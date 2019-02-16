السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



وظيفة الكليتين في جسم الانسان



لماذا تحتوي أجسامنا على الكليتين؟



الكلى هي عضو حيوي لازم لاستمرار الحياة. وهي تؤدي العديد من الوظائف بالغة الأهمية. وتتمثل مهام الكلى الرئيسية في ترشيح الفضلات من الدم وموازنة مستويات الأملاح والماء داخل الجسم.



موضع الكليتين

يمتلك معظم الأشخاص كليتين، على الرغم من إمكانية أن يعيش الشخص حياة طبيعية بكلية واحدة. شكل الكلى يشبه شكل حبة الفاصوليا، ويماثل حجمها تقريبًا حجم قبضة اليد. ولمعرفة موضع الكليتين في جسمك، قم بما يلي: ضع يديك حول الوركين، ثم اجعلهما ينزلقان للأعلى حتى تشعر بأضلاعك بأصابعك. عند ذلك، تكون الكليتين في ظهرك تحت أصابع الإبهام. على الرغم من وجودهما في هذا الموضع كجزء من الجسم إلا أنك لن تتمكن من الشعور بهما.



كيف تعمل الكلى

تبعًا لوزنك، يحتوي جسمك على 4-6 لترات من الدم الذي يدور داخل الجسم. يتم نقل الدم من الكلى وخلالهما بواسطة الشرايين الكلوية. يعبر كل يوم عبر الكليتين مقدار من الدم يقارب 1500 لتر، وتتم معالجته باستخدام المرشحات الصغيرة التي يبلغ عددها حوالي مليون مرشح تقريبًا. وتسمى هذه المرشحات "الكليونات"، وهي صغيرة جدًا بحيث تحتاج إلى استخدام مجهر لرؤيتها. تنتج معظم أمراض الكلى نتيجة لمهاجمة الكليونات. فعندما تفقد الكليونات قدرتها الترشيحية، يمكن أن تتراكم السوائل والمواد الضارة إلى مستويات خطيرة.



عندما يحصل جسمك على المواد الغذائية التي يحتاج إليها من الطعام الذي تتناوله وعندها يتم إعادة بعض الفضلات الناتجة مرة أخرى إلى الدم. ويعد الترشيح المستمر لهذه الفضلات من الدم.أحد الوظائف الرئيسية التي تؤديها الكليتان حيث يمكن القول بأن الكليتين هما "محطة التنظيف" للدم. إذا لم تؤدِ الكليتان وظيفة إزالة الفضلات، فإن هذه الفضلات سوف تتراكم في الدم وتلحق ضررًا شديدًا بالجسم.



تؤدي الكليتان وظائف أخرى

تؤدي الكليتان وظائف أخرى إلى جانب تنظيف الدم. فهما ضروريتان لموازنة حجم السوائل والمعادن في الجسم.

التخلص من الفضلات والماء

يتم مزج المواد التي يتم ترشيحها في الكلى مع الماء وتحويلها إلى البول. يغادر البول الكلى من خلال أنابيب صغيرة (الحالبان) ويتم جمعه في المثانة. يحتوي البول على الفضلات والماء، ويغادر الجسم من خلال الإحليل (مجرى البول).

الكلى مشغولة دائمًا

تقوم الكلى أيضًا بإنتاج فيتامين د النشط الذي يحتاجه الجسم لامتصاص الكالسيوم من الغذاء. يُعد الكالسيوم، من بين عناصر أخرى، مهمًا لبناء العظام. علاوة على ذلك، فإن الكلى تساعد على تنظيم ضغط الدم وتحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء.



لذلك بلا شك فإن للكلى وظائف حيوية مهمة للصحة والعافية



اتمنى ان تعم الفائدة

تحياتي للجميع