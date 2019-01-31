ادوات العمل الخاصة بالطلاء الجزء(1)

sami44

sami44

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السلام عليكم ورحمة الله

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اليوم حبيت اطرح موضوع خاص بادوات العمل الخاصة بالطلاء

وهذا لانه كلما ادرج موضوع لطلاء معين او عمل من اعمالي اتلقى سؤال عن الادوات المستعملة

اعرف ان الكثير يجهل العدة الخاصة بالطلاء ونوعيتها

مع العلم انه هناك عدد معتبر من الادوات خاصة لمحبي الطلاء الديكوري وهناك ادوات جديدة لم تكن موجودة من قبل

مع العلم انه هناك الات حديثة كثير من ممتهني الطلاء لا يعرفونها رغم انها متواجدة ببلادنا وتختصر الوقت وتسهل العمل ليس كالسابق

في هذ الموضوع حبيت نعرفكم على الادوات اللازمة وكل اداة والعمل المنوط بها

اولا نبدأ بالادوات المتداولة من زمان والمعروفة عند اهل الطلاء والديكور ومنها

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الرولو او الرولة اكثر الادوات استعمالا تقريبا يستعمل في كل الطلاءات العادية والديكورية
فيه الكثير من الاحجام والانواع هماك الخاص بالطلاء الزيتي وهناك الخاص بالطلاء المائي وهناك الخاص بالساتيني وهناك رولو خاص بالطلاء فوق الموشتي وهناك رولو خاص بالفيرني الشفاف والملون وهناك الرولو الخاص بالديكور يكون منقوش برسوم او اشكال
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هذ الرولو الصغير خاص بالابواب الخشبية والاماكن الضيقة وهو مهم لعامل الطلاءهناك اماكن لا يمكن عملها بالرولو الكبير فهذا هو الحل خاصة الابواب والنواقذ وحواف الديكورات الجبسية
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هذه الادوات خاصة للاماكن الضيقة والحواف يمكن استعمال الفرشاة لكن هذا عملي جدا ولا يترك اثر خلفه مثل الفرشاة
خاصة عند تطبيق طلاء حساس او التقاء لونين
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هذه العصى خاصة يركب فيها الرولو للوصول الى الاماكن العالية دون الحاجة للسلم ويمكن ان يصل طولها المترين تغنيك عن السلم والاثار التي يتركها على الارضية ان كان من حديد

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المالج او القراتوار يستعمل لعجين الاوندوي وفيه انواع واحجام كثيرة منه ما يستعمل للتقشير فقط ومنه ما يستعمل للطبقة الثانية من الاوندوي فقط ويستعمل لتشميع الستيكو وعمل الالياج فوق الكارينيا
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الفرشاة اساسية في الطلاء ولا تقل اهمية عن الرولو
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هذه الفرشاة المعقوفة خاصة للاماكن الصعبة والحواف الصغيرة وخلف الانابيب
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الفرشاة المربعة خاصة بالطلاءات الديكورية منها الليوبار والارتكو والدوماس والكثير
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و هذه الاداة خاصة للضغط على الارتكو وهي اساسية حتى لطلاء دوماس والكثير من الطلاءات الديكورية
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هذ الطابع خاص بالطلاء الديكوري ومنه خصوصا البرلاتو وهي من البو دشامو تستلزم الغسل بعد التطبيق مباشرة لا يجب ان يلتصق بها الطلاء
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الشريط اللاصق الورقي ضروري للعمل في الطلاءوفيه انواع كثيرة يستعمل لتغطية حذاء الحائط او البلينت كي لا يتسخ ويستعمل للفصل بين اي طلاء واخر وحتى لون واخر هو اساسي في الديكور ومن دونه لا يمكن عمل ديكورين في نفس الغرفة الا بالطريقة التقليدية وهي غير جميلة لذالك وجب استخدامه
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هذه الاداة خاصة بالطلاء الديكوري العجين خاصة منه الستيكو والكارينيا وتقريبا كل العجائن الديكورية حتى الانتيكو والمارمو و القرين دومارب

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هذه الاداة تستعمل غالبا للطلاء الديكوري السائل وهي مهمة جدا للعمل تحفض الطلاء من الضياع وتمكنك من مسح الرولو على الجزء المدرج منها حتى تتمكن من رفع نفس الكمية من الطلاء في كل مرة
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هذه الاداة تستعمل لخلط الطلاء والاوندوي وكثير من الطلاءات الديكورية تركب في المثقاب لمن ليس له الخلاط الكهربائي


يتبع الموضوع مع ادوات اخرى وخاصة الالات الكهربائية
 
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4algeria.com

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ما شاء الله الطلاء تطور كثيرا مقارنة بالقرن 20
اذا كان الموضوع لازال طويل اقترح يكون اكثر من موضوع يعني اجزاء
 
sanaya

sanaya

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عجبتني فكرة اللصاق الورقي بزاااااف احسن من استعمال الخيط للتحديد
ممكن
سؤال ؟
بالنسبة لرسومات الجدران ورود كبيرة مثلا هل العامل يكون متمكن من الرسم أو تكون لصقة و لا كيفاه و شكرا
 
sami44

sami44

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قال 4algeria.com:
ما شاء الله الطلاء تطور كثيرا مقارنة بالقرن 20
اذا كان الموضوع لازال طويل اقترح يكون اكثر من موضوع يعني اجزاء
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السلام عليكم
الموضوع ممكن يكون فيه ثلاث اجزاء هذا الاول وسوف ادرج موضوع ثاني وبعدها الثالث واي اداة جديدة ادرجها في الردود
بالفعل مجال الطلاء تطور كثيرا خاصة مع الطلاءات الديكورية الحديثة وكل نوع ومعه ادوات خاصة لحسن الحض هي موجودة في بلادنا
كل الاحتراموالتقدير لك
 
sami44

sami44

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قال sanaya:
عجبتني فكرة اللصاق الورقي بزاااااف احسن من استعمال الخيط للتحديد
ممكن
سؤال ؟
بالنسبة لرسومات الجدران ورود كبيرة مثلا هل العامل يكون متمكن من الرسم أو تكون لصقة و لا كيفاه و شكرا
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بالنسبة للشريط الورقي اللاصق متواجد بانواع كثيرة منها ما يلصق على الخشب ومنه ما يلصق على الحائط ومنه ما يلصق على الطلاء وهو متوفر وثمنه رخيس نوعا ما
اما بخصوص استفسارك عن الرسومات الحائطية هناك لي بوشوار كما هي موضحة في الصورة

100663
نلصقها على الحائط المطلي مسبقا ونقوم بالتطبيق عليها بلون الطلاء المراد وتكون النتيجة كالتالي
100664
وهناك انواع واشكال كثيرة انتي وما تحبين

كل الشكر لكي مريم على المرور
لا تحرمينا من تواجدك في الركن
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله فعلا إن عالم الطلاء عالم شاسع وواسع
ولديه تقنيات خاصة
انا كان في بالي في الطلاء يستخدم الرولو والدلو وبرك
ماعلاباليش بلي فيه هاد الادوات كاملة
شكرا على هذه المعلومات القيمة حول هذا الفن
لأنّني أعتبر عالم الطلاء عالم فن وإبداع
بالتوفيق ان شاء الله​
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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10 ديسمبر 2009
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قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله والله فعلا إن عالم الطلاء عالم شاسع وواسع
ولديه تقنيات خاصة
انا كان في بالي في الطلاء يستخدم الرولو والدلو وبرك
ماعلاباليش بلي فيه هاد الادوات كاملة
شكرا على هذه المعلومات القيمة حول هذا الفن
لأنّني أعتبر عالم الطلاء عالم فن وإبداع
بالتوفيق ان شاء الله​
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مشكورة مريم على الطلة الطيبة
بالفعل عالم الطلاء كان في السابق كان رولو ووفرشاة ودلة وسلم وانتهى الامر
لكن الطلاء الديكوري هو من فرض هذه الادوات ومازال منها الكثير سوف ادرجها في موضوع اخر
كل نوع من الطلاء عندو ادوات خاصة به ومن دونها لا يمكن تطبيق العمل بطريقة جيدة
اي استفسار انا في الخدمة
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
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طاقم المرشحين
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قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماشاءالله موضوع تعريفي مفصل لادوات الطلاء

يعطيك الصحة
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مشكورة السلطانة على المرور
بالفعل موضوع تعريفي ومازال هناك ادوات اخرى راني نجمع فيهم
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك
سلمت يمناك على ماتقدمه اخي الكريم الطيب
كنت اعرف تلك الادوات ومرات استعملها لكن لم اكن اعرف دورها الاساسي امر جميل جدا
وكانو لما عرفت يعني رح نسقم خدمتي ههههههههههههههه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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10 ديسمبر 2009
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قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك
سلمت يمناك على ماتقدمه اخي الكريم الطيب
كنت اعرف تلك الادوات ومرات استعملها لكن لم اكن اعرف دورها الاساسي امر جميل جدا
وكانو لما عرفت يعني رح نسقم خدمتي ههههههههههههههه
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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كل الشكر على الانتباه والمرور والطلة الطيبة
الحمد لله اصبحتي تعرفي بعض الادوات وقريبا ان شاء الله ادرج ادوات اخرى غير معروفة
وان شاء الله تساعدك باش تسقمي خدمتك
احنرامي وتقديري لك
 
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