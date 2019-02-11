اللغز المشفر رقم(6) منSAMI44

sami44
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السلام عليم ورحمة الله
لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الهجائية المتعارف عليه ا. ب . ت .ث .ج . ح ........
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
للامانة العقدة موجودة في السطر الخامس
اللغز يقول
13 7 14 28 3 . 13 26 28 10 3 . 27 . 20 28 . 1 23 18 1 23 24 . 24 4 28 10 3 .
9 27 . 18 23 24 . 27 . 2 14 28 10 3 . 27 . 12 28 10 3 26 . 20 28 . 1 23 1 10 15 . 24 25 28 10 3 .
9 1 18 . 14 28 3 26 . 20 28 . 1 23 2 10 . 27 . 5 3 1 . 20 28 . 1 23 2 6 10 . 22 1 25 . 23 26 . 25 14 28 2 .
1 12 24 26 . 10 25 1 25 . 27 . 24 25 . 22 23 24 3 1 25 .
20 28 . 1 7 10 26 . 1 23 24 10 15 . 27 . 1 23 2 21 10 . 28 5 3 24 18 1 25 .
27. 22 25 28 3 26 .20 28 . 1 23 8 12 3 27 10 . 23 1 . 3 26 1 25 .
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن
الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون
الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الهجائية المتعارف عليه ا. ب . ت .ث .ج . ح ........
وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة
لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه
للامانة العقدة موجودة في السطر الخامس
اللغز يقول
13 7 14 28 3 . 13 26 28 10 3 . 27 . 20 28 . 1 23 18 1 23 24 . 24 4 28 10 3 .
9 27 . 18 23 24 . 27 . 2 14 28 10 3 . 27 . 12 28 10 3 26 . 20 28 . 1 23 1 10 15 . 24 25 28 10 3 .
9 1 18 . 14 28 3 26 . 20 28 . 1 23 2 10 . 27 . 5 3 1 . 20 28 . 1 23 2 6 10 . 22 1 25 . 23 26 . 25 14 28 2 .
1 12 24 26 . 10 25 1 25 . 27 . 24 25 . 22 23 24 3 1 25 .
20 28 . 1 7 10 26 . 1 23 24 10 15 . 27 . 1 23 2 21 10 . 28 5 3 24 18 1 25 .
27. 22 25 28 3 26 .20 28 . 1 23 8 12 3 27 10 . 23 1 . 3 26 1 25 .
من اخوكم sami44
بالتوفيق