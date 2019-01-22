سلسلة عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,156
الإعجابات
64,688
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1


أهلا وسهلا بعضواتنا الحبّوبات


ورائدات ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر

العاشقات للجمال والأناقة

هآآ نحن نطل عليكــن بسلسلة جديدة هي :

عضوة في ضيافة ركن العناية بالجسم والشعر

شرح فكـرة الموضوع :

** تختصر الفكـرة في استضافتنآ لعضوة


نتعرف عليهآآ اكثـر من خلآل ماتستعمله لجمال وجهها



نطرح عليهآ أسئلة مختلفة عن العناية بالجسم والوجه والماكياج والشعر وطرق العناية به



وتقوم هي بدورهآ الاجابة عنهآآ

ملاحظة :
الرجاء منكن عدم وضع صور لنساء مكشوفات تفاديا للاثم حبيباتي

يرجى طمس الصور او اختيار صور دون اجساد ووجوه مكشوفة


الضيفة عن كل عدد تتحصل على وسام :


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اكثر عضوة مناقشة للضيفة تتحصل على وسام :

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انتظرونا مع اول ضيفة






 
Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,462
الإعجابات
14,773
النقاط
2,601
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#2




السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ


سلسلة رآئعة
وأكيد راح نستفيدوا منهآ كثيرا
بارك الله فيك
في انتظار أول ضيفة
 
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