اللغز المشفر رقم(6) منSAMI44

الحروف لقيتهم مي أسم الشخصية ماعرفتوش



شخصية شهيرة و في العالم مثيرة



ذو علم و بصيرة و سيرته في الأرض منيرة



ذاع صيته في البر و حتا في البحر كان له نصيب



إسمه رنان و من كلمتان

في أحرفه المرض و البقع يجتمعان



و كنيته في الدستور لا تهان