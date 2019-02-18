مشاركتي الأولى في مهرجان البرتقال -موس البرتقال

ملكة زوجي
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طاقم المرشحين
اسعد الله مسائكم احبتي في الله
اليوم جبتلكم
موس البرتقال ولا اروع
المكونات
ربع لتر عصير برتقال +5 ملاعق سكر +ملعقة كبيرة مايزينة +2 صفار بيض
طريقة التحضير -1-
نجيبو كسرونة ونضعو صفار البيض +سكر نخلطهم ونضيفو القليل من العصير ونخلطهم جيدا ونضيفو المايزينة ونخلطوهم ونضع باقي العصير
نضعها فوق نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى نتحصل على خليط كريمي
وممبعد ناخد لكريمة ونضعها في صحن ونقوم بتغطيتها بكيس حتى لا تتكون فوقها قشرة
طريقة تحضير2
وبعدها نضع كاس من كريم شانتيه + كاس من الحليب بارد ونخلطها بالباتور
ثم نقوم بخلط كريمة البرتقال ايضا وبعدها نضيف لكريم شانتي فوق كريمة البرتقال ونحركها قليلا
وبعدها نضعها في كؤوس ونزينها بالكريم وبعدها نضعها في البراد
وبصحتكم
اتمنى ان ينال اعجابكم
دمتم