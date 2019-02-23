حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أرنب في الفرن

حضرت طبق أرنب في الفرن و علما اني اول مرة نحضرو

اول حاجة طيبتو في مرق

إليكم مكونات المرق :

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ارنب كامل منظف و مغسول بالملح و الخل شللتو و خليتو يقطر مليح و قطعتو قطع كبيرة
2 بصلات مقطعين
2 جزر مقطعين
حبة طماطم مبشورة
3 فص ثوم مبشور
كمية من القصبر**حشيش مقطفة /دبشة** + معدنوس مقطعين صغير
التوابل:ملح/ فلفل أسود / زريعة بسباس مرحية /رشة قرفة / رس الحانوت
زيت

أول حاجة حطيت الزيت فالكوكوت و حطيت كل المكونات و قليتهم مليح

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مرقت بالماء سخون و غلقت حتى طاب لحم الأرنب و المرق نقص

فورت البطاطا مربعات و حطيتها في صينية الفرن مدهونة بالمارغرين و حطيت قطع لحم الأرنب و سقيت البطاطا بالمرق شوية زيادة باش تشرب النكهات و دخلتها للفور حتى تجمر و حمار فالوجه

و عند التقديم نزين بالمعدنوس المقطع

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اتمنى ان ينال اعجابكم

و انتظروني في وصفات اخرى

دمتم في رعاية الله

 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله
تسلمي غاليتي يبان يشهي يعطيك الصحة وبصحتكم
دمتي😘
 
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