حصريا من مطبخي : أرنب في الفرن

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أرنب في الفرن
حضرت طبق أرنب في الفرن و علما اني اول مرة نحضرو
اول حاجة طيبتو في مرق
إليكم مكونات المرق :
ارنب كامل منظف و مغسول بالملح و الخل شللتو و خليتو يقطر مليح و قطعتو قطع كبيرة
2 بصلات مقطعين
2 جزر مقطعين
حبة طماطم مبشورة
3 فص ثوم مبشور
كمية من القصبر**حشيش مقطفة /دبشة** + معدنوس مقطعين صغير
التوابل:ملح/ فلفل أسود / زريعة بسباس مرحية /رشة قرفة / رس الحانوت
زيت
أول حاجة حطيت الزيت فالكوكوت و حطيت كل المكونات و قليتهم مليح
مرقت بالماء سخون و غلقت حتى طاب لحم الأرنب و المرق نقص
فورت البطاطا مربعات و حطيتها في صينية الفرن مدهونة بالمارغرين و حطيت قطع لحم الأرنب و سقيت البطاطا بالمرق شوية زيادة باش تشرب النكهات و دخلتها للفور حتى تجمر و حمار فالوجه
و عند التقديم نزين بالمعدنوس المقطع
اتمنى ان ينال اعجابكم
و انتظروني في وصفات اخرى
دمتم في رعاية الله
أرنب في الفرن
حضرت طبق أرنب في الفرن و علما اني اول مرة نحضرو
اول حاجة طيبتو في مرق
إليكم مكونات المرق :
ارنب كامل منظف و مغسول بالملح و الخل شللتو و خليتو يقطر مليح و قطعتو قطع كبيرة
2 بصلات مقطعين
2 جزر مقطعين
حبة طماطم مبشورة
3 فص ثوم مبشور
كمية من القصبر**حشيش مقطفة /دبشة** + معدنوس مقطعين صغير
التوابل:ملح/ فلفل أسود / زريعة بسباس مرحية /رشة قرفة / رس الحانوت
زيت
أول حاجة حطيت الزيت فالكوكوت و حطيت كل المكونات و قليتهم مليح
مرقت بالماء سخون و غلقت حتى طاب لحم الأرنب و المرق نقص
فورت البطاطا مربعات و حطيتها في صينية الفرن مدهونة بالمارغرين و حطيت قطع لحم الأرنب و سقيت البطاطا بالمرق شوية زيادة باش تشرب النكهات و دخلتها للفور حتى تجمر و حمار فالوجه
و عند التقديم نزين بالمعدنوس المقطع
اتمنى ان ينال اعجابكم
و انتظروني في وصفات اخرى
دمتم في رعاية الله