مشاركتى الثالثة في مهرجان البرتقال " بسبوسة البرتقال"

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان يكون الجميع في تمام الصحة والعافية اليوم
راح نقدملكم بسبوسة بالبرتقال مشاركتي الثالثة في مسابقة مهرجان البرتقال
المكونات السيرو
2كيسان سكر +4كيسان ماء + برتقالة مقطعة الى دوائر
نخلوه يغلي لمدة 10 دقائق
مكونات الخلطة
2 بيضات +كاس سكر+كاس زيت+كاس عصير برتقال +يؤورت بنكهة القارص+2خميرة قاطو+فاني+2كيسان دقيق ارطب
طريقة التحضير
بيض +سكر نخلطهم مع بعض +كاس زيت ونخلطو +عصير البرتقال +فاني+يؤورت
وبعدها نضيف الدقيق مع الخميرة ونخلطوهم جيدا حتى يتجانسو
وبعدها نضعها في المول ونضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة
وبعد طهيها نسقيها بالسيرو وممكن تضيفيلها معجون مشمش من فوق بواسطة فرشاة حسب
وتزينها كيما تحبي انا قدمتها بسرعة لانو خلص وقت المسابقة ههه
نتمنى تجربوها راهي بنينة
دمتم في رعاية الله وحفظه