أيام الأسبوع سبب تسميتها و معناها

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



ايام الأسبوع معناها و سبب تسميتها



من مصادر مختلفة مرت اسماء الاسبوع على عدة مراحل على مر التاريخ حتى وصلت الى هذه الاسماء التى عليها الان



اول من سمى ايام الاسبوع هم البابليون



كانت اسماء الاسبوع فى الجاهلية تسمى:

شَيَّار : سبت

أَ وَّل : أحد

أَهْوَن : اثنين

جُبَّار : ثلاثاء

دُبَّار : أربعاء

مُؤْنِس : خميس

عَرُوبَة : جمعة



تم تسمية ايام الاسبوع باسمائها المعروفة اليوم وهى ( السبت ,الاحد , الاثنين , الثلاثاء , الاربعاء , الخميس , الجمعة ) فالاسماء من الاحد الى الخميس منشقه من العدد نفسه الاول الثانى الى الخامس وكان الاحد اول ايام الاسبوع اما الجمعه اصل هذه التسمية يود الى الجمع والاجتماع بقصد الصلاة او غيرها



معانى اسماء الاسبوع

معنى السبت