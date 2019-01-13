أسرار الجزء 2

أسرار2:

نتناول هذه المرة الحديث عن قيام أحد طرفي العلاقة، الزوجة والزوجة بإفشاء أسرار الأسرة المتعلقة بالجوانب المالية، وهذه الجزئية من الحياة الزوجية على درجة كبيرة من الأهمية للأسباب التالية:

ـ أن إشاعة المعلومات الخاصة بالأسرة (مدخرات الزوج، مشاريعه ، مداخليه، الأمانات التي بحوزته، ديونه) قد يربك مخططات الأسرة المستقبلية.

ـ هذا السلوك من شأنه كذلك أن يضع الزوج أو الزوجة في حرج أمام الآخرين، حين يواجه أحدهما بشكل مفاجئ بمعلومات حول مدخراته أو ديونه من قبل الغير خاصة الأقارب، في الوقت الذي كان يعتقد أن لا أحد له علم بذلك إلا شريك حياته.

ـ امكانية استخدام هذه المعلومات من قبل الغير في عمليات الابتزاز العاطفي.

ـ إفشاء أسرار الأسرة المتعلقة بالمال يفتح أبواب الشيطان مثل: سرقة المراهقين من العائلة، أو اشتعال نار الغيرة والحسد لدى النفوس المريضة داخل الأسرة الواحدة.

كما نشير هنا أن هذا سلوك إفشاء السر قد يقع في أشكال عدة هي:

ـ أن يكون سلوك مرضي لدى أحد الزوج أو الزوجة "ما تتبلش الفولة في فمها" (مو).

ـ التعرض للضغط الكبير من قبل شخصية لحوحة وفضولية من داخل الأسرة، شخصية في العادة تكون لها قدرة على التحقيق من الآخرين مثل رجال المخابرات (شخصية لَصْقَة)

ـ مواجهة أسئلة من قبل جهة لها سلطة على الزوج أو الزوجة. كأن تسأل أم الزوج مثلا زوجة ابنها عن معلومات لم تستطع الحصول عليها مباشرة من ابنها.

ـ وفي حالات نجد أن إفشاء السر هنا قد يأتي ضمن حالة من الصراع والخلافات الزوجية فيكون السلوك متعمدا والقصد منه هو إضعاف شريك الحياة أو الانتقام، وهذا السلوك في العادة يكون من طرف الزوجة حين تشعر ـ مثلا ـ بخطر وجود أخرى في حياة زوجها أو عزمه على الارتباط بها.

مخ الهدرة: زوجتك تعني أمينة سرك..وأنت يجب أن تكون كذلك.