مشاركتى الثالثة في مهرجان البرتقال " بسبوسة البرتقال"

ملكة زوجي

ملكة زوجي

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان يكون الجميع في تمام الصحة والعافية اليوم
راح نقدملكم بسبوسة بالبرتقال مشاركتي الثالثة في مسابقة مهرجان البرتقال

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المكونات السيرو
2كيسان سكر +4كيسان ماء + برتقالة مقطعة الى دوائر
نخلوه يغلي لمدة 10 دقائق

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مكونات الخلطة

2 بيضات +كاس سكر+كاس زيت+كاس عصير برتقال +يؤورت بنكهة القارص+2خميرة قاطو+فاني+2كيسان دقيق ارطب

طريقة التحضير

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بيض +سكر نخلطهم مع بعض +كاس زيت ونخلطو +عصير البرتقال +فاني+يؤورت

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وبعدها نضيف الدقيق مع الخميرة ونخلطوهم جيدا حتى يتجانسو

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وبعدها نضعها في المول ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة

وبعد طهيها نسقيها بالسيرو وممكن تضيفيلها معجون مشمش من فوق بواسطة فرشاة حسب

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وتزينها كيما تحبي انا قدمتها بسرعة لانو خلص وقت المسابقة ههه

نتمنى تجربوها راهي بنينة

دمتم في رعاية الله وحفظه

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ام أمينة

ام أمينة

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متميزة كعادتك
سلمت يداك التي حضرت هذه البسبوسة
لكي مني أجمل التحيات​
 
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