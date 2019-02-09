ظواهر اجتماعية عائلية ~~~~للتحليل~~~~

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
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101229

رواد منتدى اللمة الجزائرية
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
منورين

فيمايلي اعزائي
نقترح عليكم سلسلة جديدة تحت عنوان
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في هذه السلسلة وفي كل عدد سنقترح عليكم صورة جديدة تعالج ظاهرة تخص
المجتمع وبالاخص العائلات الجزائرية


وسنتشرف بتواجدكم لتحليل الصور
كل حسب وجهة نظره للصورة
التحليل سيكون ضمن الردود اسفل الموضوع

وبعد ان نستوفي العدد المطلوب سنتوج الفائز في كل عدد
بالوسام التالى

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اتمنى ان تكون الفكرة قد اتضحت
👌👌👌👌



للعدد الاول من هذه السلسلة نقترح الصور الموالية
العنوان:
اولادنا والانترنت !!

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في انتظار تحليلكم المتميزة والمكثفة للصور
كرماا وليس امراا







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ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم اختي شكرا على السلسلة المميزة ونتمنى تفاعل الأعضاء لأن الموضوع مهم جدا
ردي سيكون كالآتي :
أطفالنا وعالم الإنفراد :

101239

سوف أسمي هذا العالم للطفل عالم الإنفراد أو الأمومة الإفتراضية بحيث يقضي الطفل أغلب وقته على النت خاصة الألعاب إدمان إلكتروني من الدرجة الاولى للأسف إنتهى زمن اللألعاب الملموسة وأتى زمن الألعاب الإفتراضي أو السلاح القاتل لأولادنا
سوف أتوجه للأسباب أولا
توجه أطفالنا لعالم النت لم يكن توجه ذاتي بقدر ماهو توجيه أسري نعم السبب الأول والأخير هو الوالدان لا تقل أي أم لست مسؤولة بل أنت السبب الأول رأيت أغلب الأمهات لكي يتكرها إبنها بسلام تعطيه الهاتف أو الكمبيوتر المهم يتركها على راحتها
والكثيرات أولادهم يتحكمون بهن بمعنى الأم تخاف من الإبن كانت الأم في الماضي يكفي أن تنظرإلى أطفالها يموتون رعبا لكن أطفال اليوم الأم هي التي تخاف منهم لما الدلال المفرط ومن هنا بدأت تلبية رغباتهم من ضمنها إدمان النت
تعلق الأطفال بالعالم الإنفرادي الإنعزالي الذي أخذهم من عالمهم الطفولي إلى عالم الأسلحة والقتال تعلق كبير جدا بحيث لم يعد حلم طفل مجرد كرة جلد منفوخة أو مجرد مسدس من البلاستيك كما كنا في الماضي أحلام الأطفال اليوم أكبر من سنهم بكثير وبشكل خطير جدا
التوعية الآن

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كي نقول حلول ما لم تغير الأمهات من أسلوبهن في تربية أولادهن
على كل أم ان تقف على أطفالها والأب ايضا حتى لا نرمي الحمل كله عليها أن أعرّف إبني بعالم الإنترنت لا يعني أن أتركه لوحده مثلا لدي إبنة أخت عندما تزورني وعمرها 3 سنوات تحب الكمبيوتر فماذا أفعل أنا أعلمها كل يوم معنى زر معين تشغيله وإطفائه كل ما يخص بقيت معها على هذا نحو حوالي 6اشهر صدقيني تتقن إستخدام الكمبيوتر كالكبار لانها حفظت كل زر فيه لكن بوقوفي معها حتى والدها إندهش من إستخدامها له
هذا امر أراه إيجابي وايضا
يجب عدم ترك الطفل لمدة طويلة جدا بل تركه لمدة معينة واللعب بألعاب ملموسة كما كنا في الماضي


علينا أن نعيي خطورة هذا العالم على أطفالنا ويجب أن تكون حملة للأمهات للوقوف على أولادهن
شكرا لك أتمنى أن اكون قد وفقت
 

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quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2018
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sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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هذا العالم غامض وخطر واكثر خطورة مما نضن وانا اسميه عالم التيهان وضمور العقل
كثير من الاولياء يحسبون ان ادمان ابنائهم على الالعاب الالكترونية من فرط الذككاء لكنهم محطئون في اعتقادهم
الالعاب الالكترونية تؤثر على عقل الطفل اكثر من اي ملاه اخرى خاصة صغار السن منهم
فالعاب الكمبيوتر بالنسبة للأطفال لها تأثير مباشر على نموهم العضلي , والعقلي , والعاطفي والاجتماعي أيضاً , فاللعب يسهم في نمو العضلات الصغرى والكبرى ونمو الأطفال بشكل طبيعي ويساعد الأطفال في توضيح وتنمية بعض التصورات والمفاهيم الهامة نحو الذات أو نحو الآخر , ونحو الرضا أو الرفض , وكيف يرون الآخر من خلال ممارسات اجتماعية يومية .
في الواقع أن الأطفال في السن الصغير لا يستطيعون وضع الحد الفاصل بين اللعب وبين الحياة بصورة دقيقة .
فطفل ما قبل المدرسة يكون غالب يومه لعب , ويبدأ طفل المدرسة في التفريق بين فترة الجد والمراجعة , وفترة اللعب , ويكون لذلك أثر إما سلبي وإما إيجابي تجاه الدراسة فيما بعد
أن السنين الأولي في الدراسة الابتدائية ينبغي أن تتحلى بالترفيه وتقترب كلما أمكن من مفهوم اللعب عند الأطفال حتى لا يتكون في داخل الطفل نفور ذاتي من جو الدراسة الدخيل عليه
لذالك وجب تقسيم الوقت المتاح للطفل بين الدراسة واللعب والصلاة والمطالعة والرياضة حتى نلهيه عن اخطر الملاهي اللذي هو العاب الكمبيوتر
والادهى والامر من هذا كله هو ان الاطفال تطور برنامج لعبهم وتحول من الالعاب الكمبيوتر الى مواقع التواصل الاجتماعي
وهنا الطامة الكبرى كيف لطفل في سن مبكرة ان يتصل من جهاز الى اخر ووالداه لا علم لهم
ما نوع اتصاله ما ماهيته كيف فكر في التعامل مع مواقع خاصة بالكبار اين اولو الامر من كل هذا
.الطفل صاحب العشر سنوات بعد عشر سنوات يكون رجلا فكيف لرجل دماغه مبرمج على الالعاب والتطبيقات الالكترونية ان يكون ذومسؤلية
فلنتقي الله في أبنائنا، ولنضع لهم خطوطاً عريضة يتعاملون بها مع هذه الشبكة العنكبوتية حتى نضبط الأمور، ونكون على قدر المسئولية تجاه أبنائنا وبناتنا، ولا نعطيهم الثقة المطلقة التي لا حدود لها، فإن الهلاك والفساد يأتي من جراء هذا التساهل والتفريط،
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].
يقول نبينا -صلى الله عليه وسلم-:
" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ زَوْجِهَا، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ ".
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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انتشر استخدام الإنترنت على نطاق واسع، ولم يترك زاوية من زوايا الحياة الإنسانية الاجتماعية إلّا واقتحمها، وسيطر عليها عبر الكثير من القيم، والسلوكيات، والأفكار، التي دخلت إلى كلِّ أفراد الأسرة، لا سيّما الأطفال. وقد كثرت الدراسات والتقارير والإحصائيات التي تتناول خطر بعض أوجه استخدام الإنترنت من قِبل الأطفال.
ولا يخفى لِما في وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر حقيقية؛ فهي ليست مجرد أدوات جامدة، لا حياة فيها، بل هي تبثّ نوعًا من الحياة المُشوّهة بما تحمله من قيم ومفاهيم وسلوكيات؛ يقوم الأطفال بتبنّيها بانجذاب شديد نحوها، نظرًا لعوامل الترغيب والتشويق التي تُقدّم فيها الأمور. ومن هنا أدركنا أهمية وخطورة هذه الوسائل، سواء أكانت على الفرد أم المجتمع، حيث يُمكن أنْ نُبلى بجيلٍ سَهْلِ الانقياد والتبعية؛ فالإنترنت وما يتعلّق به من أدوات ووسائل ناعمة ذات جاذبية كبيرة؛ لذلك لا بدّ من الالتفات إلى مخاطرها، والتفكير في كيفية الاستفادة منها، على قاعدة تحويل التهديد إلى فرصة، والّذي هو عملٌ جبار، يتطلب جهودًا متكاتفة.
كما لاستخدام الاطفال عدة مخاطر نلخصها فيما يلي :
منها جسدية حيث يصاب الاطفال بالخمول و السمنة الناتجة عن قلة الحركة و ضعف في النظر .....
و منها ذهنية إنّ الاستخدام المفرط للانترنت لدى الاطفال و الجلوس لساعات طويلة امامها يضعِف القدرة النمائية والذهنية، التي تُمثّل مستوى التفكير التجريدي عند الإنسان و الطفل خاصة ذلك لأن هذه الأدوات والوسائل تُوفِّر جانبًا كبيرًا من قدرة الخيال عند الأطفال بطريقة آلية، بغضّ النظر عن رغبة الأطفال و يجعل الاستخدام المُفرِط لشبكات التواصل الاجتماعي من قِبل الأطفال، يجعلهم أقلَّ ذكاءًا...
و اليكم الطريقة الآمنة لاستعمال الاطفال للانترنت
يجب تذكير الأطفال دائما بهذه الامور عدم البوح بالمعلومات الشخصيّة لأي شخصٍ كان دون معرفة الوالدين و عدم مشاركة كلمة المرور الشخصية مع أيّ شخص عدا الوالدين و الحرص على عدم نشر مقاطع فيديو أو صور شخصية او عائلية عبر الإنترنت

حبيت نشكر صاحبة الموضوع على الموضوع الرائع و المفيد @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
اتمنى ان يشارك الجميع في هذا الموضوع لاهميته و لتبادل الافكار و لتعم الفائدة ان شاء الله

كما سبق لي و ان طرحت موضوعا مشابها في ركن الاطفال بخصوص الصورة المقترحة لنهار اليوم كيف انقص من ادمان ابني /ابنتي على الألعاب الألكترونية والأجهزة اللوحية و التلفاز

تحياتي
 
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