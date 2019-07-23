جنواز مع موس كراميل بالنوقاتين

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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السلام عليكم ورحمة الله
اهلا بكم
القاطو تع اليوم رائع وفيه لذة متخليكش تشبع منو وهدا بسبب النوقاتين
خفيف وتع صيف
راقي جدا
وشنو فيه عدة مراحل
اولا تحضير النوقاتين
ثانيا الجنواز بوصفة وطريقة مختلفة عن سابق لي جنواز لي جربتهم
ثالثا الكريمة
الفكرة كانت من عند ام صديقتي انها تكون التركيبة بين جنواز وهاد لاموس ، تحية للحاجة ام صديقتي
على بركة الله
على بركة الله
النوقاتين :
50غ سكر خشن
50غ زبدة
50غ غلوكوز
100غ رقائق اللوز او فول سوداني
نحطو كل من السكر والزبدة والغلوكوز في مقلاة على نار متوسطة حتى يوصل لدرجة الغليان نضيف رقائق اللوز او رقائق الفول السوداني والاضافة تتم بعيدا عن النار ونخلط حتى يندمجو مليح
على ورق سيليكون نفرش الخليط ونواسي طبقة رقيقة ونحاولو بسرعة لانو كل ما برد الخليط يصعب تسوية الطبقة وذلك راجع لقوام الغلوكوز .
ندخلو النوقاتين للفرن على درجة 180 مع مراقبتها ن كي تاخذ لون ذهبي قريب للبني نحوها
ملاحظة : لي ستعملت ورق الطهي بدل من السيليكون ولصق تبلل يدها وتمررها على الورق ثواني ويتنحى بسهولة ويتنحى قاااع هه
بعدها نكسروها الى قطع صغيرة نحتفظو بالقليل للتزيين والباقي نرحوه مليح واللي يترحى راح يولي وحدو مثل عجينة وذوق بزااااااااااف رائع لذييييذ
4 بيض
125 غ سكر عادي
125 غ فرينة
عطر فاني
ملعقة سكر ناعم
-الي تخاف دير على راس الموس خميرة الحلوى -
موس كراميل بالنوقاتين :
يفصل الصفار عن البياض
نطلعو الصفار مع السكر العادي حتى يتضاعف حجمو ونضيفو العطر ونخلطو
نطلعو البياض مع قرصة ملح حتى يتريبلا حجمو نضيفو ملعقة كبيرة سكر ناعم
بعدها نضيف خليط البياض على الصفار شوي شوي مع الخلط على مهل حتى نكملو ولي تخاف تزيد على راس الموس خميرة الحوى
نحطوها في مول كبيرة على ورق الطهي ونقوم بتسويتها كي شغل راح تعملي جنواز تع بسكوي رولي ونخلوها طيب
نكرر العملية مرة اخرى لكن هنا نمزج الفرينة مع الكاكاو لاننا بصدد عمل طبقة بنية او سوداء
يفصل الصفار عن البياض
نطلعو الصفار مع السكر العادي حتى يتضاعف حجمو ونضيفو العطر ونخلطو
نطلعو البياض مع قرصة ملح حتى يتريبلا حجمو نضيفو ملعقة كبيرة سكر ناعم
بعدها نضيف خليط البياض على الصفار شوي شوي مع الخلط على مهل حتى نكملو ولي تخاف تزيد على راس الموس خميرة الحوى
نحطوها في مول كبيرة على ورق الطهي ونقوم بتسويتها كي شغل راح تعملي جنواز تع بسكوي رولي ونخلوها طيب
نكرر العملية مرة اخرى لكن هنا نمزج الفرينة مع الكاكاو لاننا بصدد عمل طبقة بنية او سوداء
2 صفار بيض
30غ سكر خشن
75غ من الماء
270غ من الحليب
12 غ جيلاتين اوراق - انا استعملت بودر
190غ سكر خشن
550غ كريمة سائلة - من الافضل HOPLA
تحضير الكيرمة الانجليزية :
في كسرونة نضع صفار البيض مع 30غ سكر نخلطوهم مليح ونضيفو الحليب
نحظو جيلاتين مع الماء تذوب
نحط في كسرونة اخرى 190 غ سكر مع ملعقتين ماء على نار هااادئة حتى يذوب وحدو فالاول راح يتشكل فقعات وبعدها يرجع السكر ياخذ شكلو الاول اي حبيبات خشنة
بعدها خلوه على نار متوسطة دون تحريك
بعدما يجهز الكراميل راح نضيفولو 75غ ماء ساخن جدا وهده الاضافة تتم بعيدا ع النار وبوتيرة متقطعة
بعدها راح نضيفو هد الخليط للخليط الاول تع صفار البيض بعدها نحطوه على نار متوسطة للحصول على كريمة انجليزية
نستمر في التحريك حتى الحصول على قوام ثقيل
خارج النار نضيف الجيلاتين ونحرك
كي تبرد الكريمة الانجيليزية نبداو نضيفو الكريمة المخفوقة بشوي ونخلطو بالفوي
في اخر المطاف نضيف للكريمة النوقاتين الي حضرناها فالاول
هنا كلش راهو جاهز
نجيبو مول مربع او مستطيل مهم يكون ب 15 او 20 سم - انا لي ستعملتو كبير وهدا ماخلاش لاموس تبان كطبقة اما في التجربة الاولى كانت الطبقات واضحة -
سي نو ضاعفو من كمية الكريمة
نحظ فالمول الطبقة الاولى جنواز بيضا ونشربها بالسيرو مليح
ثم نعمل طبقة من الكريمة
ثم طبقة من الجنواز تع الكاكاو ونشربها مليح بالسيرو
ثم اخر طبقة بالكريمة ونحطوها في المجمد لمدة 24 ساعة
بعدما نخرجوها من المجمد نصبرو شوي ونبداو تقطيع
التجربة الاولى غطيت السطح بصوص كراميل
اما الثانية بكريمة شانتي وصوص كراميل
وهدو تع المرة الاولى