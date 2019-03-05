روميوا😍وجوليت👑........وعويشة😳وقدور😅

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بأعضاء منتدى وبزواره
ليوم حبيت نتكلمعلى قصة مشهورة:
روميوا وجولييت
عويشة وقدور
حكاية1
روميوا:جوليت نحبك وأريد عيش بجنبك طوال حياتي.
جولييت:وأنا اريد بقاء بجنبك انا احبك انت هوائي انت حياتي انت ملك قلبي.
روميوا : الحراس قادمين تخبي يا حبيبة قلبي
جولييت: لا تتركني روميوا لا أستطيع عيش بدونك
روميوا: مهما اجتمعوا علينا جميعا لن يفرقوا بيننا
الراوي : قررت اسرة ملكية تزويج جولييت من امير لكنها رفضت وشربت دواء يفقيدها الوعي ويحبس من نبضات قلبيها ظنت اسرتها انها توفيت اخدوها لصلاة عليها تفاجأروميواظن انها توفيت وانتحر بمسدسوعندما استيقظت جولييت وانتها مفعول دواء وجدت روميوا متوفي فقتلت نفسها بمسدس
روميوا جوليتقصة عظيمة في حب وتضحية لكن نهاية مؤساويةضحية مجتمع.
حكاية2
عويشة وقدور
عويشة :توحشتك قدور بزاف وين كنت مغيب عليا؟
قدور:انا تمحشتك تاني كنت نسرح لغنمي راكي عرافة خصني نخدم باه نتزوج بيك
عويشة:راني خايفة ليحكمونا خوياونوالوا في حاجة كبيرةنتا دايمن تقولي اني قريب نخطبكهادي عام من الي قلتهالي
قدور:اني قتلك صبري معايا حتى يفرج ربيونتي مقلقةراكي عرفتني منفوتكشيا وردة يا عشوشا تاعيزيدي صبري
عويشة:راك عرفني كنبغيك ونصبر معاك حتى نوالي حلالك.
وفجأة صوت غريبومفاجأة
اخوا عويشة:يا كلبة واش راكي ديري هنا ليوم نقطعلك رجليك يا الي متحشميش بهدلتنا ليوم نضبحك.
عويشة:خويا متضربش قويدر باغي يتزوجني ويحبني بزاف
خوا عويشة:بلعي فمك كان جا ييغيك يجيك لدار ماشي راكم تتلقاو بتخبيو
قويدر:انا نحب عويشة وعندي ظروف غادي نجي نخطبها
خوا عويشة:مغديش نقبل نمدلك ختي يا الي متحشمشوختي متزيدش تشوفها غير في احلامك
عويشة وقدرو تفارقوا
عويشة تزوجت لوليد عمها بسيف عليها بكات وحرقة في قلبهلخرجت عروسة ودمعتها على خدها ومكويةعلى قويدر لي نهار عرس عويشة يسكر ليل معا نهار مولاش يصحا عويشة راحت وغادي تكون لواحد غيره
..... .....قصص الحباغلبيتهاتنتهي بمأساة قلبي صغير لا يتحمل
بصح في وقتنا هادا شوهوا حب ولاو يديروا صوالح بزاف بأسميهديهمالله يهديهم.
الحب واحد كلمة نقية صافية طاهرةحب تضحية حب ليحب يدير على جال ليحب مستحيلحب يدق أبواب بدون استأذانهوا إحساس غريب
نقولكم حاجة سر بيني وبينكمانا قلبي مبلعاتهبكدانة ومبلعته بمفتاحورميته للموجة وخبرتها تديه بعيد
اهلا وسهلا بأعضاء منتدى وبزواره
ليوم حبيت نتكلمعلى قصة مشهورة:
روميوا وجولييت
عويشة وقدور
حكاية1
روميوا:جوليت نحبك وأريد عيش بجنبك طوال حياتي.
جولييت:وأنا اريد بقاء بجنبك انا احبك انت هوائي انت حياتي انت ملك قلبي.
روميوا : الحراس قادمين تخبي يا حبيبة قلبي
جولييت: لا تتركني روميوا لا أستطيع عيش بدونك
روميوا: مهما اجتمعوا علينا جميعا لن يفرقوا بيننا
الراوي : قررت اسرة ملكية تزويج جولييت من امير لكنها رفضت وشربت دواء يفقيدها الوعي ويحبس من نبضات قلبيها ظنت اسرتها انها توفيت اخدوها لصلاة عليها تفاجأروميواظن انها توفيت وانتحر بمسدسوعندما استيقظت جولييت وانتها مفعول دواء وجدت روميوا متوفي فقتلت نفسها بمسدس
روميوا جوليتقصة عظيمة في حب وتضحية لكن نهاية مؤساويةضحية مجتمع.
حكاية2
عويشة وقدور
عويشة :توحشتك قدور بزاف وين كنت مغيب عليا؟
قدور:انا تمحشتك تاني كنت نسرح لغنمي راكي عرافة خصني نخدم باه نتزوج بيك
عويشة:راني خايفة ليحكمونا خوياونوالوا في حاجة كبيرةنتا دايمن تقولي اني قريب نخطبكهادي عام من الي قلتهالي
قدور:اني قتلك صبري معايا حتى يفرج ربيونتي مقلقةراكي عرفتني منفوتكشيا وردة يا عشوشا تاعيزيدي صبري
عويشة:راك عرفني كنبغيك ونصبر معاك حتى نوالي حلالك.
وفجأة صوت غريبومفاجأة
اخوا عويشة:يا كلبة واش راكي ديري هنا ليوم نقطعلك رجليك يا الي متحشميش بهدلتنا ليوم نضبحك.
عويشة:خويا متضربش قويدر باغي يتزوجني ويحبني بزاف
خوا عويشة:بلعي فمك كان جا ييغيك يجيك لدار ماشي راكم تتلقاو بتخبيو
قويدر:انا نحب عويشة وعندي ظروف غادي نجي نخطبها
خوا عويشة:مغديش نقبل نمدلك ختي يا الي متحشمشوختي متزيدش تشوفها غير في احلامك
عويشة وقدرو تفارقوا
عويشة تزوجت لوليد عمها بسيف عليها بكات وحرقة في قلبهلخرجت عروسة ودمعتها على خدها ومكويةعلى قويدر لي نهار عرس عويشة يسكر ليل معا نهار مولاش يصحا عويشة راحت وغادي تكون لواحد غيره
..... .....قصص الحباغلبيتهاتنتهي بمأساة قلبي صغير لا يتحمل
بصح في وقتنا هادا شوهوا حب ولاو يديروا صوالح بزاف بأسميهديهمالله يهديهم.
الحب واحد كلمة نقية صافية طاهرةحب تضحية حب ليحب يدير على جال ليحب مستحيلحب يدق أبواب بدون استأذانهوا إحساس غريب
نقولكم حاجة سر بيني وبينكمانا قلبي مبلعاتهبكدانة ومبلعته بمفتاحورميته للموجة وخبرتها تديه بعيد
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