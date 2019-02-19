مشاركتي الثانية في مهرجان البرتقال -تارت البرتقال-

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
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اسعد الله مساكم احبتي في الله
اليوم راح نقدملكم تارت البرتقال ارجو ان تنال اعجابكم
لكن فعلا روعة


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المكونات


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طريقة التحضير

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نديرو فرينة +زيت ولخميرة وسكر

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+رشة ملح ثم قشور البرتقال نخدموهم مليح حتى يتجانسو


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ثم نحضر البيضة ونسكب فيها قليل من الماء

ونقوم بعجن العجين اذا خصك القليل من الماء ضيفيلها انو نحتاجو عجينة متماسكة نوعا ما

نخلوها ترتاح 10 دقائق

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وممبعد نحلو العجين ونضعها في المول لي خترتيه

وممبعد نثقبها بالشوكة ونديروها طيب على نار متوسطة



كريمة للحشو نحتاجو

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4 كيسان عصير برتقال +4ملاعق كريم بتيسيار +4 ملاعق سكر +مبشور برتقال

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نضع العصير في طنجرة ونزيدو السكر ومبشور البرتقال نخلطهم جيدا ثن نضيف بودرة كريم بتسيار ونضعها على نار هادئة مع تحريك المستمر

حتى نتحصل على خليط كريمة برتقال

وبعدها نضعها فوق التارت ونزينها بكريم شانيه ونضعها في البراد

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اتمنى ان تنال اعجابكم وجربوها والله بنة روعة
دمتم في رعاية الله وحفظه

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجتلك هايلة
يعطيك الصحة
ومشكورة على الوصفة
بارك الله فيك
 
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