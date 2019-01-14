كعكة فلان كريم كراميل <><><><>رووووووعة في المذاق

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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#1
السلام عليكم ....
ساتشارك معكم وصفة جديدة
لكعكة احدثت ضجة كبيرة في مواقع تواصل الاجتماعى
وخاصة يوتيوب
الى المقادير :
125g==((زيت -حليب -سكر -كاس فرينة _خميرة الحلوة -فانيلا _قرصة ملح _2حبة بيض_علبة فلان كرام كراميل ))
ونحتاج للبغا ميكسوغ
IMG_20181212_123142.jpg

نحط المواد السائلة
زيت حليب سكر فلان ونميكسيهوم حتى نحصل على كريمة ثقيلة القوام

IMG_20181212_124606.jpg
من الخليط المتحصل عليه نقص حق
200gونحطوو فالثلاجة
نخبط البيض ديالى مع الملح والفانيلا حتى يتغير لونهم وتضاعف حجمهم


IMG_20181212_130136.jpg
نقوم بمزج خليط البيض مع الخليط السائل
بهدوء باه ميطيحش البيض
ونضيف عليه الفرينة وخميرة الحلوة انا درت كيس ونصف

IMG_20181212_125833.jpg



انا درتها في هاد المول مبغيتهاش تجى طالعة بزااف وانتى وذقك

IMG_20181212_130332.jpg
طيب على نار متوسطة 180° منفتحش حتى يفوت 30دقيقة


بعد ماطيب نخليها تبرد مليح
وبعدها نجيب الخليط اللى حطيتوو فالثلاجة
وندهن بيه سطح الكعكة

IMG_20181214_120346.jpg

للتزيين
كاوكاو +سكر
نحط سكر فوق النار في كسرونة حتى يولى كراميل وبعدها نحط معاه الكاوكاو
شوية ونحيها من ففوق نار
نخليه حتى يبرد
وندششو غير بالموس الافضل يبقى كبير شوية
ونحطوو فوق السطح تاع الكعكة
نبرش شكولاطة بيضاء ونزين بيها تانى
التزيين حسب الذوق
IMG_20181214_120039.jpg

والشكل النهائي

IMG_20181214_115900.jpg

IMG_20181212_145720.jpg

IMG_20181214_115724.jpg

IMG_20181214_120239.jpg


ملاحظة :
الشكل النهائي للوصفة المفروض
يكون هذا
IMG_20181214_120600.jpg

:oops::oops:معجبنيش:oops::oops:
:rolleyes::rolleyes:خممت:rolleyes::rolleyes:
وخرجت بالى وريتهولكم الفوق
والاختيار لكم
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:

تحياتى للجميع:geek::geek::geek::geek:

 
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