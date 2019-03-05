روميوا😍وجوليت👑........وعويشة😳وقدور😅

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بأعضاء منتدى وبزواره😊
ليوم حبيت نتكلم😳على قصة مشهورة:
روميوا وجولييت❤
عويشة وقدور😂
حكاية❤1
روميوا:جوليت نحبك وأريد عيش بجنبك طوال حياتي.
جولييت:وأنا اريد بقاء بجنبك انا احبك انت هوائي انت حياتي انت ملك قلبي.
روميوا : الحراس قادمين تخبي يا حبيبة قلبي❤
جولييت: لا تتركني روميوا لا أستطيع عيش بدونك❤
روميوا: مهما اجتمعوا علينا جميعا لن يفرقوا بيننا😅
الراوي102950 : قررت اسرة ملكية تزويج جولييت من امير لكنها رفضت وشربت دواء يفقيدها الوعي ويحبس من نبضات قلبيها 😅ظنت اسرتها انها توفيت اخدوها لصلاة عليها تفاجأروميوا😭ظن انها توفيت وانتحر بمسدس😭😭😭وعندما استيقظت جولييت وانتها مفعول دواء وجدت روميوا متوفي فقتلت نفسها بمسدس😭😭😭😭😭😭
روميوا جوليت❤قصة عظيمة في حب وتضحية لكن نهاية مؤساوية😅ضحية مجتمع.
حكاية2

عويشة وقدور😂😂

عويشة :توحشتك قدور بزاف وين كنت مغيب عليا؟
قدور:انا تمحشتك تاني كنت نسرح لغنمي 😟راكي عرافة خصني نخدم باه نتزوج بيك😅
عويشة:راني خايفة ليحكمونا خويا😅ونوالوا في حاجة كبيرة😠نتا دايمن تقولي اني قريب نخطبك😜هادي عام من الي قلتهالي😠😠😠
قدور:اني قتلك صبري معايا حتى يفرج ربي😟ونتي مقلقة😁راكي عرفتني منفوتكش😍يا وردة يا عشوشا تاعي😟زيدي صبري😝😝😝
عويشة:😳راك عرفني كنبغيك ونصبر معاك حتى نوالي حلالك.
وفجأة صوت غريب😭😭😭ومفاجأة😭😭😭
اخوا عويشة:يا كلبة واش راكي ديري هنا ليوم نقطعلك رجليك يا الي متحشميش بهدلتنا ليوم نضبحك.
عويشة:خويا متضربش قويدر باغي يتزوجني ويحبني بزاف😊
خوا عويشة:بلعي فمك كان جا ييغيك يجيك لدار ماشي راكم تتلقاو بتخبيو 😞
قويدر:انا نحب عويشة وعندي ظروف غادي نجي نخطبها😭😭😭😭😭
خوا عويشة:مغديش نقبل نمدلك ختي يا الي متحشمش😞وختي متزيدش تشوفها غير في احلامك😟
102952
 عويشة وقدرو 😭تفارقوا 😭😭😭
عويشة تزوجت لوليد عمها بسيف عليها بكات وحرقة في قلبهل😭❤خرجت عروسة ودمعتها على خدها ومكوية😱على قويدر لي نهار عرس عويشة يسكر ليل معا نهار مولاش يصحا عويشة راحت وغادي تكون 😁لواحد غيره😭😭
..... 😭😭😭😭😭.....قصص الحب❤اغلبيتها😠تنتهي بمأساة قلبي صغير لا يتحمل😭😭😭😭😭
بصح في وقتنا هادا شوهوا حب ولاو يديروا صوالح بزاف بأسميهديهم😠الله يهديهم.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
الحب ❤واحد كلمة نقية صافية طاهرة😍حب تضحية حب ليحب يدير على جال ليحب مستحيل😊حب يدق أبواب بدون استأذان😜هوا إحساس غريب😝
نقولكم حاجة سر بيني وبينكم😅انا قلبي مبلعاته😍بكدانة ومبلعته بمفتاح❤ورميته للموجة وخبرتها تديه بعيد😁👑
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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النقاط
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اختي مجرد سؤال هل القصة من مخيلتك
اذا كانت فعلا من مخيلتك فوالله عندك موهبة و خيال قصصي ممتاز
لي عودة للرد بشكل مدقق
 
نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
76
نقاط التفاعل
100
النقاط
3
قال الامين محمد:
اختي مجرد سؤال هل القصة من مخيلتك
اذا كانت فعلا من مخيلتك فوالله عندك موهبة و خيال قصصي ممتاز
لي عودة للرد بشكل مدقق
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بارك الله فيك أخي كريم يشرفني إعجابك بخيالي😊
نعم قصة من خيالي وتفكيري استنتجتها من واقع 😊الذي أراه😁
 
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