بسم الله الرحمن الرحيم ​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



من هو الشاوش ​



شاوش ​

من منا ليس له احد من اصدقائه بلقب شاوش او احد من عائلته او سمع بشخص يلقب بهدا اللقب : شاوش

شاوش في الجزائر خلال العهد العثماني هو اسم لعون المحكمة و بخصوصية اخرى في دلك الوقت هي انه لا يحمل اي سلاح ولا حتى عصى ولكن يتمتع بصلاحيات تامة وحماية تامة .

والويل لمن تعرض للشاوش بشيىء مخالف كشتم او تعدي عليه قد يصل العقاب الى حكم الاعدم .الانه يرسل لتوقيف الاشخاص .هدا هو شاوش

في يومنا هدا كما قلت في اول موضوع هناك اناس كتر بهدا اللقب ....ربما هناك من احد من اجدده كان حقا شاوش وربما هناك من يحمل اللقب فقط انه لقب به ...وكل الامر موقوف على تقصي شخص في اسرته.

في بعض نواحي من الجزائر يطلق اسم شاوش على الحارس اينما كان وهدا خطىء ربما يظن البعض ان شاوش تعنى كل من يعمل كحارس وربما هناك من يطلقها حتى على الشرطي في يومنا هدا .وهدا خطىء يعني في اصل الكلمة .