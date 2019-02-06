من اليوم مكاش صلاة في المدارس ( بن غبريط )

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
اولا قبل ما نبدا موضوعي حبيت نقدم هدية لواحد الانسانة
هاذ الهدية راني شريتها لبن غبريط
لأني شفت سنانها صفر مانيش عارف من الدقة او من مشروبات اخرى
المهم بلا طول حديث
انا مانيش فاهم هاذ الغبية ما تحشمش مرة اسرائيل في الخريطة
و مرة سورة الاخلاص و مرة حابة تنحي مادة الشريعة من البكالوريا و البيام
هاو هاذي ما تفهمش و لا واش راه في راسها
و اليوم تجي و تقول ان الصلاة ممارسة لازم تكون في البيت
اولا يا ,,,,,,,,,, الصلاة عندنا ماهيش ممارسة هي عبادة
و هي عماد الدين و هي اصلنا و فصلنا
مانيش فاهم دول في اوربا تبني داخل مؤسساتها مساجد للجالية المسلمة و انت ماهوش عاجبك الحال
امر آخر انت اصلا واش راه يديك تتكلمي على هاذ الامور
و الصلاة شي مقدس و شي قانوني و شي واجب ماهوش يوغا او ممارسة مثل ما قلتي
عارف انك حابسة في اللغة العربية
لكن كسياسة لازم تفكري قبل ما ديكلاري بأي كلام ماهوش في بلاصته
المهم تفكري غسلي سنيك مليح راهم صفر
و ماذا بيك تعلمي تفكري قبل ما تهدري لأنك هرتيلها والديها
في الاخير يا بن غبريط افضل ترك عملي على ترك صلاتي
و اولادي سيصلون حتى و لو توقفوا عن الدراسة
هاذ الهدية راني شريتها لبن غبريط
لأني شفت سنانها صفر مانيش عارف من الدقة او من مشروبات اخرى
المهم بلا طول حديث
انا مانيش فاهم هاذ الغبية ما تحشمش مرة اسرائيل في الخريطة
و مرة سورة الاخلاص و مرة حابة تنحي مادة الشريعة من البكالوريا و البيام
هاو هاذي ما تفهمش و لا واش راه في راسها
و اليوم تجي و تقول ان الصلاة ممارسة لازم تكون في البيت
اولا يا ,,,,,,,,,, الصلاة عندنا ماهيش ممارسة هي عبادة
و هي عماد الدين و هي اصلنا و فصلنا
مانيش فاهم دول في اوربا تبني داخل مؤسساتها مساجد للجالية المسلمة و انت ماهوش عاجبك الحال
امر آخر انت اصلا واش راه يديك تتكلمي على هاذ الامور
و الصلاة شي مقدس و شي قانوني و شي واجب ماهوش يوغا او ممارسة مثل ما قلتي
عارف انك حابسة في اللغة العربية
لكن كسياسة لازم تفكري قبل ما ديكلاري بأي كلام ماهوش في بلاصته
المهم تفكري غسلي سنيك مليح راهم صفر
و ماذا بيك تعلمي تفكري قبل ما تهدري لأنك هرتيلها والديها
في الاخير يا بن غبريط افضل ترك عملي على ترك صلاتي
و اولادي سيصلون حتى و لو توقفوا عن الدراسة
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