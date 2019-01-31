ادوات العمل الخاصة بالطلاء الجزء(1)

قال لؤلؤة قسنطينة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله والله فعلا إن عالم الطلاء عالم شاسع وواسع

ولديه تقنيات خاصة

انا كان في بالي في الطلاء يستخدم الرولو والدلو وبرك

ماعلاباليش بلي فيه هاد الادوات كاملة

شكرا على هذه المعلومات القيمة حول هذا الفن

لأنّني أعتبر عالم الطلاء عالم فن وإبداع

بالتوفيق ان شاء الله​ إضغط للتوسيع...

مشكورة مريم على الطلة الطيبة

بالفعل عالم الطلاء كان في السابق كان رولو ووفرشاة ودلة وسلم وانتهى الامر

لكن الطلاء الديكوري هو من فرض هذه الادوات ومازال منها الكثير سوف ادرجها في موضوع اخر

كل نوع من الطلاء عندو ادوات خاصة به ومن دونها لا يمكن تطبيق العمل بطريقة جيدة