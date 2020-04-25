مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,956
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى

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السلام عليكم وحمة الله وبركاته
عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة حصرية باذن الله ...
[مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان ]

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حيث سنكون هنا على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع

أروع وأجمل وأبسط الأالاواني اي مشترياتكم الرمضانية من صحون /كؤوس ... عضواتنا الكريمات

طريقة سير المسابقة

المطلوب من المنافسين تصوير مشترياتهم لشهر رمضان المبارك مهما كانت بسيطة ليس لدينا شيء محدد
بامكانك المشاركة باكثر من موضوع
مثال بامكانك طرح موضوع للاواني واخرى للادوات الكهرو منزلية ...

شروط المسابقة


- يتم تصوير الاواني كاملة
- تصوير كل مشترى لوحده
- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم ركن حصريات كوزينة جزائرية
- أي مشتريات مشكوك فيهآ لا تستقبل
- كتابة إسم العضوة او العضو على الصور

جوائز المسابقة

وسام الذهبي

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وسام الفضي

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وسام البرونزي

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تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا

المسابقة تحت إشراف :

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,350
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
مسابقة جميلة ما شاء الله لا قوة الا بالله
بارك الله بجهودكن أخواتي وأسأل الله أن تلقى مسابقتكن التفاعل المطلوب

بارك الله فيكن أخواتي​
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,641
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
بارك الله فيك
من افضل واروع المسابقات
نتمنى التفاعل من كل أعضاء المنتدى
احسنتم
 
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