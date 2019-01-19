برنامج سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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جدول سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019:

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن جدول سير امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019 والذي سينطلق يوم 09 جوان 2019 و يدوم إلى غاية 11 جوان 2019.

وحسب إعلان وزارة التربية الوطنية فاليوم الأول سيتم اجتياز 4 مواد ، حيث صباحا سيتم اجتياز امتحان اللغة العربية انطلاقا من الساعة التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية الحادية عشر 11:00 صباحا، ثم يليه امتحان العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا من الساعة 11:30د إلى الساعة 13سا، ثم يليه في المساء امتحان التربية الإسلامية من الساعة 14:30د إلى الساعة 16 سا، ثم يليه امتحان التربية المدنية من الساعة 16سا إلى 17 سا.

في اليوم الثاني من الساعة 9سا إلى 11 سا امتحان الرياضيات ،ثم يليه امتحان اللغة الانجليزية من 11:30د إلى 13سا، ثم يليه امتحان التاريخ و الجغرافيا في المساء من 14:30د إلى 16سا.

في اليوم الأخير من الساعة 9سا إلى 11 سا امتحان اللغة الفرنسية ،ثم يليه امتحان علوم الطبيعة و الحياة من 11:30د إلى 13سا، ثم يليه امتحان اللغة الأمازيغية (للمعنيين به) في المساء من 14:30د إلى 16سا.


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بالتوفيق 😉
 
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