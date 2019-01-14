كعكة فلان كريم كراميل <><><><>رووووووعة في المذاق

السلام عليكم ....

ساتشارك معكم وصفة جديدة

لكعكة احدثت ضجة كبيرة في مواقع تواصل الاجتماعى

وخاصة يوتيوب

الى المقادير :

125g==(( زيت -حليب -سكر -كاس فرينة _خميرة الحلوة -فانيلا _قرصة ملح _2حبة بيض_علبة فلان كرام كراميل ))

ونحتاج للبغا ميكسوغ

​

نحط المواد السائلة

زيت حليب سكر فلان ونميكسيهوم حتى نحصل على كريمة ثقيلة القوام ​

من الخليط المتحصل عليه نقص حق

200gونحطوو فالثلاجة

نخبط البيض ديالى مع الملح والفانيلا حتى يتغير لونهم وتضاعف حجمهم ​

نقوم بمزج خليط البيض مع الخليط السائل

بهدوء باه ميطيحش البيض

ونضيف عليه الفرينة وخميرة الحلوة انا درت كيس ونصف ​

انا درتها في هاد المول مبغيتهاش تجى طالعة بزااف وانتى وذقك ​

طيب على نار متوسطة 180° منفتحش حتى يفوت 30دقيقة ​

بعد ماطيب نخليها تبرد مليح

وبعدها نجيب الخليط اللى حطيتوو فالثلاجة

وندهن بيه سطح الكعكة ​

للتزيين

كاوكاو +سكر

نحط سكر فوق النار في كسرونة حتى يولى كراميل وبعدها نحط معاه الكاوكاو

شوية ونحيها من ففوق نار

نخليه حتى يبرد

وندششو غير بالموس الافضل يبقى كبير شوية

ونحطوو فوق السطح تاع الكعكة

نبرش شكولاطة بيضاء ونزين بيها تانى

التزيين حسب الذوق

​

والشكل النهائي ​