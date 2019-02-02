ادوات العمل الخاصة بالطلاء الجزء(2)

محبي و رواد ركن المواهب والحرف

بعدما ادرجنا سابقا موضوع خاص بادوات العمل الخاصة بالطلاء اليوم نستعرض مجموعه اخرى من الادوات قد تفيدك في العمل وكانت خافية عنك

هذه الالة تستعمل لتجفيف الطلاء وخاصة في الجو البارد لأن الاطلاء في الجو البارد لا يجف سريعا ويخلي العمل يأحذ وقت لذا هي مهمة في تطبيق الطلاء

هذه الالة تستعمل لطلاءات الرش وهي عملية جدا ومجربة ويمكن استعمالها في طلاء الابواب الخشبية والحديدية و وواقي السلالم و وسياج الحديقة وغيره

هذه الالة تستعمل لحك الحائط سواء اسمنت او اندوي او طلاء مائي او زيتي وسنفرة الابواب الخشبية لجعلها ملساء وحك بعض انواع الطلاء الديكوري مثل الستيكو ويمكن تغيير القرص الدوار فقط او تغيير الورق الملصق عليه هي عملية جدا وتسهل عملية الحك عكس ما كان في السابق

هذا هو الخلاط الكهربائي الة كثيرة الاستعمال تقوم بخلط الاوندوي والطلاء مهما كان نوعه والاسمنت اللاصق والجبس وبعض الطلاءات الديكورية مثل المارمو والترافنتينو

عكس ما كان في السابق وتقتصد الكثير من الوقت والجهد

هذه الالة خاصة بمزج الالوان مع الطلاء مزودة بجهاز كمبيوتر يبرمج حسب اللون المراد خلطه دقيقة جدا ولا مجال للخطأ معها ومستعملة كثيرا لدى بائعي الطلاء ولثمنها المرتفع قليلا ما تجدها عند اصحاب الحرفة

عكس ما كان في السابق لا يمكن لعامل الطلاء استخلاص سوى عدد قليل من الالوان هذه الالة تعطيك كل الالوان المتوفرة وفوق ما تتوقع

هذه الالة عبارة عن رولو مركب امام كبسولة مليئة بالطلاء هي عملية جدا وتكنك من اقتصاد الوقت والجهد وهي مستعملة على نطاق واسع

هذه الاداة تستخدم للطلاء شبه الخشب وتستعمل كثيرا على الابواب الخشبية المسطحة باستعمال طلاء ديكوري في الغالب البرلاتو او اي الياج اخر كما هو موضح في الصورة

هذه الاداة عبارة عن طابع او تومبو يستعمل في كثير من الطلاءات بعد طلاء الخلفية بطلاء ولون معين نقوم بتطبيق الشكل المراد تطبيقه بطلاء اخر او لون اخر مثل طلاء الليوبار والكثير

هذه الاداة خاصة بالديكور يمكنها عمل اشكال ورسومات فوق طلاء ما يصبح مثل ورق الحائط وهي عبارة عن رولو مزدوج واحد املس والاخر فيه الرسم او الشكل المطلوب

هذه الاداة هي الاسفنج البحري يستعمل في كثير من الطلاءات الديكورية عملي جدا ولا يمتص الطلاء

هذه الاداة مالج اينوكس او ليسوز مربع يستخدم لكثير من انواع الطلاء ومنها القرين دو مارب والترافنتينو وغيرها يمتاز بالقوة ومقاوم للاعوجاج و التأكل

هذه الاداة عبارة عن فرشاة مربعة تستعمل لبعض انواع الطلاء الديكوري مثل الصابلي وهي عملية جدا

هذه اسفنجة تستعمل في انواع معينة من الطلاء مثل الفلفت تستعمل جديدة فقط لا يمكن استعمالها مهترئة

اتمنى ان اكون قد افدتكم