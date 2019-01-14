كعكة فلان كريم كراميل <><><><>رووووووعة في المذاق

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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السلام عليكم ....
ساتشارك معكم وصفة جديدة
لكعكة احدثت ضجة كبيرة في مواقع تواصل الاجتماعى
وخاصة يوتيوب
الى المقادير :
125g==((زيت -حليب -سكر -كاس فرينة _خميرة الحلوة -فانيلا _قرصة ملح _2حبة بيض_علبة فلان كرام كراميل ))
ونحتاج للبغا ميكسوغ
ساتشارك معكم وصفة جديدة
لكعكة احدثت ضجة كبيرة في مواقع تواصل الاجتماعى
وخاصة يوتيوب
الى المقادير :
125g==((زيت -حليب -سكر -كاس فرينة _خميرة الحلوة -فانيلا _قرصة ملح _2حبة بيض_علبة فلان كرام كراميل ))
ونحتاج للبغا ميكسوغ
نحط المواد السائلة
زيت حليب سكر فلان ونميكسيهوم حتى نحصل على كريمة ثقيلة القوام
زيت حليب سكر فلان ونميكسيهوم حتى نحصل على كريمة ثقيلة القوام
من الخليط المتحصل عليه نقص حق
200gونحطوو فالثلاجة
نخبط البيض ديالى مع الملح والفانيلا حتى يتغير لونهم وتضاعف حجمهم
200gونحطوو فالثلاجة
نخبط البيض ديالى مع الملح والفانيلا حتى يتغير لونهم وتضاعف حجمهم
نقوم بمزج خليط البيض مع الخليط السائل
بهدوء باه ميطيحش البيض
ونضيف عليه الفرينة وخميرة الحلوة انا درت كيس ونصف
بهدوء باه ميطيحش البيض
ونضيف عليه الفرينة وخميرة الحلوة انا درت كيس ونصف
انا درتها في هاد المول مبغيتهاش تجى طالعة بزااف وانتى وذقك
طيب على نار متوسطة 180° منفتحش حتى يفوت 30دقيقة
بعد ماطيب نخليها تبرد مليح
وبعدها نجيب الخليط اللى حطيتوو فالثلاجة
وندهن بيه سطح الكعكة
وبعدها نجيب الخليط اللى حطيتوو فالثلاجة
وندهن بيه سطح الكعكة
للتزيين
كاوكاو +سكر
نحط سكر فوق النار في كسرونة حتى يولى كراميل وبعدها نحط معاه الكاوكاو
شوية ونحيها من ففوق نار
نخليه حتى يبرد
وندششو غير بالموس الافضل يبقى كبير شوية
ونحطوو فوق السطح تاع الكعكة
نبرش شكولاطة بيضاء ونزين بيها تانى
التزيين حسب الذوق
كاوكاو +سكر
نحط سكر فوق النار في كسرونة حتى يولى كراميل وبعدها نحط معاه الكاوكاو
شوية ونحيها من ففوق نار
نخليه حتى يبرد
وندششو غير بالموس الافضل يبقى كبير شوية
ونحطوو فوق السطح تاع الكعكة
نبرش شكولاطة بيضاء ونزين بيها تانى
التزيين حسب الذوق
والشكل النهائي