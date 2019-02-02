ادوات العمل الخاصة بالطلاء الجزء(2)

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله


100733


محبي و رواد ركن المواهب والحرف

بعدما ادرجنا سابقا موضوع خاص بادوات العمل الخاصة بالطلاء اليوم نستعرض مجموعه اخرى من الادوات قد تفيدك في العمل وكانت خافية عنك


هذه الالة تستعمل لتجفيف الطلاء وخاصة في الجو البارد لأن الاطلاء في الجو البارد لا يجف سريعا ويخلي العمل يأحذ وقت لذا هي مهمة في تطبيق الطلاء

100726
هذه الالة تستعمل لطلاءات الرش وهي عملية جدا ومجربة ويمكن استعمالها في طلاء الابواب الخشبية والحديدية و وواقي السلالم و وسياج الحديقة وغيره
100727

هذه الالة تستعمل لحك الحائط سواء اسمنت او اندوي او طلاء مائي او زيتي وسنفرة الابواب الخشبية لجعلها ملساء وحك بعض انواع الطلاء الديكوري مثل الستيكو ويمكن تغيير القرص الدوار فقط او تغيير الورق الملصق عليه هي عملية جدا وتسهل عملية الحك عكس ما كان في السابق


100728

هذا هو الخلاط الكهربائي الة كثيرة الاستعمال تقوم بخلط الاوندوي والطلاء مهما كان نوعه والاسمنت اللاصق والجبس وبعض الطلاءات الديكورية مثل المارمو والترافنتينو
عكس ما كان في السابق وتقتصد الكثير من الوقت والجهد

100720

هذه الالة خاصة بمزج الالوان مع الطلاء مزودة بجهاز كمبيوتر يبرمج حسب اللون المراد خلطه دقيقة جدا ولا مجال للخطأ معها ومستعملة كثيرا لدى بائعي الطلاء ولثمنها المرتفع قليلا ما تجدها عند اصحاب الحرفة
عكس ما كان في السابق لا يمكن لعامل الطلاء استخلاص سوى عدد قليل من الالوان هذه الالة تعطيك كل الالوان المتوفرة وفوق ما تتوقع


100721


هذه الالة عبارة عن رولو مركب امام كبسولة مليئة بالطلاء هي عملية جدا وتكنك من اقتصاد الوقت والجهد وهي مستعملة على نطاق واسع
100729

هذه الاداة تستخدم للطلاء شبه الخشب وتستعمل كثيرا على الابواب الخشبية المسطحة باستعمال طلاء ديكوري في الغالب البرلاتو او اي الياج اخر كما هو موضح في الصورة

100722

هذه الاداة عبارة عن طابع او تومبو يستعمل في كثير من الطلاءات بعد طلاء الخلفية بطلاء ولون معين نقوم بتطبيق الشكل المراد تطبيقه بطلاء اخر او لون اخر مثل طلاء الليوبار والكثير

100723

هذه الاداة خاصة بالديكور يمكنها عمل اشكال ورسومات فوق طلاء ما يصبح مثل ورق الحائط وهي عبارة عن رولو مزدوج واحد املس والاخر فيه الرسم او الشكل المطلوب

100724


هذه الاداة هي الاسفنج البحري يستعمل في كثير من الطلاءات الديكورية عملي جدا ولا يمتص الطلاء
100725

هذه الاداة مالج اينوكس او ليسوز مربع يستخدم لكثير من انواع الطلاء ومنها القرين دو مارب والترافنتينو وغيرها يمتاز بالقوة ومقاوم للاعوجاج و التأكل
100730
هذه الاداة عبارة عن فرشاة مربعة تستعمل لبعض انواع الطلاء الديكوري مثل الصابلي وهي عملية جدا
100731
هذه اسفنجة تستعمل في انواع معينة من الطلاء مثل الفلفت تستعمل جديدة فقط لا يمكن استعمالها مهترئة
100732

اتمنى ان اكون قد افدتكم

ولي عودة ان شاء الله مع اي اداة جديدة او ادوات اخرى واي استفسار اخوكم سامي44 في الخدمة

كل الاحترام والتقدير لكم

 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
2,744
نقاط التفاعل
7,368
النقاط
911
العمر
28
100795
هاذي toooooop
سؤال اتسما درك لوكان الواحد حاب يبدل ديكور يدير اللصقة و قادر يقوم بعملية الطلاء دون الحاجة لسلم ؟
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
قال sanaya:
مشاهدة المرفق 100795
هاذي toooooop
سؤال اتسما درك لوكان الواحد حاب يبدل ديكور يدير اللصقة و قادر يقوم بعملية الطلاء دون الحاجة لسلم ؟
إضغط للتوسيع...
هذه الاداة عملية جدا وتمكنك من عمل ديكور شبيه بورق الحائط باقل التكاليف وهي متواجدة في بلادنا
اما بخصوص السلم اصبح عمله يقتصر على الاماكن العالية الضيقة والصغيرة التي نطليها بالفرشاة او الحواف الصغيرة او ديكور الجبس فقط
اما الحائط او السقف يمكن طلاؤه بالرولو والمونس او العصى اما عصى المكنسة نلصق بها الرولو او هناك عصى خاصة تباع يمكنها الوصول الى ارتفاع مترين بطول العامل يمكن تصبح تقريبا اربع امتار

اي استفسار اخوك ناصر في الخدمة
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,372
نقاط التفاعل
65,571
النقاط
821
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة لوضع الآلات المستعملة في مجال الطلاء

بوركت
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يعطيك الصحة لوضع الآلات المستعملة في مجال الطلاء

بوركت
إضغط للتوسيع...
وكل الشكر لطلتك في الصفحة
اتمنى الاستفادة للجميع
لك كل الاحتراموالتقدير
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
10,226
نقاط التفاعل
24,769
النقاط
1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميوان حسناتك
سلمت يمناك على ماتقدمه من افاذة اخي الكريم الطيب
كنت نعرف بعض الالات لانه نحب نتفرج اعمال الطلاءو اي اعمال يدوية اخرى
الطلاء ممتع جدا واااااااااااااااااااااه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميوان حسناتك
سلمت يمناك على ماتقدمه من افاذة اخي الكريم الطيب
كنت نعرف بعض الالات لانه نحب نتفرج اعمال الطلاءو اي اعمال يدوية اخرى
الطلاء ممتع جدا واااااااااااااااااااااه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
مشكورة شيماء على المرور وتنوير الصفحة
بالفعل الطلاء ممتع انا شخصيا استمتع كثيرا وانا اطبق الطلاء خاصة الديكوري
وان شاء الله قريبا اضع البعض من اعمالي في تركيب السيراميك وان شاء الله تعجبكم
اسعدني وجودك
لا تحرمينا من طلتك مرة على مرة في الركن
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,233
نقاط التفاعل
1,777
النقاط
71
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باااارك الله فيك اخي على الموضوع المفيد
ان شاء الله في ميزان حسناتك
تحياتي
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,850
نقاط التفاعل
5,535
النقاط
751
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باااارك الله فيك اخي على الموضوع المفيد
ان شاء الله في ميزان حسناتك
تحياتي
إضغط للتوسيع...
البركة فيك وفي مرورك العطر
اتمنى اني افدتك
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
احترامي لك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,549
نقاط التفاعل
4,474
النقاط
191
السلام عليكم
سبحان الله الصبيغة تطورت بزاف ماشي كيما بكري و كثرت الموديلات و الالوان و بالطبع الادوات المستعملة
شكرا على افادتنا جعلها الله لك في ميزان حسناتك
تحياتي لك​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top