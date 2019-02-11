اللغز المشفر رقم(6) منSAMI44

sami44

sami44

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السلام عليم ورحمة الله



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لغز اليوم هو السادس في سلسلة الالغاز المشفرة
وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد




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100929



100238








اليوم استعملنا تقنية التشفير الي رايحة تتعب نوعا ما العضو الي راح يفكر في اللغز لكن مع التركيز كل شيئ ممكن

الاحرف الهجائية كما هو معروف مرتبة من الواحد للثمانية وعشرون

الارقام الي في اللغز هي ارقام ترتيب الاحرف الهجائية المتعارف عليه ا. ب . ت .ث .ج . ح ........


وبين كل كلمة واخرى تجد نقطة

لما تتمكن من حل التشفير تلقى اللغز ونهار تلقاه كسر راك معاه

للامانة العقدة موجودة في السطر الخامس


اللغز يقول


100736

13 7 14 28 3 . 13 26 28 10 3 . 27 . 20 28 . 1 23 18 1 23 24 . 24 4 28 10 3 .
9 27 . 18 23 24 . 27 . 2 14 28 10 3 . 27 . 12 28 10 3 26 . 20 28 . 1 23 1 10 15 . 24 25 28 10 3 .
9 1 18 . 14 28 3 26 . 20 28 . 1 23 2 10 . 27 . 5 3 1 . 20 28 . 1 23 2 6 10 . 22 1 25 . 23 26 . 25 14 28 2 .
1 12 24 26 . 10 25 1 25 . 27 . 24 25 . 22 23 24 3 1 25 .
20 28 . 1 7 10 26 . 1 23 24 10 15 . 27 . 1 23 2 21 10 . 28 5 3 24 18 1 25 .
27. 22 25 28 3 26 .20 28 . 1 23 8 12 3 27 10 . 23 1 . 3 26 1 25 .








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من اخوكم sami44

بالتوفيق
 
sami44

sami44

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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لي عودة باذن الله
 
sami44

sami44

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قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لي عودة باذن الله
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حذي راحتك شيماء حتى انا غلبني النعاس غدا ارى محاولاتكم يا شطار
لغز اليوم اسهل من كل الالغاز السابقة اتمنى تلقاو الحل الليلة قبل الغد
 
حاتم07

حاتم07

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الحروف لقيتهم مي أسم الشخصية ماعرفتوش

شخصية شهيرة و في العالم مثيرة

ذو علم و بصيرة و سيرته في الأرض منيرة

ذاع صيته في البر و حتا في البحر كان له نصيب

إسمه رنان و من كلمتان
في أحرفه المرض و البقع يجتمعان

و كنيته في الدستور لا تهان
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم .....
لي عودة ان شاء الله
 
sami44

sami44

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قال حاتم07:
الحروف لقيتهم مي أسم الشخصية ماعرفتوش

شخصية شهيرة و في العالم مثيرة

ذو علم و بصيرة و سيرته في الأرض منيرة

ذاع صيته في البر و حتا في البحر كان له نصيب

إسمه رنان و من كلمتان
في أحرفه المرض و البقع يجتمعان

و كنيته في الدستور لا تهان
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برافو عليك خويا حاتم حلك للتشفير صحيح لكن العقدة لم تكتشفها في السطر الخامس صحح الكلمة الخاطئة وبعدها عليك ايجاد اسم الشخصية
مشكور على المحاولة انتضر عودتك
 
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sami44

sami44

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ام أمينة

ام أمينة

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اظنه الرحالة ابن بطوطة لانه صال و جال في البراري و البحار و هو معروف
 
sami44

sami44

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قال ام أمينة:
اظنه الرحالة ابن بطوطة لانه صال و جال في البراري و البحار و هو معروف
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حاولي مرة اخرى ليس ابن بطوطة
ركزي مليح في اللغز الي لقاه الاخ حاتم تلقاي الحل اكيد
مشكورة على المحاولة
 
ام أمينة

ام أمينة

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قال sami44:
حاولي مرة اخرى ليس ابن بطوطة
ركزي مليح في اللغز الي لقاه الاخ حاتم تلقاي الحل اكيد
مشكورة على المحاولة
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اتيت بمحاولة اخرى
اظنه الظاهر بيبرس
 
sami44

sami44

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ام أمينة

ام أمينة

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جئت اليكم بشخصية اخرى ان شاء الله تكون هي
الشخصية هي جنكيز خان
 
sami44

sami44

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قال ام أمينة:
جئت اليكم بشخصية اخرى ان شاء الله تكون هي
الشخصية هي جنكيز خان
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خلاصولك كامل الشخصيات لقيتي غير زعيم المغول
لا ليس هو ولا ينطبق عليه اللغز رغم شهرته لا يرقى لان يكون صاحب سيرة منيره
مشكورة على المحاولة وانا في انتضار عودتك
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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قال حاتم07:
الحروف لقيتهم مي أسم الشخصية ماعرفتوش

شخصية شهيرة و في العالم مثيرة

ذو علم و بصيرة و سيرته في الأرض منيرة

ذاع صيته في البر و حتا في البحر كان له نصيب

إسمه رنان و من كلمتان
في أحرفه المرض و البقع يجتمعان

و كنيته في الدستور لا تهان
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كتر خيرك، مع أنو كنت شريرة وجامي حطيت التشفير للناس
بصح بالاك كاش خير درتو في حياتي رجعلي درك هههه
شكرا على وضع التشفير، بصح المرة الجاية ماتحطلهمش 🤭
 
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