من اليوم مكاش صلاة في المدارس ( بن غبريط )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك

ببساطة لا دخل لنورية بن غبريط .... بل الشعب اللي ساكت

من الاخير الغلطة الاولى انه الشعب رخس وسكت لما حطولو وحدة يهودية تتحكم في التعليم تع دولةمسلمة

كان لازم الشعب يدير اضراب وميخليش ولادو يروحوا يقراو لما يلقاو المؤسسات فارغة والتعليم هابط كانو رح يطيروها



زيد لما الشعب رخس وسكت ماتصرفش من ناحية التجاوزات الاولى اللي دارتها قبل منعها للصلاة كحذف البسملة وكل شيء

عليها راهي تتمادا وتبقى تتمادا والقادم اعظم واثقة من ذلك ومتاكدة

زعمة يحكو فمواقع التواصل الاجتماعي وهكذا كلام فكلام برك لكن باه يتصرفوا ويديروا اضراب عن العمل والدراسة لحين ان تعود الجزائر دولة مسلمة

لالالالالالالالالالا هذا مستحيل وش بيك



ونفس الشيء الان زعمة يحكو كلام كيما هكذا لكن وينو الفعل وينو التصرف ؟؟؟

يمكن هدو داروها بالعاني بسبب الانتخابات حسبنا الله ونعم الوكيل فكل واحد دار الدين لعبة ويستعمل فيها للسياسة وكتجارة ان الله يمهل ولا يهمل

لكن باه يجو يتفلسفو بالكلام لكن الفعل والو وادا قرروا يتحركوا يكون بشكل همجي وعدواني فاين عقولهم واين دينهم



منكذبوش على بعض، وينو الدين في كلامنا وفي تصرفاتنا وفي لبسنا وفي طريقة عيشنا ؟؟؟

الدين حياة موش الصلاة برك، وينو الدين ؟؟؟ لما نخرج برا نحس روحي راني ندور فمدينة غربية امر محزن وعيب كبير

والحاجة اللي تزيد تخرجك على عقلك يقلك الدين في القلب، اتمزح يا صاح ؟؟؟؟

من الاخير اللي باغي تغير يشقى عليه ويبدا من روحوا



وكل التجاوزات صرات لان الشعب رخس ومازالو راخس ومامداير والو ... وزعمة يصلوا زكارة فيها ؟؟؟؟ لكن المشكل مازال واللي هو هي بذاتها

كيفاه راهي مازالت تتحكم في دولة مسلمة زعمة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ولا يغير الله مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ونحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومن اراد العزة بغير اللله اذله الله

وكل مايحدث من تجاوزات والهم اللي عايش فيه الشعب هذا بسبب البعد عن الدين

وهذا وعد الله عز وجل وان هم عادوا عدنا ... وان بقينا بعيدين عن الله ونبتعد عن الدين ولا نحتكم باحكامه سيزداد حالنا سوءا مع الايام اؤكد لكم

والله يستر ونساله العفو وان لا يبتلينا بكارثة طبيعية ..... الله يعافينا ان شاء الله



ارجو تقبل مروري

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه​