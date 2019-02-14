أيام الأسبوع سبب تسميتها و معناها

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ايام الأسبوع معناها و سبب تسميتها
من مصادر مختلفة مرت اسماء الاسبوع على عدة مراحل على مر التاريخ حتى وصلت الى هذه الاسماء التى عليها الان
اول من سمى ايام الاسبوع هم البابليون
كانت اسماء الاسبوع فى الجاهلية تسمى:
شَيَّار : سبت
أَوَّل : أحد
أَهْوَن : اثنين
جُبَّار : ثلاثاء
دُبَّار : أربعاء
مُؤْنِس : خميس
عَرُوبَة : جمعة
تم تسمية ايام الاسبوع باسمائها المعروفة اليوم وهى ( السبت ,الاحد , الاثنين , الثلاثاء , الاربعاء , الخميس , الجمعة ) فالاسماء من الاحد الى الخميس منشقه من العدد نفسه الاول الثانى الى الخامس وكان الاحد اول ايام الاسبوع اما الجمعه اصل هذه التسمية يود الى الجمع والاجتماع بقصد الصلاة او غيرها
معانى اسماء الاسبوع
معنى السبت
السبت بالعربية هو البرهة من الدهر وهو الراحة ويقال سبت يسبت سبتا اى استراح وسكن .
وقيل ان السبت هو معرب شبت العبرية وتعنى الراحة والسكون وكان يسمى فى الجاهلية شبار .
معنى الاحد
الاحد لغويا مشتق من رقم واحد في اللغة العربية، كما كان يسمى قبل الإسلام الأَوَّل .
معنى الاثنين
يعنى اليوم الثانى من الاسبوع لأَن الأَول عندهم الأَحد، والجمع أَثْناء، وحكى مطرز عن ثعلب أَثانين .
معنى الثلاثاء
يعنى اليوم الثالث من الاسبوع وكان يسمى فى الجاهليه جبار .
معنى الاربعاء
الأربعاء مشتق من الرقم أربعة اي انه اليوم الرابع من الاسبوع الذي يبدأ بيوم الأحد، وهو اليوم الخامس من أيام الأسبوع العربية، التي تبدأ بيوم السبت وتنتهي
بيوم الجمعة.
معنى الخميس
يعنى اليوم الخامس من الاسبوع وكان يسمى فى الجاهلية مؤنس .
معنى الجمعة
الجمعة من الاجتماع وربما اطلقت الجمعة على الاسبوع بأسره من باب تسمية الكل باسم الجزء وكان يسمى في الجاهلية (عروبة).
اتمنى ان تعم الفائدة
تحياتي للجميع
ايام الأسبوع معناها و سبب تسميتها
من مصادر مختلفة مرت اسماء الاسبوع على عدة مراحل على مر التاريخ حتى وصلت الى هذه الاسماء التى عليها الان
اول من سمى ايام الاسبوع هم البابليون
كانت اسماء الاسبوع فى الجاهلية تسمى:
شَيَّار : سبت
أَوَّل : أحد
أَهْوَن : اثنين
جُبَّار : ثلاثاء
دُبَّار : أربعاء
مُؤْنِس : خميس
عَرُوبَة : جمعة
تم تسمية ايام الاسبوع باسمائها المعروفة اليوم وهى ( السبت ,الاحد , الاثنين , الثلاثاء , الاربعاء , الخميس , الجمعة ) فالاسماء من الاحد الى الخميس منشقه من العدد نفسه الاول الثانى الى الخامس وكان الاحد اول ايام الاسبوع اما الجمعه اصل هذه التسمية يود الى الجمع والاجتماع بقصد الصلاة او غيرها
معانى اسماء الاسبوع
معنى السبت
السبت بالعربية هو البرهة من الدهر وهو الراحة ويقال سبت يسبت سبتا اى استراح وسكن .
وقيل ان السبت هو معرب شبت العبرية وتعنى الراحة والسكون وكان يسمى فى الجاهلية شبار .
معنى الاحد
الاحد لغويا مشتق من رقم واحد في اللغة العربية، كما كان يسمى قبل الإسلام الأَوَّل .
معنى الاثنين
يعنى اليوم الثانى من الاسبوع لأَن الأَول عندهم الأَحد، والجمع أَثْناء، وحكى مطرز عن ثعلب أَثانين .
معنى الثلاثاء
يعنى اليوم الثالث من الاسبوع وكان يسمى فى الجاهليه جبار .
معنى الاربعاء
الأربعاء مشتق من الرقم أربعة اي انه اليوم الرابع من الاسبوع الذي يبدأ بيوم الأحد، وهو اليوم الخامس من أيام الأسبوع العربية، التي تبدأ بيوم السبت وتنتهي
بيوم الجمعة.
معنى الخميس
يعنى اليوم الخامس من الاسبوع وكان يسمى فى الجاهلية مؤنس .
معنى الجمعة
الجمعة من الاجتماع وربما اطلقت الجمعة على الاسبوع بأسره من باب تسمية الكل باسم الجزء وكان يسمى في الجاهلية (عروبة).
اتمنى ان تعم الفائدة
تحياتي للجميع