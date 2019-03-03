مجتمع😭دفن أحلام صديقتي😭😭😭😭😭

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
56
نقاط التفاعل
65
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مرحبا هلا وسهلا بكم يا عائلتي تانية 😊انا اعتبروا نفسي منكم😊ومن منتداكم راقي وجميل👑.
ليوما جيت نحكيلم حكاية صديقتي😊ونتوما قلولي واش ننصحا.
هيا واحدة طفلة صغيرة جاية لدنيا مزال متعرف صلاحها بصح عندها احلام كبيرة واهداف سطرتها في هاد دنيا غدارة😊هيا قد ما نحكيلكم عليها منكملش هيا واحد فتاة مميزة بزاف لدرجة كبيرة😁😁😁كعبة وحدة فوق الأرض قلبها كبير وبيض وحنينا بزاف😅ونية بزاف علبيها تخاف عليها يماها بزاف😊وهيا محبوبة جميع خطرش هيا إنسانة طيب تميز نتاعها👑خلاها تبان بزاف😅في درايستها كل يحترمها ويقدروها وعطينها مكانة ليدسها مستحيل ينساها 😊خطرش كتخلي بصمة في قلب ❤ليعرفوها انا شخصيا معجبة بيها بزاف😁
غلطة حيااتها لدارتها تخلات على دراسة ومكنش باقيلها بزاف😠😠😠لعبولها بعقلها وهيا ندمت بزاف منين تخلات على احلامها وهيا قلتلي واش فايدة منين نقرى ونتخرج من حاجة منيش باغيتها نقعد في دار خير.
هيا حلم نتعاها موافقتش عائلتها تخليها تروح تسافر وتحقق حلمها خوفا من مجتمع😭😭
تقولي هيا بكل حرقة في قلبها تبا لهدا مجتمع الدي دفن احلامي😠
ممبعد حست بالغلطة لدارتها تخلات عن دراستها ودراسة تعتبر صلاح مرأة التي هيا في هادا الزمن الدي لا يرحم😁
معرفتش واش نقولها واش ننصحها😳😅راني حايرة عييت منصبرها😅
مدبيكم تعاونوني102861
 
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