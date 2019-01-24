شاركونا خلفيات هواتفكم?

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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السلام عليكم ....
هى تبقى مسألة أذواق وآراء
انا هادى الخلفية تتاعى عنها 24 ساعة ههههههههههه :ROFLMAO::ROFLMAO: لا أثبت على خلفية 240486_wallpaper.jpg
 
سكون الفجر

سكون الفجر

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فكرة جميلة ذكرتني بموضوع مماثل كنا نتشارك خلفية سطح المكتب لاجهزة الحاسوب الخاصة بنا

بالتوفيق عزيزتي
سأشارككم خلفية جوالي

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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل غاليتي
للاسف لا استطيع رفع الصور من الهاتف كنت سارد صباحا في توقيت عمل الكابتير هههههه
1548417634083.png

حاليا هذه خلفية هاتفي
معناها احب المطر هههههههههههههه
تحياتي القلبية غاليتي
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى المطبخ الجزائري
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sanaya

sanaya

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sanaya

sanaya

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sanaya

sanaya

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قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل غاليتي
للاسف لا استطيع رفع الصور من الهاتف كنت سارد صباحا في توقيت عمل الكابتير هههههه
مشاهدة المرفق 100065

حاليا هذه خلفية هاتفي
معناها احب المطر هههههههههههههه
تحياتي القلبية غاليتي
في امان الله

يعني زعما زعما شابة مي كاين خير هههههه متفكرينيش بالمطر والله توحشتها تصب😊😊
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sanaya

sanaya

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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قال sanaya:
هههههه هاذ القط مش شباب بدليه😅
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علاه تزعفي فى وليد الناس :ROFLMAO: تقوليلوو هاكداا في وجهوو :oops:هههههههه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه خلفية هاتفي حاليا

101089
وهذه خلفية القفل
101092
 
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