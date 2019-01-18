بين البحر وأمي ..... وأنا

السلام عليكم جميعا

هذه إحدوى محاولاتي للكتابة وأتمنى ان تنال إعجابكم واكرر أنا لست محترفة فقط أكتب ما احسه وشكرا

لما يا صغيري إلى ذاك المجهول رحلت؟