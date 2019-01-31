ادوات العمل الخاصة بالطلاء الجزء(1)

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بادوات العمل الخاصة بالطلاء
وهذا لانه كلما ادرج موضوع لطلاء معين او عمل من اعمالي اتلقى سؤال عن الادوات المستعملة
اعرف ان الكثير يجهل العدة الخاصة بالطلاء ونوعيتها
مع العلم انه هناك عدد معتبر من الادوات خاصة لمحبي الطلاء الديكوري وهناك ادوات جديدة لم تكن موجودة من قبل
مع العلم انه هناك الات حديثة كثير من ممتهني الطلاء لا يعرفونها رغم انها متواجدة ببلادنا وتختصر الوقت وتسهل العمل ليس كالسابق
في هذ الموضوع حبيت نعرفكم على الادوات اللازمة وكل اداة والعمل المنوط بها
اولا نبدأ بالادوات المتداولة من زمان والمعروفة عند اهل الطلاء والديكور ومنها
الرولو او الرولة اكثر الادوات استعمالا تقريبا يستعمل في كل الطلاءات العادية والديكورية
فيه الكثير من الاحجام والانواع هماك الخاص بالطلاء الزيتي وهناك الخاص بالطلاء المائي وهناك الخاص بالساتيني وهناك رولو خاص بالطلاء فوق الموشتي وهناك رولو خاص بالفيرني الشفاف والملون وهناك الرولو الخاص بالديكور يكون منقوش برسوم او اشكال
هذ الرولو الصغير خاص بالابواب الخشبية والاماكن الضيقة وهو مهم لعامل الطلاءهناك اماكن لا يمكن عملها بالرولو الكبير فهذا هو الحل خاصة الابواب والنواقذ وحواف الديكورات الجبسية
هذه الادوات خاصة للاماكن الضيقة والحواف يمكن استعمال الفرشاة لكن هذا عملي جدا ولا يترك اثر خلفه مثل الفرشاة
خاصة عند تطبيق طلاء حساس او التقاء لونين
هذه العصى خاصة يركب فيها الرولو للوصول الى الاماكن العالية دون الحاجة للسلم ويمكن ان يصل طولها المترين تغنيك عن السلم والاثار التي يتركها على الارضية ان كان من حديد
المالج او القراتوار يستعمل لعجين الاوندوي وفيه انواع واحجام كثيرة منه ما يستعمل للتقشير فقط ومنه ما يستعمل للطبقة الثانية من الاوندوي فقط ويستعمل لتشميع الستيكو وعمل الالياج فوق الكارينيا
الفرشاة اساسية في الطلاء ولا تقل اهمية عن الرولو
هذه الفرشاة المعقوفة خاصة للاماكن الصعبة والحواف الصغيرة وخلف الانابيب
الفرشاة المربعة خاصة بالطلاءات الديكورية منها الليوبار والارتكو والدوماس والكثير
و هذه الاداة خاصة للضغط على الارتكو وهي اساسية حتى لطلاء دوماس والكثير من الطلاءات الديكورية
هذ الطابع خاص بالطلاء الديكوري ومنه خصوصا البرلاتو وهي من البو دشامو تستلزم الغسل بعد التطبيق مباشرة لا يجب ان يلتصق بها الطلاء
الشريط اللاصق الورقي ضروري للعمل في الطلاءوفيه انواع كثيرة يستعمل لتغطية حذاء الحائط او البلينت كي لا يتسخ ويستعمل للفصل بين اي طلاء واخر وحتى لون واخر هو اساسي في الديكور ومن دونه لا يمكن عمل ديكورين في نفس الغرفة الا بالطريقة التقليدية وهي غير جميلة لذالك وجب استخدامه
هذه الاداة خاصة بالطلاء الديكوري العجين خاصة منه الستيكو والكارينيا وتقريبا كل العجائن الديكورية حتى الانتيكو والمارمو و القرين دومارب
هذه الاداة تستعمل غالبا للطلاء الديكوري السائل وهي مهمة جدا للعمل تحفض الطلاء من الضياع وتمكنك من مسح الرولو على الجزء المدرج منها حتى تتمكن من رفع نفس الكمية من الطلاء في كل مرة
هذه الاداة تستعمل لخلط الطلاء والاوندوي وكثير من الطلاءات الديكورية تركب في المثقاب لمن ليس له الخلاط الكهربائي
يتبع الموضوع مع ادوات اخرى وخاصة الالات الكهربائية
اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بادوات العمل الخاصة بالطلاء
وهذا لانه كلما ادرج موضوع لطلاء معين او عمل من اعمالي اتلقى سؤال عن الادوات المستعملة
اعرف ان الكثير يجهل العدة الخاصة بالطلاء ونوعيتها
مع العلم انه هناك عدد معتبر من الادوات خاصة لمحبي الطلاء الديكوري وهناك ادوات جديدة لم تكن موجودة من قبل
مع العلم انه هناك الات حديثة كثير من ممتهني الطلاء لا يعرفونها رغم انها متواجدة ببلادنا وتختصر الوقت وتسهل العمل ليس كالسابق
في هذ الموضوع حبيت نعرفكم على الادوات اللازمة وكل اداة والعمل المنوط بها
اولا نبدأ بالادوات المتداولة من زمان والمعروفة عند اهل الطلاء والديكور ومنها
الرولو او الرولة اكثر الادوات استعمالا تقريبا يستعمل في كل الطلاءات العادية والديكورية
فيه الكثير من الاحجام والانواع هماك الخاص بالطلاء الزيتي وهناك الخاص بالطلاء المائي وهناك الخاص بالساتيني وهناك رولو خاص بالطلاء فوق الموشتي وهناك رولو خاص بالفيرني الشفاف والملون وهناك الرولو الخاص بالديكور يكون منقوش برسوم او اشكال
هذ الرولو الصغير خاص بالابواب الخشبية والاماكن الضيقة وهو مهم لعامل الطلاءهناك اماكن لا يمكن عملها بالرولو الكبير فهذا هو الحل خاصة الابواب والنواقذ وحواف الديكورات الجبسية
هذه الادوات خاصة للاماكن الضيقة والحواف يمكن استعمال الفرشاة لكن هذا عملي جدا ولا يترك اثر خلفه مثل الفرشاة
خاصة عند تطبيق طلاء حساس او التقاء لونين
هذه العصى خاصة يركب فيها الرولو للوصول الى الاماكن العالية دون الحاجة للسلم ويمكن ان يصل طولها المترين تغنيك عن السلم والاثار التي يتركها على الارضية ان كان من حديد
المالج او القراتوار يستعمل لعجين الاوندوي وفيه انواع واحجام كثيرة منه ما يستعمل للتقشير فقط ومنه ما يستعمل للطبقة الثانية من الاوندوي فقط ويستعمل لتشميع الستيكو وعمل الالياج فوق الكارينيا
الفرشاة اساسية في الطلاء ولا تقل اهمية عن الرولو
هذه الفرشاة المعقوفة خاصة للاماكن الصعبة والحواف الصغيرة وخلف الانابيب
الفرشاة المربعة خاصة بالطلاءات الديكورية منها الليوبار والارتكو والدوماس والكثير
و هذه الاداة خاصة للضغط على الارتكو وهي اساسية حتى لطلاء دوماس والكثير من الطلاءات الديكورية
هذ الطابع خاص بالطلاء الديكوري ومنه خصوصا البرلاتو وهي من البو دشامو تستلزم الغسل بعد التطبيق مباشرة لا يجب ان يلتصق بها الطلاء
الشريط اللاصق الورقي ضروري للعمل في الطلاءوفيه انواع كثيرة يستعمل لتغطية حذاء الحائط او البلينت كي لا يتسخ ويستعمل للفصل بين اي طلاء واخر وحتى لون واخر هو اساسي في الديكور ومن دونه لا يمكن عمل ديكورين في نفس الغرفة الا بالطريقة التقليدية وهي غير جميلة لذالك وجب استخدامه
هذه الاداة خاصة بالطلاء الديكوري العجين خاصة منه الستيكو والكارينيا وتقريبا كل العجائن الديكورية حتى الانتيكو والمارمو و القرين دومارب
هذه الاداة تستعمل غالبا للطلاء الديكوري السائل وهي مهمة جدا للعمل تحفض الطلاء من الضياع وتمكنك من مسح الرولو على الجزء المدرج منها حتى تتمكن من رفع نفس الكمية من الطلاء في كل مرة
هذه الاداة تستعمل لخلط الطلاء والاوندوي وكثير من الطلاءات الديكورية تركب في المثقاب لمن ليس له الخلاط الكهربائي
يتبع الموضوع مع ادوات اخرى وخاصة الالات الكهربائية
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