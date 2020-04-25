ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,956
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم وحمة الله وبركاته
عضواتنا وزوارنا الكرام
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك لكم بالشهر الكريم جعلكم الله من صوامه وقوامه ويسعدنا في منتدى اللمة الجزائرية أن نطرح لكم مسابقة حصرية باذن الله ...
[مسابقة أجـمـل اواني لشهر رمضان ]
حيث سنكون هنا على موعد مع الإبداع والفن والتميز مع
أروع وأجمل وأبسط الأالاواني اي مشترياتكم الرمضانية من صحون /كؤوس ... عضواتنا الكريمات
طريقة سير المسابقة
المطلوب من المنافسين تصوير مشترياتهم لشهر رمضان المبارك مهما كانت بسيطة ليس لدينا شيء محدد
بامكانك المشاركة باكثر من موضوع
مثال بامكانك طرح موضوع للاواني واخرى للادوات الكهرو منزلية ...
شروط المسابقة
- يتم تصوير الاواني كاملة
- تصوير كل مشترى لوحده
- تطرح المشاركة بموضوع مستقل بقسم ركن حصريات كوزينة جزائرية
- أي مشتريات مشكوك فيهآ لا تستقبل
- كتابة إسم العضوة او العضو على الصور
جوائز المسابقة
وسام الذهبي
وسام الفضي
وسام البرونزي
تمنياتنا لجميع المشتركات بالتوفيق
آملين أن نرى مشاركات أكثر تميزا
المسابقة تحت إشراف :