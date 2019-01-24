شاركونا خلفيات هواتفكم?

في الهوا سوى حبي هههههههههههالسلام عليكم ....
هى تبقى مسألة أذواق وآراء
انا هادى الخلفية تتاعى عنها 24 ساعة ههههههههههه لا أثبت على خلفية مشاهدة المرفق 100059
ههههههههههه تحيا الطفولةفي الهوا سوى حبي ههههههههههه
وكل خلفياتي طفولية ههههههه
هههههه هاذ القط مش شباب بدليهالسلام عليكم ....
هى تبقى مسألة أذواق وآراء
انا هادى الخلفية تتاعى عنها 24 ساعة ههههههههههه لا أثبت على خلفية مشاهدة المرفق 100059
بصحتك شابةفكرة جميلة ذكرتني بموضوع مماثل كنا نتشارك خلفية سطح المكتب لاجهزة الحاسوب الخاصة بنا
بالتوفيق عزيزتي
سأشارككم خلفية جوالي
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل غاليتي
للاسف لا استطيع رفع الصور من الهاتف كنت سارد صباحا في توقيت عمل الكابتير هههههه
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حاليا هذه خلفية هاتفي
معناها احب المطر هههههههههههههه
تحياتي القلبية غاليتي
في امان الله
يعني زعما زعما شابة مي كاين خير هههههه متفكرينيش بالمطر والله توحشتها تصب
شاااابة زعما فال باش تزوريهالسلام عليكم
هذه خلفيتي ..أعشق هذا البلد
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هههههههه اتسما مكاش الوقتالسلام عليكم
خلفية الهاتف عندي اصلية من المصنع / سطوندار
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في زوج شابينالسلام عليكم
سأشارككم بصورة واجهة القفل و صورة والواجهة الداخلية
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علاه تزعفي فى وليد الناس تقوليلوو هاكداا في وجهوو هههههههههههههه هاذ القط مش شباب بدليه