأصبحت الزوجة هي من تهدد زوجها بالخلع



وإنتشار هذه الظاهرة يكذب ما يتم تداوله بأن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة ، إذ لو كان كذلك لما ارتفعت نسبة الخلع ، إذ أنه من المعلوم أن المختلعة سيراها المجتمع أشر من المطلقة هذا حسب كلام من يزعمون أن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة



وحتى للذي يريد أن يتزوج فإنه سيخاف من الزواج بإمرأة خلعت زوجها على عكس المطلقة فإنها تتزوج بشكل عادي



ولكن والله لو أعطى القانون لأمثال هؤلاء كل الحقوق فإنهن سيعشن معيشة ضنكى



قال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»



أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ [التوبة] وما يُنهى عن الكذب ومسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» ، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.



وقولُه تعالى: ﴿فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾ [آل عمران]،



فمن أين تأتي المعيشة السعيدة لكل أفاك كذاب ؟!!!!!!!