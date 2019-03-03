مجتمع😭دفن أحلام صديقتي😭😭😭😭😭

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
مرحبا هلا وسهلا بكم يا عائلتي تانية انا اعتبروا نفسي منكمومن منتداكم راقي وجميل.
ليوما جيت نحكيلم حكاية صديقتيونتوما قلولي واش ننصحا.
هيا واحدة طفلة صغيرة جاية لدنيا مزال متعرف صلاحها بصح عندها احلام كبيرة واهداف سطرتها في هاد دنيا غدارةهيا قد ما نحكيلكم عليها منكملش هيا واحد فتاة مميزة بزاف لدرجة كبيرةكعبة وحدة فوق الأرض قلبها كبير وبيض وحنينا بزافونية بزاف علبيها تخاف عليها يماها بزافوهيا محبوبة جميع خطرش هيا إنسانة طيب تميز نتاعهاخلاها تبان بزاففي درايستها كل يحترمها ويقدروها وعطينها مكانة ليدسها مستحيل ينساها خطرش كتخلي بصمة في قلب ليعرفوها انا شخصيا معجبة بيها بزاف
غلطة حيااتها لدارتها تخلات على دراسة ومكنش باقيلها بزافلعبولها بعقلها وهيا ندمت بزاف منين تخلات على احلامها وهيا قلتلي واش فايدة منين نقرى ونتخرج من حاجة منيش باغيتها نقعد في دار خير.
هيا حلم نتعاها موافقتش عائلتها تخليها تروح تسافر وتحقق حلمها خوفا من مجتمع
تقولي هيا بكل حرقة في قلبها تبا لهدا مجتمع الدي دفن احلامي
ممبعد حست بالغلطة لدارتها تخلات عن دراستها ودراسة تعتبر صلاح مرأة التي هيا في هادا الزمن الدي لا يرحم
معرفتش واش نقولها واش ننصحهاراني حايرة عييت منصبرها
مدبيكم تعاونوني
مرحبا هلا وسهلا بكم يا عائلتي تانية انا اعتبروا نفسي منكمومن منتداكم راقي وجميل.
ليوما جيت نحكيلم حكاية صديقتيونتوما قلولي واش ننصحا.
هيا واحدة طفلة صغيرة جاية لدنيا مزال متعرف صلاحها بصح عندها احلام كبيرة واهداف سطرتها في هاد دنيا غدارةهيا قد ما نحكيلكم عليها منكملش هيا واحد فتاة مميزة بزاف لدرجة كبيرةكعبة وحدة فوق الأرض قلبها كبير وبيض وحنينا بزافونية بزاف علبيها تخاف عليها يماها بزافوهيا محبوبة جميع خطرش هيا إنسانة طيب تميز نتاعهاخلاها تبان بزاففي درايستها كل يحترمها ويقدروها وعطينها مكانة ليدسها مستحيل ينساها خطرش كتخلي بصمة في قلب ليعرفوها انا شخصيا معجبة بيها بزاف
غلطة حيااتها لدارتها تخلات على دراسة ومكنش باقيلها بزافلعبولها بعقلها وهيا ندمت بزاف منين تخلات على احلامها وهيا قلتلي واش فايدة منين نقرى ونتخرج من حاجة منيش باغيتها نقعد في دار خير.
هيا حلم نتعاها موافقتش عائلتها تخليها تروح تسافر وتحقق حلمها خوفا من مجتمع
تقولي هيا بكل حرقة في قلبها تبا لهدا مجتمع الدي دفن احلامي
ممبعد حست بالغلطة لدارتها تخلات عن دراستها ودراسة تعتبر صلاح مرأة التي هيا في هادا الزمن الدي لا يرحم
معرفتش واش نقولها واش ننصحهاراني حايرة عييت منصبرها
مدبيكم تعاونوني