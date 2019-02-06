من اليوم مكاش صلاة في المدارس ( بن غبريط )

الامين محمد

الامين محمد

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اولا قبل ما نبدا موضوعي حبيت نقدم هدية لواحد الانسانة
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هاذ الهدية راني شريتها لبن غبريط
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لأني شفت سنانها صفر مانيش عارف من الدقة او من مشروبات اخرى
المهم بلا طول حديث
انا مانيش فاهم هاذ الغبية ما تحشمش مرة اسرائيل في الخريطة
و مرة سورة الاخلاص و مرة حابة تنحي مادة الشريعة من البكالوريا و البيام
هاو هاذي ما تفهمش و لا واش راه في راسها
و اليوم تجي و تقول ان الصلاة ممارسة لازم تكون في البيت
اولا يا ,,,,,,,,,, الصلاة عندنا ماهيش ممارسة هي عبادة
و هي عماد الدين و هي اصلنا و فصلنا

مانيش فاهم دول في اوربا تبني داخل مؤسساتها مساجد للجالية المسلمة و انت ماهوش عاجبك الحال
امر آخر انت اصلا واش راه يديك تتكلمي على هاذ الامور
و الصلاة شي مقدس و شي قانوني و شي واجب ماهوش يوغا او ممارسة مثل ما قلتي
عارف انك حابسة في اللغة العربية
لكن كسياسة لازم تفكري قبل ما ديكلاري بأي كلام ماهوش في بلاصته

المهم تفكري غسلي سنيك مليح راهم صفر
و ماذا بيك تعلمي تفكري قبل ما تهدري لأنك هرتيلها والديها

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في الاخير يا بن غبريط افضل ترك عملي على ترك صلاتي
و اولادي سيصلون حتى و لو توقفوا عن الدراسة
 

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Rǿmẳņĉį LŎvès

Rǿmẳņĉį LŎvès

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سلام خونا..
يعجبوني تاع لعسكر مالغري مؤسسة عسكرية مي كومام تلقى مصليات متهليين ف الدعوة..
وحتى مؤسسات وحدوخرا كيما صوناطراك ولا كوسيدار وإير آلجيريا ووو..
وشنووو النش تاع قطاع التربية جامي يخلاص ولا يحبس .. وحدوووو
مبقاش ويروحو وزارة النيلو هذو ويجو جدد بعد الفوط الجاي حكايتها شوي وقت برك وتتريڨل ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

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منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم
اولا انا نقولها سينيال 2 هايلة وشعال من مرة نبغي نبعثلها تغسل أسنانها
ثاني حاجة هذي لو انا حيت رايس تتحاوز وتلعن فالساحة
انا راني حايرة كيما قلت دول اجنبية ودايرين وين يصلوا الناس وفمدارس مصلى كيفاه هذي يا سبحان الله لو جات فعلا وزيرة لو هي دارت قفانون وقت صلاة الظهر تكون صلاة جماعية فالمؤسسة لو كنت انا نديرها
نروح نترشح انا
العيب مش فيها فاللي مخليها ترعى يعني العيب فالراعي ما عرفش يحكم معزتو وكثرو المعيز فالبلاد راهم يرعاو بلا حساب خلاو ارض الرعي وراحو للطريق لرعاو فالحجر
بلاد راهي غير تزيد تروح رانا نتحولو لبلد اوروبي راحين يخرجو هذا الجيل جيل بلا دين الله يسترنا يا رب
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كاينة واحد الفكرة في راسي راني حابة نديرلها مثال ومالقيتش، لكن شفتو لي يطيح من السلم وينساو العبد لي طاح ويشوفو
السلم إذا راهو مليح، هكاك صاير في بلادنا يخليو الامر المهم لي محتاجينو الناس في حياتهم ويروحو لشيء لا علاقة
بدل ما نروحو للصلاة لي جايتهم على العين العورة، شوفو المطعم المدرسي لي كل مرة يلقاو فار يطيب تما، من المفروض نديرو
مجهود عظيم باه ماكلتهم تكون طيبة وصحية، لازم نديرولهم مرافق وين يلعبو ويديرو رياضة، لازم نوفرولهم على الاقل مدارس
تليق بمقامهم كإنسان ماش كتلاميذ، خاطر كي تصب شوي أمطار تريب مدرسة وتغرق مدرسة حتى النص يطيح منك
لوكتاه مازلنا مانعرفوش بلي الدين هو أساس التربية، علموهم الدين وحفظوهم القرآن وهو يعلمهم كلشي، لما الطفل يشوف صلاتو
وعلاقتو مع ربي مخربة كيفاه يكبر؟ لما يشوف موعد مع لي خلقو ماراهوش دقيق فيه كيفاه رايحة تكون مواعيدو وأخلاقو مع الناس
إذا نتي ولا غيرك حابة صلاتك تجمعيها كي تروحي لدارك، كاين لي يعتبر صلاتو كتابا موقوتا تتصلى في وقتها
ودركا نقولو علاه فلان غير دقيق في مواعيدو وعلاه فلان ماشي وفيّ في معاملاتو، شوفو كيفاه ربيتوهم ومن بعد اهدرو
كن جات الدنيا دنيا كن في كل مكان في بلادنا كي يلحق وقت الصلاة نحبسو كامل ونروحو نصليو كن ربي راهو باركلنا في أعمالنا
وكي تقولك المدرسة ماش مكان عبادة، مالا البحث عن العلم عبادة، اصلا أول كلمة نزل بيها الوحي هي "اقرأ"
فكيف نفصل العبادة عن الدراسة؟ والله غير كارثة، ربي يهديها ان شاء الله ويهدينا ويكون في عون ابناءنا
تحياتي

 
حاتم07

حاتم07

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يمنع منعا باتا الواجبات المنزلية لان المنزل ليس مدرسة يمنع الاكل فى المدرسة يجب غلق المطاعم لان المدرسة ليست مطعم لى يحب ياكل يروح للدارهم او المطعم يمنع منعا باتا الحفلات مهما كانت لان المدرسة للدراسة وليس لرقص و الغناء يمنع ممارسة الرياضة فى المدرسة لان المدرسة للعلم وليس للعب لى يحب الرياضة يروح للستاد يمنع تحويل المدارس الى مراكز للانتخابات السياسيةو تعطيل الدراسة الانتخابات فالبلديات
 
سحائب الشوق

سحائب الشوق

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السلام عليكم
بن غبريط لم تجد من يشد لها اللجام فلو كان لما بقيت تتفوه بالتفاهات..
اذن لو نأتي للصلاة كونها ممارسات تقام في البيت..
فلما تجبرين التلاميذ بالاحتفال بيناير أليس هو أيضا ممارسات في البيوت.
و كذا المسخرة الحاصلة في مدارسنا.
رفع العلم مثلا لما يجبر التلاميذ على رفعه و انزاله يوميا هل نحن في ثكنة عسكرية.
لو قالت الصلاة خارج وقت الدراسة لعذرناها فهناك وقت الراحة قادر التلميذ أو المعلم يصلي فيهم لكن أن تمنعها هكذا فهذا لا يجوز و غير مقبول.
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
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101126
اجل انها بن غبريط
101127
نظراتها تكفي للرد على كل التساؤلات والانكى
101128
نظرات الحكومة لها دون تحريك ساكن




الرجاء احراقنا يابن غبريط
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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بالفعل هذا ما يريدونه
الهاؤنا في هذه الايام المشحونة بالحملة الانتخابية
كان عليهم صنع فقاعة كبيرة ولها تأثير على الشارع وتفجيرها ايام قبل الانتخابات وبما انها فقاعة هواء ملوث بغاز لا يقتل ولكنه يجعل الضباب امام اعيننا حتى نبقى نحك وما نشوفش للمؤامرة المحبوكة باحترافية وتمرير كل المخططات المراد تمريرها
انها الجزائر يا ولدي وما بن غبريط الا قطعة من قطع الدومينو والحديث قياس
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك
ببساطة لا دخل لنورية بن غبريط .... بل الشعب اللي ساكت
من الاخير الغلطة الاولى انه الشعب رخس وسكت لما حطولو وحدة يهودية تتحكم في التعليم تع دولةمسلمة
كان لازم الشعب يدير اضراب وميخليش ولادو يروحوا يقراو لما يلقاو المؤسسات فارغة والتعليم هابط كانو رح يطيروها

زيد لما الشعب رخس وسكت ماتصرفش من ناحية التجاوزات الاولى اللي دارتها قبل منعها للصلاة كحذف البسملة وكل شيء
عليها راهي تتمادا وتبقى تتمادا والقادم اعظم واثقة من ذلك ومتاكدة
زعمة يحكو فمواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كلام فكلام برك لكن باه يتصرفوا ويديروا اضراب عن العمل والدراسة لحين ان تعود الجزائر دولة مسلمة
لالالالالالالالالالا هذا مستحيل وش بيك

ونفس الشيء الان زعمة يحكو كلام كيما هكذا لكن وينو الفعل وينو التصرف ؟؟؟
يمكن هدو داروها بالعاني بسبب الانتخابات حسبنا الله ونعم الوكيل فكل واحد دار الدين لعبة ويستعمل فيها للسياسة وكتجارة ان الله يمهل ولا يهمل
لكن باه يجو يتفلسفو بالكلام لكن الفعل والو وادا قرروا يتحركوا يكون بشكل همجي وعدواني فاين عقولهم واين دينهم

منكذبوش على بعض، وينو الدين في كلامنا وفي تصرفاتنا وفي لبسنا وفي طريقة عيشنا ؟؟؟
الدين حياة موش الصلاة برك، وينو الدين ؟؟؟ لما نخرج برا نحس روحي راني ندور فمدينة غربية امر محزن وعيب كبير
والحاجة اللي تزيد تخرجك على عقلك يقلك الدين في القلب، اتمزح يا صاح ؟؟؟؟
من الاخير اللي باغي تغير يشقى عليه ويبدا من روحوا

وكل التجاوزات صرات لان الشعب رخس ومازالو راخس ومامداير والو ... وزعمة يصلوا زكارة فيها ؟؟؟؟ لكن المشكل مازال واللي هو هي بذاتها
كيفاه راهي مازالت تتحكم في دولة مسلمة زعمة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ولا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ونحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومن اراد العزة بغير اللله اذله الله
وكل مايحدث من تجاوزات والهم اللي عايش فيه الشعب هذا بسبب البعد عن الدين
وهذا وعد الله عز وجل وان هم عادوا عدنا ... وان بقينا بعيدين عن الله ونبتعد عن الدين ولا نحتكم باحكامه سيزداد حالنا سوءا مع الايام اؤكد لكم
والله يستر ونساله العفو وان لا يبتلينا بكارثة طبيعية ..... الله يعافينا ان شاء الله

ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
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