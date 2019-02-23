sami44
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السلام عليكم ورحمة الله
وانا اتابع في احدى الحصص تلفزيونية وكان موضوعها ( الاخطاء الطبية اهمال ام قدر) تسمع عن احداث يندى لها الجبين والضحايا يتكلمون
وانا اتابع في احدى الحصص تلفزيونية وكان موضوعها ( الاخطاء الطبية اهمال ام قدر) تسمع عن احداث يندى لها الجبين والضحايا يتكلمون
الأخطاء الطبية لم يسلم منها أي بلد سواء أكان بلد أروبي، افريقيّ أو آسياويّ ..
فقد لا تتطلّب من ذلك الطبيب الذي أفنى سنوات عديدة من عمره ليدرس هذا الاختصاص
و يتلقّى الخبرة اللاّزمة تمكّنه من التقرّب الى المرضى و فحصهم فيمنحوه الثّقة التي يمنحها الطفل لأمّه ..
الاّ ثواني قليلة فيرتكب خطأ ما ..
سواء أكان بسبب سهو منه أو بسبب عدم تمكّنه و لكن لأي سبب كان يكون قد ضيّع صحة المريض أو حتى أودى
بحياته.
قصص كثيرة نسمعها و نعيشها ..
لأخطاء يرتكبها الأطباء في حقّ المرضى الذين يدفعون ثمنا باهضا جرّاء الهفوات هذه.
بالفعل لا يمكننا التشكيك في ملائكة الرحمة الأطباء في بلادنا فهم كغيرهم من أصحاب المهن مثلما يصيبون يمكن أن يخطئوا، فالأخطاء الطبية التي نسمع عنها يوميا ليست دائما بسبب انعدام الخبرة أوعدم التقيد بأخلاقيات المهنة بل تتعدى إلى أكثر من هذا
، و في الآونة الأخيرة عرفت الجزائر أخطاء طبية فاضحة إلى حد كبير في المستشفيات التي يقع ضحيتها
كثير من المرضى بعدما دخلوا إلى قاعة العمليات متوعكين آملين أن يتعافوا من أمراضهم ، لكنهم خرجوا جثة
هامدة بسبب إهمال الأطباء الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على أخلاقيات مهنتهم، حيث باتت أرواح المرضى ليس لها
أهمية بالنسبة لهم، وسجلت البلاد خلال السنوات الأخيرة المئات من القضايا في المحاكم الجزائرية ، فرغم ضخامة
الرقم إلا أنه لا يعبر بدقة عن الواقع، و ذلك من خلال سوء تشخيص الأمراض وارتكاب الطبيب لخطأ في كتابة
وصفات الدواء الذي يسبب العديد من العاهات المستديمة، و أمام كل هذا فقد يتخلى العديد من الأطباء عن
مسؤوليتهم من تلك الأخطاء عند هروبهم من العقاب القانوني بحيث بات المرضى و ذويهم يتحملون مسؤولية
تكاليف أمراض أخرى تفوق قدراتهم المادية .
سأفتح الموضوع لوضع قصص واقعيّة حدثت ..
و أطرح بعض الأسئلة:
هل ترى الاخطاء الطبيه اهمال ام قدر ؟
هل ترى أن الطبيب هو المسؤول الوحيد؟
كيف يمكن التقليل من هذه الحوادث؟
و ما هل ترى أنه يجب فرض عقوبات على هؤلاء الأطباء؟