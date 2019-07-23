جنواز مع موس كراميل بالنوقاتين





السلام عليكم ورحمة الله

اهلا بكم



القاطو تع اليوم رائع وفيه لذة متخليكش تشبع منو وهدا بسبب النوقاتين

خفيف وتع صيف

راقي جدا

وشنو فيه عدة مراحل

اولا تحضير النوقاتين

ثانيا الجنواز بوصفة وطريقة مختلفة عن سابق لي جنواز لي جربتهم

ثالثا الكريمة ​

الفكرة كانت من عند ام صديقتي انها تكون التركيبة بين جنواز وهاد لاموس ، تحية للحاجة ام صديقتي

على بركة الله ​



النوقاتين :



50غ سكر خشن

50غ زبدة

50غ غلوكوز

100غ رقائق اللوز او فول سوداني





نحطو كل من السكر والزبدة والغلوكوز في مقلاة على نار متوسطة حتى يوصل لدرجة الغليان نضيف رقائق اللوز او رقائق الفول السوداني والاضافة تتم بعيدا عن النار ونخلط حتى يندمجو مليح



على ورق سيليكون نفرش الخليط ونواسي طبقة رقيقة ونحاولو بسرعة لانو كل ما برد الخليط يصعب تسوية الطبقة وذلك راجع لقوام الغلوكوز .









ندخلو النوقاتين للفرن على درجة 180 مع مراقبتها ن كي تاخذ لون ذهبي قريب للبني نحوها

ملاحظة : لي ستعملت ورق الطهي بدل من السيليكون ولصق تبلل يدها وتمررها على الورق ثواني ويتنحى بسهولة ويتنحى قاااع هه





بعدها نكسروها الى قطع صغيرة نحتفظو بالقليل للتزيين والباقي نرحوه مليح واللي يترحى راح يولي وحدو مثل عجينة وذوق بزااااااااااف رائع لذييييذ











الجنواز :



4 بيض

125 غ سكر عادي

125 غ فرينة

عطر فاني

ملعقة سكر ناعم

-الي تخاف دير على راس الموس خميرة الحلوى -



يفصل الصفار عن البياض

نطلعو الصفار مع السكر العادي حتى يتضاعف حجمو ونضيفو العطر ونخلطو

نطلعو البياض مع قرصة ملح حتى يتريبلا حجمو نضيفو ملعقة كبيرة سكر ناعم



بعدها نضيف خليط البياض على الصفار شوي شوي مع الخلط على مهل حتى نكملو ولي تخاف تزيد على راس الموس خميرة الحوى



نحطوها في مول كبيرة على ورق الطهي ونقوم بتسويتها كي شغل راح تعملي جنواز تع بسكوي رولي ونخلوها طيب



نكرر العملية مرة اخرى لكن هنا نمزج الفرينة مع الكاكاو لاننا بصدد عمل طبقة بنية او سوداء















موس كراميل بالنوقاتين :



2 صفار بيض

30غ سكر خشن

75غ من الماء

270غ من الحليب

12 غ جيلاتين اوراق - انا استعملت بودر

190غ سكر خشن

550غ كريمة سائلة - من الافضل HOPLA