مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال -تارت البرتقال

تارت البرتقال

روعة

المكونات

طريقة التحضير





نديرو فرينة +زيت ولخميرة وسكر

+رشة ملح ثم قشور البرتقال نخدموهم مليح حتى يتجانسو

ثم نحضر البيضة ونسكب فيها قليل من الماء



ونقوم بعجن العجين اذا خصك القليل من الماء ضيفيلها انو نحتاجو عجينة متماسكة نوعا ما



نخلوها ترتاح 10 دقائق

وممبعد نحلو العجين ونضعها في المول لي خترتيه



وممبعد نثقبها بالشوكة ونديروها طيب على نار متوسطة

كريمة للحشو نحتاجو





4 كيسان عصير برتقال +4ملاعق كريم بتيسيار +4 ملاعق سكر +مبشور برتقال

نضع العصير في طنجرة ونزيدو السكر ومبشور البرتقال نخلطهم جيدا ثن نضيف بودرة كريم بتسيار ونضعها على نار هادئة مع تحريك المستمر



حتى نتحصل على خليط كريمة برتقال



وبعدها نضعها فوق التارت ونزينها بكريم شانيه ونضعها في البراد