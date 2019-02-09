ظواهر اجتماعية عائلية ~~~~للتحليل~~~~

انتشر استخدام الإنترنت على نطاق واسع، ولم يترك زاوية من زوايا الحياة الإنسانية الاجتماعية إلّا واقتحمها، وسيطر عليها عبر الكثير من القيم، والسلوكيات، والأفكار، التي دخلت إلى كلِّ أفراد الأسرة، لا سيّما الأطفال. وقد كثرت الدراسات والتقارير والإحصائيات التي تتناول خطر بعض أوجه استخدام الإنترنت من قِبل الأطفال.
ولا يخفى لِما في وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطر حقيقية؛ فهي ليست مجرد أدوات جامدة، لا حياة فيها، بل هي تبثّ نوعًا من الحياة المُشوّهة بما تحمله من قيم ومفاهيم وسلوكيات؛ يقوم الأطفال بتبنّيها بانجذاب شديد نحوها، نظرًا لعوامل الترغيب والتشويق التي تُقدّم فيها الأمور. ومن هنا أدركنا أهمية وخطورة هذه الوسائل، سواء أكانت على الفرد أم المجتمع، حيث يُمكن أنْ نُبلى بجيلٍ سَهْلِ الانقياد والتبعية؛ فالإنترنت وما يتعلّق به من أدوات ووسائل ناعمة ذات جاذبية كبيرة؛ لذلك لا بدّ من الالتفات إلى مخاطرها، والتفكير في كيفية الاستفادة منها، على قاعدة تحويل التهديد إلى فرصة، والّذي هو عملٌ جبار، يتطلب جهودًا متكاتفة.
كما لاستخدام الاطفال عدة مخاطر نلخصها فيما يلي :
منها جسدية حيث يصاب الاطفال بالخمول و السمنة الناتجة عن قلة الحركة و ضعف في النظر .....
و منها ذهنية إنّ الاستخدام المفرط للانترنت لدى الاطفال و الجلوس لساعات طويلة امامها يضعِف القدرة النمائية والذهنية، التي تُمثّل مستوى التفكير التجريدي عند الإنسان و الطفل خاصة ذلك لأن هذه الأدوات والوسائل تُوفِّر جانبًا كبيرًا من قدرة الخيال عند الأطفال بطريقة آلية، بغضّ النظر عن رغبة الأطفال و يجعل الاستخدام المُفرِط لشبكات التواصل الاجتماعي من قِبل الأطفال، يجعلهم أقلَّ ذكاءًا...
و اليكم الطريقة الآمنة لاستعمال الاطفال للانترنت
يجب تذكير الأطفال دائما بهذه الامور عدم البوح بالمعلومات الشخصيّة لأي شخصٍ كان دون معرفة الوالدين و عدم مشاركة كلمة المرور الشخصية مع أيّ شخص عدا الوالدين و الحرص على عدم نشر مقاطع فيديو أو صور شخصية او عائلية عبر الإنترنت
حبيت نشكر صاحبة الموضوع على الموضوع الرائع و المفيد @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
اتمنى ان يشارك الجميع في هذا الموضوع لاهميته و لتبادل الافكار و لتعم الفائدة ان شاء الله
كما سبق لي و ان طرحت موضوعا مشابها في ركن الاطفال بخصوص الصورة المقترحة لنهار اليوم كيف انقص من ادمان ابني /ابنتي على الألعاب الألكترونية والأجهزة اللوحية و التلفاز
تحياتي